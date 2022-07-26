Финляндия и Эстония намерены ужесточить выдачу виз россиянам

Финляндия и Эстония в ближайшее время намерены рассмотреть вопрос об ужесточении выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом уже заявили представители обеих стран: исполняющий обязанности финского премьер-министра Аки Линдена в интервью Yle и министр внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу в эфире передачи Ringvaade на телеканале ETV.

Линден рассказал, что в восточной Финляндии люди удивляются, почему граждане России продолжают приезжать в страну "как и раньше, несмотря на то, что Россия ведет жестокую войну". При этом он не назвал точных дат принятия решения, так как большинство министров страны сейчас находятся в отпуске.

Рейнсалу заявил, что МИД Эстонии уже готовит предложения Евросоюзу о приостановке выдачи виз гражданам РФ. По его словам, суть этих решений в том, что ЕС уже не выдает россиянам визы в обычных условиях. "Есть гуманитарные случаи, например соратники Алексея Навального, они рассматривались бы отдельно", - пояснил Рейнсалу.

Он назвал "курьезной" и "морально неправильной" ситуацию, где россияне массово едут через Финляндию, Латвию, Литву, "чтобы посетить Лувр летом, в то время как на Украине убивают детей". Он также отметил, что Эстония обсудит возможность отзыва уже выданных россиянам виз.

В российском МИД допустили, что гражданам России могут перестать выдавать шенгенские визы. Говоря о Финляндии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что запрет на выдачу россиянам виз повлечет ответные меры.