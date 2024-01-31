Финляндия не дает убежища мигрантам, въехавшим через Россию

Миграционная служба Финляндии пока не предоставила убежища ни одному из мигрантов, которые в последние месяцы въехали в страну с территории России. Об этом сообщает портал Yle.fi со ссылкой на данные ведомства. Из тех заявлений, что уже были рассмотрены, около двух третей получили отказ, остальные были аннулированы из-за истечения срока действия.

Миграционная служба успела рассмотреть около 70 прошений об убежище, рассказал ее представитель Антти Лехтинен. Всего во второй половине прошлого года через Россию в Финляндию въехали около 1300 просителей убежища. Местонахождение примерно 190 из них неизвестно, они числятся пропавшими без вести. Предполагается, что они использовали Финляндию как транзитное государство и покинули ее.