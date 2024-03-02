В России фамилию Навального приравняли к экстремистской символике

Суды в четырех регионах России приравняли фамилию оппозиционного политика Алексея Навального к экстремистской символике. Об этом сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

Проект ссылается на три постановления об административном правонарушении, выданных участникам акций памяти Навального в Челябинске, Краснодаре и Мурманске. Ранее сообщалось о протоколе за упоминание Навального в Ульяновске.

Суды назначили административные аресты участникам акций за фамилию Навального на их плакатах. В постановлениях суды сослались на то, что Фонд борьбы с коррупцией, признанный российскими властями экстремистской организацией, неоднократно использовал имя и фамилию «Алексей Навальный» как «атрибутику и символику».

«Первый отдел» отмечает, что при описании обстоятельств «нарушений» использовалась «экспертиза» доносчика Данилы Михеева. Суды не раз использовали его выводы в делах о демонстрации запрещенной символики – при том, что в 2022 году Минюст признал Михеева «неквалифицированным».

«Ни одним решением суда фамилия Навального не была запрещена и не может быть запрещена», – пишет «Первый отдел». Правозащитники считают, что, учитывая такую широкую географию, наказание за фамилию можно считать практикой, а не эксцессами на местах.