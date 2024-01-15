ФБК: дочь Путина получает миллионы от лечащей окружение президента клиники

Старшая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова получает прибыль от деятельности петербургской клиники «Согаз», в которой, в частности, лечатся наемники частной военной компании «Вагнер» и элитные эскортницы. Об этом говорится в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией. По данным ФБК, Воронцова получает сотни миллионов рублей ежегодного дохода.

Фактически это еще одно подтверждение информации, которая была опубликована в ноябре 2021 года в расследовании Радио Свобода. В нем, в частности, говорилось, что врачи медицинского центра «Согаз» в Санкт-Петербурге, связанного с Воронцовой и племянником президента России Михаилом Шеломовым, помимо того что лечили людей из ближайшего окружения Путина, включая семью миллиардера Юрия Ковальчука, соучредителя дачного кооператива «Озеро» Сергея Фурсенко и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, обследовали элитных эскортниц. Те регулярно наблюдались у гинеколога, сдавали кровь на ВИЧ, сифилис и гепатит, а некоторые из девушек документально подтверждали свою девственность, поскольку этого требовали клиенты, готовые платить за соответствующие услуги.

Издание The Insider утверждало, что одним из постоянных клиентов эскортниц был основатель ЧВК «Вагнер», некогда близкий к Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

По данным ФБК, ранее клиникой «Согаз» владел Юрий Ковальчук, а теперь она переведена под контроль фирмы НОМЕКО, совладелицей которой является Мария Воронцова.