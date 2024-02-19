Фильм «20 дней в Мариуполе» получил премию BAFTA

Фильм режиссёра Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» о первых днях российского вторжения на территорию Украины в 2022 году удостоен награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший документальный фильм».

«История Мариуполя стала символом всего, что случилось, символом борьбы, символом веры. Спасибо за то, что вы усилили наш голос, и давайте продолжать борьбу», — сказал Чернов на церемонии награждения в Лондоне.

Главную награду BAFTA получила картина «Оппенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана.

«20 дней в Мариуполе» снят командой репортёров агентства Associated Press в составе режиссёра Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетки и продюсера Василисы Степаненко.

Группа снимала осаду города в течение 20 дней и вынуждена была уехать, когда российские войска подошли слишком близко к городу и захватили его часть. Журналисты опасались, что отснятые материалы в случае обнаружения, скорее всего, были бы уничтожены российскими военнослужащими.

«20 дней в Мариуполе» удостоен Пулитцеровской премии. Фильм получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино «Сандэнс» и премию Гильдии режиссёров Америки.

Картина номинирована на премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

Посмотреть фильм на территории России и других стран постсоветского пространства можно на созданной медиакорпорацией Радио Свободная Европа/Радио Свобода бесплатной стриминговой платформе Votvot.

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