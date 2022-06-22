Финляндия готова сражаться с Россией в случае ее нападения

Главнокомандующий вооруженными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил, что армия Финляндии готова дать отпор России, если та решит напасть. По его словам, Финляндия десятилетиями поддерживала готовность к войне именно того типа, что происходит сейчас в Украине. Кивинен также подчеркнул, что даже после вступления в НАТО основная ответственность за оборону страны все равно будет на самой Финляндии.

Как заявил Кивинен, Финляндия обладает значительным военным арсеналом, но главным фактором, позволяющим отразить удар любого агрессора, является высокая мотивация финских бойцов. «Украина оказалась слишком жестким куском, чтобы Россия смогла его пережевать, - сказал Кивинен. - Финляндия будет таким же».

Генерал рассказал, что Финляндия планомерно наращивает свою обороноспособность: страна уже запаслась крылатыми ракетами дальностью до 370 км, заказала четыре новых боевых корабля, 64 истребителя F-35 у американской компании Lockheed Martin. Кроме того, Финляндия планирует закупить до 2 тысяч беспилотников, средства ПВО, и строит ограждение на границе с Россией.

В 1940-х годах ХХ века Финляндия дважды сражалась с Советским Союзом: в «зимней войне» 1939-1940 годов, в результате которой она потеряла пятую часть своей территории, однако сумела отстоять независимость, затем во Второй мировой войне. В результате этих боевых действий погибло около 100 000 финнов. По итогам Второй мировой войны Финляндия стала нейтральным государством и поддерживала нейтралитет до нынешнего года - когда после российского вторжения в Украину ее руководство приняло решение вступить в НАТО. Сейчас идут переговоры об этом.

Сейчас Финляндия ежегодно выделяет на нужды обороны около 2% своего национального бюджета.

Представители российских властей выступали с осуждением стремления Финляндии вступить в НАТО, но подчеркивали, что для Москвы это более приемлемо, чем гипотетическое принятие в НАТО Украины.