Новости
Евровидение-2023 пройдёт не в Украине
Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году по соображениям безопасности. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза, который является организатором музыкального конкурса.
В следующем году Евровидение должно было пройти в стране-победительнице Евровидения-2022 — Украине. С учётом продолжающегося российского вторжения, организаторы совместно с украинскими партнёрами и сторонними специалистами оценили возможность проведения конкурса в Украине, в том числе по вопросам безопасности. После всестороннего анализа организаторы пришли к выводу, что безопасность, необходимая для проведения конкурса, не гарантирована.
"Мы намерены сделать так, чтобы победа Украины отразилась на шоу следующего года. Это будет приоритетом в наших обсуждениях со страной-хозяином конкурса", — сказано в заявлении организаторов Евровидения.
Теперь Европейский вещательный союз начнёт переговоры с британскими партнёрами о проведении Евровидения-2023 в Великобритании. В 2022 году её представитель занял второе место.
- Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Россия от участия в конкурсе была отстранена из-за вторжения в Украину.
- Международный песенный конкурс "Евровидение" проходит с 1956 года, в 2022 году его аудитория превысила 161 миллион зрителей.
- Украина принимала Евровидение дважды: в 2005 и 2017 годах.
Другие новости дня
Югоосетинский парламент утвердил нового премьера
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия единогласно утвердил нового премьера – Константина Джуссоева.
Как пишет агентство «Рес», за кандидатуру Джуссоева проголосовали 33 депутата.
Новый югоосетинский президент Алан Гаглоев, представляя Джуссоева, заявил, что он «известен в республике как профессионал» и «проявил себя с наилучшей стороны как в человеческом, так и профессиональном плане».
«Считаю его кандидатуру достойной для назначения на должность премьера», – сказал Гаглоев.
Константину Джуссоеву 54 года. В 1989 году он окончил Цхинвальский филиал Грузинского политехнического института по специальности «Технология металлорежущих станков и инструментов».
В 1993-2011 годах Джуссоев был гендиректором строительной компании ООО «Приличный», с 2011 года возглавляет строительную компанию «Мегаполис».
Компании Джуссоева принимали участие в строительстве ряда объектов в Цхинвали – многоквартирного дома на улице Таболова, микрорайона «Северный», зданий правительства и Юго-Осетинского госуниверситета, православного храма Святой Троицы и т.д.
- Как сообщалось ранее, югоосетинский лидер назначил глав МВД и Минюста, секретаря Совета безопасности, руководителя своей администрации, провел кадровые перестановки в КГБ и уволил глав районных администраций. Кандидатуру Константина Джуссоева на пост главы правительства Гаглоев внес в парламент 8 июня.
Вице-спикера польского Сейма не пустили в больницу к Саакашвили
Вице-спикеру польского Сейма Малгожате Госевской не позволили навестить осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тбилисской клинике «Вивамед».
«Мне было отказано во встрече с президентом Саакашвили, несмотря на обещание, данное мне премьер-министром Гарибашвили в присутствии премьер-министра [Польши] Моравецкого», – сказала Госевская журналистам.
Она также сообщила, что грузинской стороне было предложено создать команду международных врачей для изучения диагноза Саакашвили, на что пока ответа не получено.
«Мы полностью подтверждаем, что готовы принять и лечить Саакашвили», – добавила вице-спикер Сейма Польши.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», недопуск Госевской в клинику прокомментировал и сам Саакашвили. Он назвал этот шаг «решением дикарей каменного века, а не современных европейцев».
МВД Великобритании одобрило экстрадицию Ассанжа в США
Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США.
У Ассанжа есть 2 недели, чтобы обжаловать это решение, заявили в МВД.
В WikiLeaks решение британского МВД назвали "чёрным днём для свободы прессы и британской демократии".
В США Ассанжу предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе в нарушении законодательства о шпионаже – в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов различных американских ведомств. Проект публиковал и документы, добытые, как утверждается, российскими хакерами в рамках кампании по российскому вмешательству в выборы американского президента в 2016 году, однако обвинения с этим эпизодом не связаны.
В США основателю WikiLeaks теоретически может грозить фактически пожизненный срок – 175 лет тюрьмы. Представители властей США, однако, указывают на то, что ранее по подобным обвинениям выносились относительно мягкие приговоры.
Украина с 1 июля введёт визовый режим для граждан России
Украина с 1 июля введет визовый режим для граждан России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", – говорится в его заявлении.
Кабмин уже поддержал это решение и принял постановление "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации".
Объявленное Киевом решение вызывает недоумение, РФ не получала уведомления о расторжении соглашения о безвизовых поездках, заявил РИА Новости источник в Москве.
С предложением ввести визы для россиян граждане Украины выступили еще 11 февраля. Петицию с соответствующим требованием подписали более 26 тысяч человек из необходимых 25 тысяч для рассмотрения вопроса президентом. Автор петиции – Никита Мазур.
После этого в мае Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать введение визового режима для граждан России.
Грузия для получения статуса в ЕС должна провести «деолигархизацию» – Еврокомиссия
Грузия для получения статуса кандидата на членство в ЕС должна провести «деолигархизацию». Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных Еврокомиссией.
В документе, в частности, сказано о необходимости устранить «чрезмерное влияние корыстных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь» страны.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе утверждает, что в контексте «деолигархизации» речь идет не о миллиардере Бидзине Иванишвили, а о третьем президенте страны Михаиле Саакашвили и экс-министре обороны Давиде Кезерашвили.
«Бидзина Иванишвили – бизнесмен, филантроп и благотворитель», – сказал Ираклий Кобахидзе, добавив, что Саакашвили, сев в тюрьму, уже предпринял шаги по «деолигархизации»
Всего Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций. В Брюсселе, в частности, призывают Грузию к завершению политической поляризации в стране и сотрудничеству между политическими партиями «в духе соглашения от 19 апреля» (план Шарля Мишеля).
Стране необходимо «гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, укрепляя их независимую и эффективную подотчетность»; провести дальнейшее совершенствование избирательной базы; реформировать судебную систему; предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды для СМИ и др.
Еврокомиссия опубликует отчет о выполнении Грузией заявленных условий в конце 2022 года.
- Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия может получить статус кандидата на членство в ЕС лишь при выполнении ряда условий.
Еврокомиссия: Грузия получит статус кандидата в ЕС при выполнении ряда условий
Грузия может получить статус кандидата на членство в ЕС лишь при выполнении ряда условий. Об этом официально объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы рекомендуем (Европейскому) Совету предоставить Грузии европейскую перспективу, а позже оценить выполнение страной ряда условий до предоставления ей статуса кандидата», – сказала она.
Отвечая на вопрос о перспективе грузинской заявки на вступление в ЕС, фон дер Ляйен сказала, что решение Еврокомиссии – «огромный шаг» для страны с точки зрения евроинтеграции.
«Двери ЕС широко открыты. Теперь все зависит от Грузии, которая должна предпринять необходимые шаги для дальнейшего прогресса. Стране, политикам необходимо объединиться», – заявила она.
При этом Украине и Молдове Еврокомиссия рекомендует незамедлительно предоставить статус кандидатов на членство в ЕС.
- Изначально власти Грузии планировали внести заявку на членство в Европейский Союз в 2024 году. Однако планы изменились после начала российского вторжения в Украину, когда украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Грузия и Молдова подали заявки 3 марта.
Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на членство в ЕС
Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на членство в Евросоюзе. Об этом официально объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Комиссия рекомендует (Европейскому) Совету, во-первых, предоставить Украине европейскую перспективу и во-вторых – предоставить статус кандидата. Конечно, с пониманием, что страна выполнит определенный набор дальнейших важных реформ», – сказала фон дер Ляйен.
Проведение реформ требуется и от Молдовы.
При этом Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, может получить статус кандидата на вступление в ЕС лишь при выполнении ряда условий, сообщили в Еврокомиссии.
Для начала переговоров о вступлении требуется единогласное одобрение всех стран-членов. Саммит ЕС пройдет 23-24 июня.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после начала полномасштабного российского вторжения. Вслед за ней заявки также подали Грузия и Молдова.
- Западные СМИ пишут, что несмотря на быстрое получение статуса, Украине понадобятся долгие годы для вступления в ЕС. The New York Times напоминает, что рекомендации Еврокомиссии - это технический документ, который описывает готовность страны к кандидатскому статусу в соответствии с заданными критериями. По большинству из них Украина пока отстаёт, отмечает The New York Times. Газета обращает внимание на коррупцию и трудностями, с которыми страна столкнётся после войны.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва внимательно следит за попытками Украины стать членом ЕС в свете расширения сотрудничества Киева с европейскими странами в сфере обороны.
Голодающий абхазский активист может потребовать отставки премьер-министра Анкваба
Абхазский активист Джансух Адлейба может потребовать отставки премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба. Об этом Адлейба заявил журналистам.
Ранее он начал голодовку с требованием снизить цены на топливо.
«В том случае, если не будут предприняты меры, если не будет выполнено требование, планирую собрать 10 тысяч подписей и направить депутатам в парламент, чтобы они рассмотрели (вопрос) о вотуме недоверия премьер-министру», – сказал Адлейба.
Позже, в комментарии агентству «Аиашара» активист сказал, что у него нет политических требований, а видео, на котором о говорил о возможной отставке премьера, было записано несколько дней назад.
«Мое главное требование к власти – снизить цену на топливо», – добавил Адлейба.
ВМС Украины заявили об уничтожении российского буксира «Василий Бех»
Военно-морские силы Украины заявили, что уничтожили российский буксир "Василий Бех". По данным украинской стороны, корабль доставлял боеприпасы, оружие и военнослужащих на остров Змеиный.
О количестве убитых и раненых пока не сообщается. По предварительным данным пострадали не менее 70 процентов экипажа.
Некоторые СМИ утверждают, что на борту буксира был установлен зенитно-ракетный комплекс "Тор", который не смог помешать атаке ракетами Harpoon.
В соцсетях пользователи публикуют видео, на которых, как утверждается, в буксир дважды попадают ракеты.
Украина ранее заявляла, что российские военные разместили на Змеином острове зенитно-ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальность которых достигает южных районов Одесской области.
Российская сторона заявление об уничтожении корабля пока никак не прокомментировала. Независимой верификации этого сообщения пока нет - в условиях войны оперативно проверить информацию затруднительно.
На сайте Черноморского флота России значится спасательное буксирное судно "Василий Бех" с численностью экипажа 26 человек. Буксир был принят в состав Черноморского флота в 2017 году.
МИД Армении: Ереван не отклонял предложение о трехсторонней встрече в Тбилиси
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения по непонятной причине отказалась от встречи глав МИД трех стран Южного Кавказа, которая должна была состояться в Тбилиси.
«Мы консультировались по этому вопросу с нашими грузинскими коллегами. Правительство Грузии поддерживает эту идею: организовать трехстороннюю встречу на уровне глав МИД в Грузии, начать диалог. К сожалению, Армения отказалась. Причина мне неизвестна. Я не могу найти никакого разумного объяснения», – сказал Алиев, выступая на форуме в Баку.
По его словам, с аналогичными предложениями выступали и европейские институты, но «вновь последовал отказ».
«Если Армения не хочет установления мира на Южном Кавказе, то возникает вопрос: чего они хотят? Еще одна война будет для них катастрофой, и они это прекрасно понимают», – добавил Алиев.
В Ереване заявили, что не отказывались от предложения провести трехстороннюю встречу на уровне глав МИД в Тбилиси. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян.
«Мы не только не отказывались, но и всегда положительно отзывались о подобной вероятной встрече, отмечая, что необходимо проводить работы для обеспечения эффективности этой встречи», – заявил Унанян.
Илья Яшин предложил провести «спецоперацию по задержанию» Рамзана Кадырова
В интервью журналисту Юрию Дудю политик Илья Яшин заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров представляет угрозу для безопасности России, а его режим назвал "бомбой замедленного действия, которая в перспективе может взорвать не только весь Кавказ, но и всю нашу страну".
По мнению Яшина, уступки со стороны федеральной власти и особое положение Кадырова, который действует вне российского правового поля и может себе позволить то, чего не может позволить ни один другой глава региона, лишь замораживают, но не решают "проблему Кавказа", и с этим ничего не могут сделать "ни полиция, ни ФСБ, ни сам Путин". При этом власть и легитимность Кадырова в Чечне, считает Яшин, держатся на страхе и запугивании, а реальный уровень его поддержки не очень высок.
Яшин также отметил, что президент России Владимир Путин, "понимая проблему, которую сам же создал, не готов ее решать". Он полагает, что Путин, опираясь в своей политике на язык силы и тактику постоянного повышения ставок, пасует, сталкиваясь с контрагентом, действующим таким же способом.
Вместе с тем Яшин не думает, что у Рамзана Кадырова есть президентские амбиции, так как тот понимает, что это "не тот кусок, который он может проглотить". Скорее, по мнению Яшина, Кадыров, ожидая политической дестабилизации в России, готовится создать на Северном Кавказе "большой халифат", исламское государство с центром в Чечне.
Для решения "проблемы Кадырова", полагает Яшин, нужна "спецоперация по его задержанию", привлечение его к уголовной ответственности и формирование в Чечне институтов местного самоуправления и правительства народного доверия путем честных выборов.
- 7 февраля Илья Яшин разместил онлайн-петицию с требованием к президенту Владимиру Путину отправить Рамзана Кадырова в отставку. За две недели она набрала более 220 тысяч подписей, а на денный момент – почти 280 тысяч. В Кремле заявили, что не воспринимают это требование всерьез.
- За последний год Яшин выпустил на своем YouTube-канале фильмы о Рамзане Кадырове и его приближенных: "Кладбище Кадырова. Как исчезали враги Рамзана", "Кадыровский каратель. История Магомеда Даудова", "Самый опасный депутат России. История Адама Делимханова" и открытое обращение к Кадырову в связи с преследованием семьи судьи в отставки Сайди Янгулбаева и его семьи.
- В 2016 г. Яшин составил экспертный доклад о Кадырове "Угроза национальной безопасности", приурочив его публикацию к годовщине убийства Бориса Немцова.
Абхазские власти планируют усилить контроль на де-факто границе по реке Ингури
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте абхазского лидера.
По информации пресс-службы, на повестке дня заседания с постоянными членами Совбеза «были вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности республики».
Сообщается, что Бжания обратил внимание на необходимость усиления и укрепления контроля на де-факто границе по реке Ингури.
Накануне абхазский лидер, выступая перед депутатами парламента, назвал стремление Грузии в НАТО «угрозой национальной безопасности Абхазии».
Днем ранее он рассказал о нарушениях де-факто границы разведывательными самолетами НАТО.
Отметим, что 14 июня на сайте абхазского президента также появилось сообщение о проведении заседания Совбеза.
«Обсуждались вопросы внешней политики и обеспечения безопасности республики», – говорилось в коротком сообщении по итогам встречи.
В Тбилиси открылась улица имени кинорежиссера Серго Параджанова
В Мтацминдском районе Тбилиси появилась улица имени выдающегося кинорежиссера, сценариста и художника Серго Параджанова (1924 – 1990).
На улице был установлен адресный указатель, пишет агентство «Новости-Грузия». Именем Параджанова была названа одна из улочек на Мтацминда, где он родился и вырос – переулок Коте Месхи, примыкавший к одноименной улице.
Параджанов жил и работал в Тбилиси, Киеве и Ереване. После того, как его фильмы стали вывозить на международные кинофестивали, в конце 80-х годов к нему пришла мировая слава. В доме Параджанова на Мтацминда побывали Марчелло Мастроянни и Ив Сен-Лоран.
Тбилисский дом Параджанова представлял собой перманентную художественную выставку из его коллажей, инсталляций, кукол, скульптур. Здесь часто проводились творческие вечера.
Полная обстановка дома Параджанова в Тбилиси были перевезены в Ереван по его воле еще при жизни и стали экспонатами музея Параджанова.
На открытии улицы депутаты Тбилисского сакребуло (городского совета), деятели искусства, друзья и родственники Параджанова отметили огромный вклад Параджанова в культуру и кинематограф Грузии.
«Для каждого тбилисца, нашей молодежи и следующего поколения очень важно всегда помнить об этом гениальном художнике, выросшем в нашей столице, и ценить его огромный вклад в развитие грузинского искусства. Серго Параджанов своим самобытным стилем, разнообразием и нестандартными подходами занял почетное место в мире кино. Тбилисский городской совет и мэрия делают все возможное, чтобы увековечить его имя. Сегодняшнее событие – наглядный тому пример», – сказал на открытии улицы заместитель председателя Тбилисского сакребуло Зураб Абашидзе.
Гражданина США осудили в России на 14 лет тюрьмы по делу о наркотиках
Суд в Московской области в четверг приговорил бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Марк Фогель был задержан в московском аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. При себе у него обнаружили наркотики. Фогель одно время работал в посольстве и обладал дипломатическим статусом, но на момент ареста был преподавателем московской англо-американской школы в Москве.
Согласно сообщению пресс-службы суда, гражданин США полностью признал вину.
В январе телеканал CBS News сообщил, что Фогель сказал посещавшим его юристам, что он употреблял марихуану по медицинским показаниям после операции на позвоночнике, что подтверждается записью в его медицинской карте. По его словам, он не знал о существующем в России запрете на медицинскую марихуану.В момент задержания у него при себе было 17 граммов вещества, сообщил телеканал со ссылкой на адвокатов Фогеля.
Американские власти пока не комментировали приговор Фогелю.
17 февраля в московском аэропорту Шереметьево была задержана двукратная олимпийская чемпионка из США, баскетболистка Бритни Грайнер. В багаже спортсменки обнаружили, по данным следствия, картриджи с гашишным маслом для электронных сигарет. Против баскетболистки возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. На этой неделе срок ее предварительного заключения был продлен до 2 июля.
Maxar: суда под российским флагом перевозят зерно из Украины в Сирию
Суда под российским флагом перевозят зерно из Украины в Сирию. Об этом сообщает компания спутниковой съемки Maxar.
В частности, она приводит майские фотографии двух российских сухогрузов в порту аннексированного Россией Севастополя, на которые идёт погрузка зерна. Несколько дней спустя эти же суда пришвартовались в Сирии для разгрузки. Еще один снимок погрузки зерна в Севастополе был сделан в июне.
Украина обвиняет Россию в краже зерна с оккупированных ею территорий и попытке продажи его за границей. Россия это отрицает.
На данный момент украинские морские порты заблокированы. Ряд стран, в частности Турция и Франция, заявили о готовности помочь Украине со снятием блокады портов, но украинские власти опасаются, что Россия воспользуется морским коридором для нападения на Одессу, если подходы к портам будут разминированы.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил накануне, что Париж с европейскими коллегами прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию. Речь идёт о 22 миллионах тонн украинского зерна, которые невозможно вывезти из-за блокировки черноморских портов Россией. С заявлением о поиске альтернативных способов вывоза зерна с территории Украины выступила и американская администрация.
- Украина является четвёртым по величине экспортером зерна в мире. В 2021 году она экспортировала почти 45 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.
- В ООН заявляют, что российское вторжение в Украину может привести к увеличению числа голодающих в мире на 18 миллионов.
Нидерланды раскрыли агента ГРУ, который хотел работать в суде в Гааге
Служба безопасности Нидерландов сообщила о разоблачении агента ГРУ, который планировал начать работу в Международном уголовном суде в Гааге.
По данным спецслужбы, россиянина зовут Сергей Черкасов, он использовал бразильские документы на имя Виктор Мюллер Феррейра.
Нидерланды утверждают, что агент ГРУ был разведчиком-нелегалом. Такие агенты проходят серьёзную подготовку и их очень сложно раскрыть.
Как именно разоблачили россиянина, не уточняется.
Полиция Бразилии сообщила, что россиянин приехал Рио-да-Жанейро в 2010 году и стал выдавать себя за бразильца. Под новым именем он несколько лет жил в Ирландии и США, а затем вернулся в Бразилию и стал готовиться к поездке в Нидерланды. Там он устроился стажёром в Международный уголовный суд на должность младшего аналитика в отдел предварительных расследований.
В апреле 2022 году Черкасову отказали во въезде в Нидерланды и отправили обратно в Бразилию. Его будут судить за использование поддельных документов.
Если бы Черкасова взяли бы на работу, то он получил бы доступ к системам суда, который расследует военные преступления, в которых подозревают российских солдат и офицеров.
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Coca-Cola прекратит продажу своих товаров в России
Компания Coca-Cola перестанет производить и продавать свои товары на территории России. Это произойдёт после того, как в стране закончатся существующие запасы продукции. Об этом сообщает Reuters.
Кроме напитка Coca-Cola компания также выпускала в России газировки Fanta и Sprite, тоник Schweppes, воду Bon Aqua и холодный чай Fuzetea.
В начале марта компания Coca-Cola заявила о приостановке бизнеса в России из-за вторжения в Украину. В середине мая завод "Очаково" представил замену Coca-Cola, Fanta и Sprite. Напитки получили названия CoolCola, Fancy и Street. Формой бутылки и оформлением напитки из новой линейки "Очаково" похожи на оригинальные, отличается только этикетка, на которой вместо привычных логотипов используются буквы C, F или S.
Компания PepsiCo, которая производит такие напитки, как Pepsi, Mirinda и 7Up, также прекратила продажи своей продукции в России.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Министры НАТО договорились о поддержке Украины и своей защите
Российская агрессия меняет правила игры, поэтому задача НАТО - поддерживать убедительное сдерживание и мощную оборону. Об этом заявил генеральный секретарь военного союза Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран НАТО.
По словам Столтенберга, министры на встрече договорились скоординировать усилия по дальнейшей поддержке Украины в её противостоянии с Россией и укреплению потенциала коллективной защиты НАТО. Это означает развертывание дополнительных боевых формирований для укрепления восточного фланга союза, а также увеличение запасов вооружений для повышения его обороноспособности.
Украинское руководство на фоне непрекращающихся боевых действий просит выделить ей больше оружия. Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украине, среди прочего, срочно нужны не менее тысячи гаубиц, 300 систем залпового огня и 500 танков.
Встреча министров обороны предшествует саммиту НАТО в Мадриде в конце месяца. На нём будет согласована новая стратегическая концепция военно-политического союза. В ней будет изложена общая позиция в отношении России и ответы на вызовы Китая.
СМИ: Еврокомиссия поддержит заявки Украины и Молдовы, а Грузии откажет
В своем выводе о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС Европейская комиссия будет рекомендовать его для Украины и Молдовы, а Грузии – откажет. Об этом сообщает ряд СМИ, а также журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.
«Европейская комиссия пришла к предварительному соглашению: статус кандидата для Украины и Молдовы сейчас, за ним последуют условия, которые необходимо выполнить. Для Грузии сейчас – условия, а шанс получить статус кандидата –после. (Эта рекомендация) будет обсуждаться лидерами на встрече Европейского Совета на следующей неделе», – написал в Twitter Рикард Йозвяк.
Нидерландское издание NOS со ссылкой на «надежный источник» пишет, что в своем заключении Еврокомиссия будет рекомендовать Украине статус кандидата, но с условиями для начала переговоров о вступлении – в частности, об обеспечении верховенства права и борьбе с коррупцией.
Издание пишет, что кандидатский статус также будет рекомендован для Молдовы, но по отношению к ней будет выдвинуто еще больше требований для начала переговоров о вступлении.
Что касается Грузии, то Еврокомиссия будет рекомендовать не предоставлять стране такого статуса до выполнения «длинного перечня требований», пишет NOS.
Bloomberg также отмечает, что Еврокомиссия намерена рекомендовать предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС при выполнении ими ряда условий.
По информации агентства, Еврокомиссия «выдвинет этим странам условия в том, что касается принципа верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией». Кроме того, как утверждает агентство, Еврокомиссия намерена рекомендовать предоставление статуса кандидата на членство в ЕС Грузии после выполнения ей нескольких предварительных условий.
Официально решение Еврокомиссии будет объявлено в пятницу, 17 июня.
Польша просит перевести заключенного Михаила Саакашвили в Варшаву
Официальная Варшава просит перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на оппозиционную телекомпанию «Пирвели».
В Тбилиси находится Малогажата Госевская - заместитель маршала Сейма Польши. По данным телекомпании, она собирается убедить первых лиц правительства Грузии отпустить заключенного Саакашвили для продолжения лечения в Варшаву.
Заместитель председателя парламента Польши завтра собирается навестить Саакашвили в тбилисской клинике «Вивамеди», где его лечат от анорексии. Родственники и соратники экс-президента заявляют, что его состояние не улучшается и ему требуется более квалифицированное лечение, которое в Грузии обеспечить не могут.
«Эта встреча для Саакашвили может стать решающей», - отмечает телекомпания.
Малгожата Госевская еще несколько месяцев назад заявляла, что Польша готова принять Саакашвили, однако, несмотря на многочисленные просьбы, правительство Грузии до сих пор не реагировало на официальные запросы.
«Завтра у меня будет пресс-конференция в «Вивамеди» в связи с Михаилом Саакашвили. Я бы хотела встретиться с ним, мы обсудили вопрос о том, чтобы я в ближайшее время смогла навестить Саакашвили» - сказала Госевская.
В резолюции от 9 июня Европарламент призвал власти Грузии перевести заключенного Саакашвили на лечение за границу. Нынешние власти Грузии обвиняют третьего президента в превышении служебных полномочий и нецелевых расходах бюджетных средств. Он приговорен к шести годам лишения свободы. Сам Саакашвили и его сторонники считают экс-президента политическим заключенным.
Кобахидзе: Ничейный митинг, ничейный президент и потому к Зурабишвили никто не пришел
Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе раскритиковал митинг, организованный президентом Зурабишвили в поддержку вступления в ЕС. Он заявил, что акция была абсолютно неподготовленной, плохо организованной и оказалось контрпродуктивной, так как не смогла отразить настрой населения страны, которое массово поддерживает евроинтеграцию.
«Интеграцию в ЕС поддерживают 85% населения, а на митинг пришли 300 человек, из которых более 200 были сама президент, послы, журналисты и сотрудники администрации, а также сотрудники полиции», - цитирует Кобахидзе агентство «Новости-Грузия».
Сама Саломе Зурабишвили объяснила немногочисленность митинга тем, что он был искренним и свободным, и на него «никого не привозили на автобусах».
Кобахидзе на это заявил, что население массово не поддержало акцию, потому что это был «ничейный митинг». «Саломе Зурабишвили сама раньше заявила, что она не является ни правящей партией, ни оппозицией, вообще никем. Она просто символический президент», - сказал Кобахидзе.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили неожиданно анонсировала митинг всего три дня назад на фоне сложных отношений с правящей партией. Она пригласила жителей Грузии и все политические силы на акцию накануне объявления рекомендаций Еврокомиссии, чтобы продемонстрировать единство в стремлении к европейскому будущему.
- Зурабишвили заявила, что только это может спасти ситуацию, так как из-за ошибок правительства Грузия в последнее время лишилась поддержки практически всех важных союзников в процессе евроинтеграции и ей грозит изоляция. После критики в свой адрес правительство и правящая партия категорически отказались поддержать акцию. Не вывела своих сторонников на митинг и крупнейшая оппозиционная партия «Единое Нацдвижение», открыто выражающая недоверие Зурабишвили.
Зурабишвили: Окончательное решение по статусу Грузии будет объявлено в конце месяца
Никто не знает, какой будет рекомендация Еврокомиссии по вопросу предоставления Грузии статуса кандидата в Евросоюз. Об этом заявила сегодня, 16 июня, президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она подчеркнула, что 17 июня станет известна только рекомендация, а «окончательное решение по вопросу статуса Грузии будет объявлено Евросоюзом только 23-24 июня».
Президент поговорила с журналистами на акции, которая сегодня по инициативе самой Зурабишвили проходит на площади Европы в историческом районе Тбилиси. Зурабишвили подтвердила, что не пойдет на акцию под названием «Домой, в Европу», которую оппозиционные гражданские активисты проведут 20 июня на проспекте Руставели, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Я не хожу на политические встречи», - сказала президент и не стала отвечать на вопросы журналистов, касающиеся того, почему она отговаривала движение «Позор» проводить акцию 20 июня.
Три дня назад Зурабишвили неожиданно заявила, что приглашает жителей Грузии на акцию накануне объявления рекомендации Еврокомиссии, чтобы продемонстрировать единство в стремлении к европейскому будущему. Приехавшая из Брюсселя президент подвергла критике работу правительства – по ее словам, Грузия в последнее время лишилась поддержки практически всех важных союзников в процессе евроинтеграции и ей грозит изоляция.
В правительстве на критику Зурабишвили обиделись, а в оппозиции посчитали недостаточной – так как она назвала «неточной и необоснованной» резолюцию Европарламента с требованием принять санкции против основателя «Грузинской мечты» миллиардера Бидзины Иванишвили. Поэтому инициатива Зурабишвили по проведению акции не была поддержана большинством политических сил – ни правящей партией, ни крупными оппозиционными силами.
В итоге акция собрала не больше пятисот человек – участники митинга с флагами Грузии и Евросоюза практически смешались с толпой туристов возле парка Рике. На акции присутствовали, но отказались давать комментарии глава представительства ЕС в Грузии Карл Харцель, посол Франции в Грузии Диего Колас и посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.
Саму Зурабишвили малочисленность акции нисколько не смутила. Она даже подчеркнула, что это хорошо, потому что граждан на встречу «никто не свозил на автобусах и маршрутках», как на партийные митинги. Также на акции не была предусмотрена трибуна для выступлений. Президент подчеркнула, что выбрала дату 17 июня не для того, чтобы с кем-то спорить: «Просто у нас был люфт перед решением Еврокомиссии».
Макрон в Киеве: Украине немедленно нужен статус кандидата в ЕС
Лидеры Евросоюза, посетившие Киев в четверг, 16 июня, поддержали идею немедленного предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Об этом на пресс-конференции в украинской столице заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Помимо Макрона Киев посетили канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.
"Мы все четверо поддерживаем немедленный статус кандидата в члены ЕС", — сказал Макрон. Он добавил, что Франция увеличит поставки оружия Украине.
Драки отметил, что Италия хочет видеть Украину частью Евросоюза. Премьер Италии на пресс-конференции также заявил, что полностью поддерживает расследование предполагаемых военных преступлений на украинской территории.
По словам канцлера Германии, Берлин будет поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. Олаф Шольц отметил, что ФРГ приняла 800 тысяч украинских беженцев, а также оказывает финансовую и военную поддержку Украине.
В «Проекте» и ФБК вышли расследования о главе «Газпрома» Миллере
Издание "Проект" и соратники Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией в четверг опубликовали расследования о главе "Газпрома" Алексее Миллере.
По словам главы отдела расследований ФБК Марии Певчих, часть расследования была сделана совместно.
Авторы утверждают, что Миллер и его приближённые причастны к масштабным коррупционным схемам, которые позволяют главе "Газпрома" обогащаться за счёт корпорации.
"Уже больше 15 лет группа офицеров российских спецслужб выполняет секретные бизнес-задания: от раздела имущества ЮКОСа до приобретения долей в самых перспективных активах "Газпрома". Значительная часть роскошного имущества, полученного этой группой "золотых полковников", оказывается в пользовании главы "Газпрома" Алексея Миллера", – утверждает в частности "Проект". ФБК утверждает, что президент России Владимир Путин превратил "Газпром" "в свой бездонный кошелёк".
В расследовании "Проекта" рассказывается о том, как под руководством Миллера "лакомые активы газовой монополии перекочевали во владение людей, близко связанных с Путиным". Речь идёт, в частности, о "Сибуре", "Стройтрансгазе" и "Согазе".
Также в расследовании рассказано о многочисленных объектах недвижимости, в том числе домах и земельных участках в Подмосковье и Сочи, квартирах в центре Москвы и дворцовом комплексе "Миллергоф" на Истре. Хотя они и принадлежат формально третьим лицам, утверждается, что ими пользуется лично Миллер и Марина Ентальцева, которая названа в расследовании "супругой" главы "Газпрома".
Как утверждается в расследовании ФБК, фактически Миллер и Ентальцева живут в гражданском браке, что подтверждается их совместным бытом и финансами. Ентальцева – бывший секретарь Владимира Путина, впоследствии сотрудница Кремля, где долгие годы возглавляла протокол главы государства.
Недвижимость, контролируемую компаниями бывшего разведчика Сергея Трегуба, "Проект" оценивает примерно в 1 млрд долларов. Как утверждается в расследовании, "значительную часть этих активов Трегуб держит в интересах семьи Миллера". Также рассказывается о том, что компаниям Трегуба отошла некоторая часть имущества ЮКОСа после его разгрома, и со ссылкой на источники делается вывод, что Трегуб и связанные с ним чекисты могли работать не только на Миллера, но и на руководство страны.
В расследовании ФБК подробно рассказывается о различных объектах недвижимости, в том числе дворце в Гринфилде в Подмосковье. Также рассказано и биографии Миллера, который в 1990-е годы был сотрудником возглавлявшегося Путиным комитета по внешним связям мэрии Петербурга.
Реакции самого Алексея Миллера или "Газпрома" на расследования пока нет. В день публикации он выступал на Петербургском экономическом форуме, на котором, в частности, возлагал ответственность за высокие рыночные цены на газ на страны ЕС.
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