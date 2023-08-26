Президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес временно отстранен от любой футбольной деятельности на время дисциплинарного разбирательства, которое было начато из-за того, что он поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Ему также рекомендовано воздержаться от контактов или попыток связаться с Эрмосо и ее близким окружением. Аналогичная рекомендация дана Федерации футбола Испании и ее должностным лицам.

Дисциплинарный комитет ФИФА не будет предоставлять никакой дополнительной информации о ходе разбирательств до тех пор, пока не будет принято окончательное решение.

«ФИФА подтверждает свою абсолютную приверженность уважению неприкосновенности всех людей и поэтому самым решительным образом осуждает любое противоречащее поведение», - говорится в сообщении.

Луис Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо после победы сборной Испании на женском чемпионате мира по футболу прямо во время церемонии награждения. Позже футболистка заявила, что не давала согласия на поцелуй.

Игроки сборной требуют отставки Рубиалеса. Он, в свою очередь, заявил, что поцелуй был спонтанным и произошел «по обоюдному согласию». Рубиалес также отказался подавать в отставку.