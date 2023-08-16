Фонды Сороса с 2024 года свернут программы в странах Евросоюза

Фонды Джорджа Сороса, объединенные в программу «Открытое общество», с 2024 года сведут к минимуму финансирование своих программ в странах Евросоюза. Вместо этого они расширят свою деятельность в менее благополучных европейских странах, не входящих в ЕС, а также в других частях мира.

Международные СМИ цитируют внутреннюю переписку «Открытого общества», в которой говорится, что Евросоюз достиг значительных успехов в поддержке демократии и больше не нуждается в помощи в этой области. В числе стран, в которых «Открытое общество» намерено развивать больше проектов, упоминаются Украина, Молдова и некоторые балканские государства, а также Казахстан и Кыргызстан.

Намерения «Открытого общества» уйти из Евросоюза не одобрили правозащитные организации. Представитель Transparency International в ЕС Михиль ван Хультен заявил, что резкое закрытие программ Сороса в Европе во время, когда «возрастает популизм, а верховенство закона находится под угрозой», может свести к нулю многие уже достигнутые успехи. Профессор парижской бизнес-школы HEC Альберто Алеманно выразил опасение, что после ухода программ «Открытого общества» образовавшуюся лакуну заполнят организации-доноры консервативного и религиозного толка.