Forbes: Дерипаска нанял экс-агента ФБР, чтобы расследовать Потанина

Российский бизнесмен Олег Дерипаска мог нанять бывшего агента ФБР Чарльза Мак-Гонигала и бывшего российского дипломата Сергея Шестакова, арестованных на днях в США по подозрению в нарушении санкционного режима, для того, чтобы они провели расследование в отношении некоего иного российского бизнесмена. Об этом говорится в материалах следствия. Как утверждает Forbes со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, этот бизнесмен - Владимир Потанин, совладелец «Норникеля».

Как пишет Forbes, Дерипаска пытался «оспаривать контроль» не названного по имени в опубликованных материалах следствия бизнесмена над «крупным российским предприятием». Издание утверждает, что речь идёт именно о Потанине, а расследование, которое якобы хотел инициировать Дерипаска, должно было сосредоточиться на изучении его активов за рубежом и на выяснении того, есть ли у него другое гражданство, помимо российского.

«Дерипаска собирал материалы для подачи в Лондон иска с целью заставить заключить новое акционерное соглашение «Норильского никеля» – утверждает источник Forbes. Представитель Дерипаски не ответил на запрос о комментарии.

Как говорится в обвинительном заключении, Мак-Гонигал и Шестаков начали искать компромат на «конкурирующего олигарха» в 2021 году. Как утверждается, некая нанятая ими компания обнаружила «скрытые активы на сумму более 500 миллионов долларов» и «другую информацию, которая, по мнению Мак-Гонигала, будет ценной для Дерипаски», однако в ноябре 2021 года специальные агенты ФБР изъяли электронные устройства двух подозреваемых, и расследование, судя по всему, прервалось. Подробностей об информации, которую якобы удалось найти агентам, нет.

Forbes пересказывает историю отношений Дерипаски и Потанина и их борьбы за контроль над «Норникелем». Последним эпизодом этой борьбы, как утверждается, стал поданный в октябре прошлого года иск «Русала», контролируемого структурами Дерипаски, к Потанину в Лондонский суд в связи с якобы невыполнении им своих обязанностей в качестве управляющего партнера и генерального директора "Норникеля". Потанин владеет 37% «Норникеля» через свою инвестиционную холдинговую компанию «Интеррос», а Дерипаске принадлежит 45% акций En+, которая, в свою очередь, владеет 26% «Норникеля» – отмечает Forbes.