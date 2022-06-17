Евровидение-2023 пройдёт не в Украине

Издание "Проект" и соратники Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией в четверг опубликовали расследования о главе "Газпрома" Алексее Миллере.

По словам главы отдела расследований ФБК Марии Певчих, часть расследования была сделана совместно.

Авторы утверждают, что Миллер и его приближённые причастны к масштабным коррупционным схемам, которые позволяют главе "Газпрома" обогащаться за счёт корпорации.

"Уже больше 15 лет группа офицеров российских спецслужб выполняет секретные бизнес-задания: от раздела имущества ЮКОСа до приобретения долей в самых перспективных активах "Газпрома". Значительная часть роскошного имущества, полученного этой группой "золотых полковников", оказывается в пользовании главы "Газпрома" Алексея Миллера", – утверждает в частности "Проект". ФБК утверждает, что президент России Владимир Путин превратил "Газпром" "в свой бездонный кошелёк".

В расследовании "Проекта" рассказывается о том, как под руководством Миллера "лакомые активы газовой монополии перекочевали во владение людей, близко связанных с Путиным". Речь идёт, в частности, о "Сибуре", "Стройтрансгазе" и "Согазе".

Также в расследовании рассказано о многочисленных объектах недвижимости, в том числе домах и земельных участках в Подмосковье и Сочи, квартирах в центре Москвы и дворцовом комплексе "Миллергоф" на Истре. Хотя они и принадлежат формально третьим лицам, утверждается, что ими пользуется лично Миллер и Марина Ентальцева, которая названа в расследовании "супругой" главы "Газпрома".

Как утверждается в расследовании ФБК, фактически Миллер и Ентальцева живут в гражданском браке, что подтверждается их совместным бытом и финансами. Ентальцева – бывший секретарь Владимира Путина, впоследствии сотрудница Кремля, где долгие годы возглавляла протокол главы государства.

Недвижимость, контролируемую компаниями бывшего разведчика Сергея Трегуба, "Проект" оценивает примерно в 1 млрд долларов. Как утверждается в расследовании, "значительную часть этих активов Трегуб держит в интересах семьи Миллера". Также рассказывается о том, что компаниям Трегуба отошла некоторая часть имущества ЮКОСа после его разгрома, и со ссылкой на источники делается вывод, что Трегуб и связанные с ним чекисты могли работать не только на Миллера, но и на руководство страны.

В расследовании ФБК подробно рассказывается о различных объектах недвижимости, в том числе дворце в Гринфилде в Подмосковье. Также рассказано и биографии Миллера, который в 1990-е годы был сотрудником возглавлявшегося Путиным комитета по внешним связям мэрии Петербурга.

Реакции самого Алексея Миллера или "Газпрома" на расследования пока нет. В день публикации он выступал на Петербургском экономическом форуме, на котором, в частности, возлагал ответственность за высокие рыночные цены на газ на страны ЕС.