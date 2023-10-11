Фицо собрал коалицию и, очевидно, будет премьером Словакии

Популисту Роберту Фицо, по всей вероятности, удастся составить правительство и возглавить кабинет министров Словакии. Во вторник начались официальные переговоры его партии «Курс – Словацкая социальная демократия» с двумя другими политическими партиями. Вместе у них большинство в парламенте. Словацкие СМИ считают вопрос о формировании коалиции фактически решённым, неизвестно только распределение портфелей.

Решающей стала позиция бывшего соратника Фицо по партии Петера Пеллегрини, лидера занявшей третье место на недавних выборах левоцентристской партии «Голос». Он и его однопартийцы решили вступить в коалицию с Фицо и с выступающей с пророссийских позиций Словацкой национальной партией. При этом противники Фицо – проевропейски настроенные либералы и консерваторы – предлагали Пеллегрини создать коалицию с ними, и даже предлагали ему пост премьера. Тот отказался.

Партия Фицо, в прошлом уже бывшего премьер-министром, недавно выиграла выборы и получила от президента мандат на формирование правительства. Ожидается, что будущий кабинет под его началом по крайней мере частично пересмотрит политику по отношению к Украине. Фицо выступает за полное прекращение военной помощи Киеву. Его победу ранее приветствовал венгерский премьер Виктор Орбан, который занимает похожую позицию по отношению к войне в Украине.