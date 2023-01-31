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Forbes: Дерипаска нанял экс-агента ФБР, чтобы расследовать Потанина
Российский бизнесмен Олег Дерипаска мог нанять бывшего агента ФБР Чарльза Мак-Гонигала и бывшего российского дипломата Сергея Шестакова, арестованных на днях в США по подозрению в нарушении санкционного режима, для того, чтобы они провели расследование в отношении некоего иного российского бизнесмена. Об этом говорится в материалах следствия. Как утверждает Forbes со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, этот бизнесмен - Владимир Потанин, совладелец «Норникеля».
Как пишет Forbes, Дерипаска пытался «оспаривать контроль» не названного по имени в опубликованных материалах следствия бизнесмена над «крупным российским предприятием». Издание утверждает, что речь идёт именно о Потанине, а расследование, которое якобы хотел инициировать Дерипаска, должно было сосредоточиться на изучении его активов за рубежом и на выяснении того, есть ли у него другое гражданство, помимо российского.
«Дерипаска собирал материалы для подачи в Лондон иска с целью заставить заключить новое акционерное соглашение «Норильского никеля» – утверждает источник Forbes. Представитель Дерипаски не ответил на запрос о комментарии.
Как говорится в обвинительном заключении, Мак-Гонигал и Шестаков начали искать компромат на «конкурирующего олигарха» в 2021 году. Как утверждается, некая нанятая ими компания обнаружила «скрытые активы на сумму более 500 миллионов долларов» и «другую информацию, которая, по мнению Мак-Гонигала, будет ценной для Дерипаски», однако в ноябре 2021 года специальные агенты ФБР изъяли электронные устройства двух подозреваемых, и расследование, судя по всему, прервалось. Подробностей об информации, которую якобы удалось найти агентам, нет.
Forbes пересказывает историю отношений Дерипаски и Потанина и их борьбы за контроль над «Норникелем». Последним эпизодом этой борьбы, как утверждается, стал поданный в октябре прошлого года иск «Русала», контролируемого структурами Дерипаски, к Потанину в Лондонский суд в связи с якобы невыполнении им своих обязанностей в качестве управляющего партнера и генерального директора "Норникеля". Потанин владеет 37% «Норникеля» через свою инвестиционную холдинговую компанию «Интеррос», а Дерипаске принадлежит 45% акций En+, которая, в свою очередь, владеет 26% «Норникеля» – отмечает Forbes.
- Оба бизнесмена находятся под санкциями США, причём против Дерипаски их ввели ещё до российского вторжения в Украину, а Потанин попал в санкционный список только в декабре прошлого года.
- Вашингтон ввёл санкции против Дерипаски в 2018 году. Заявлялось, что бизнесмен представляет по всему миру интересы российских властей, в том числе владеет активами и отмывает деньги президента России Владимира Путина. Кроме того, его заподозрили во вмешательстве в американские выборы. В сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкционного режима – это уголовное преступление. Дерипаска все обвинения отрицает.
Другие новости дня
«Стагнация» или «значительный прогресс»? Грузия в Индексе коррупции
Грузия заняла 41-е место из 180 в Индексе восприятия коррупции, который составляет Международная неправительственная организация Transparency International.
Грузия улучшила показатель прошлого года, набрав 56 баллов. Столько же набрали Чехия, Италия и Словения.
В грузинском офисе Transparency International заявили, что результаты Грузии не претерпели существенных изменений к лучшему с 2012 года, что свидетельствует о «стагнации» – страна, считают представители НПО, не предпринимает действенных мер по борьбе с коррупцией.
«Результат Грузии в рейтинге обусловлен, в основном, низким уровнем мелкого взяточничества, однако в то же время проблемой остается элитная коррупция и отсутствие политической воли для борьбы с ней», – заявили в НПО «Международная прозрачность — Грузия».
В департаменте коммуникаций правящей партии «Грузинская мечта», комментируя публикацию, отметили, что Грузия в «Индексе восприятия коррупции» впервые входит в число лучших в Европе.
«Согласно новому индексу, по сравнению с прошлым годом, рейтинг Грузии улучшился. Страна переместилась с 45-го на 41-е место среди 180 стран мира. Несмотря на это, «Международная прозрачность–Грузия» пытается представить это достижение в негативном контексте, используя такие фразы, как «мы опережаем несколько европейских стран», «мы не добились значительного прогресса» и т.д.», – заявили в партии, указав, что Грузия в рейтинге опережает как ряд стран Евросоюза, так и всех кандидатов на вступление в ЕС.
Индекс восприятия коррупции измеряет уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 – самый низкий.
Лидером рейтинга с показателем 90 баллов стала Дания. Новая Зеландия и Финляндия разделили вторую строчку (87 баллов). Наихудшие показатели у Сомали (12 баллов), Южного Судана (13 баллов) и Сирии (13 баллов) – эти страны занимают последние места в рейтинге третий год подряд.
Армения занимает в рейтинге 63-е место, Беларусь – 93-е, Украина – 116-е, Россия – 137-е, Азербайджан – 157-е.
После начала войны экспорт ЕС в РФ упал на 47%, в СНГ и Грузию вырос на 48%
За девять месяцев российского вторжения в Украину экспорт товаров из Евросоюза в Россию сократился на 47%, в страны СНГ – вырос на 48% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Это следует из данных Евростата, на которые ссылаются Euromonitor International и РБК.
Согласно приведённым данным, в Россию после её вторжения в Украину Евросоюз экспортировал товары на 36,3 миллиарда евро (по сравнению с 69,2 миллиарда годом ранее). За то же время в страны СНГ, а именно: в Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, а также не входящую в это объединение Грузию – товаров из Евросоюза поступило на 20,3 миллиарда евро (по сравнению с 13,7 миллиарда год назад).
При этом экспорт из стран СНГ в Россию тоже вырос – почти на 40%, или на 9,4 миллиарда евро в денежном выражении, следует из данных, собранных РБК.
Руководитель отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотас Землис-Балевичус предполагает, что значительная часть товаров, которая поступает в страны СНГ из Евросоюза, перенаправляется в Россию. О том же ранее писали аналитики американского центра Silverado.
Проанализировав данные Евростата, Землис-Балевичус обнаружил более ста возможных «санкционных аномалий», под которыми он понимает крупный экспорт, увеличившийся как минимум вдвое после начала войны, несмотря на введённые против России санкции из-за её вторжения в Украину. Среди таких аномалий: поставки подержанных легковых автомобилей из Литвы в Беларусь, смартфонов и ноутбуков из Чехии в Казахстан, авиационного керосина из Греции в Грузию.
Известно, что в первом полугодии 2022 года Казахстан резко нарастил экспорт смартфонов в Россию – более чем в две тысячи раз в долларовом выражении, согласно официальной статистике Казахстана.
Греция, Кипр, Чехия и Эстония в 3–5,5 раз увеличили поставки санкционных товаров в соседние с Россией страны, подсчитал Землис-Балевичус. Экспорт остальных стран вырос скромнее, не нарастили свои поставки в страны СНГ только Швеция и Мальта.
СМИ: Михаила Саакашвили переводят в реанимацию
Заключенного бывшего президента Грузии, находящегося в тбилисской клинике «Вивамеди», в эти минуты переводят в реанимацию. Об этом, в частности, сообщили телеканалы «Мтавари» и «Формула» со ссылкой на оппозиционера Георгия Чаладзе.
По словам директора клиники «Вивамеди» Нино Надирадзе, Саакашвили «не переводили, он в палате». Об этом она сказала грузинской службе Радио Свобода.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», с утра мать бывшего президента Гиули Аласания сообщила, что ночью Михаил Сакашвили опять потерял сознание и у него высокая температура, около 39.
Несколько дней у Саакашвили был диагностирован коронавирус. В клинике тогда заявили, что необходимости перевода в реанимацию нет и заболевание проходит в легкой форме.
По данным «Мтавари», новый тест Саакашвили на коронавирус показал отрицательный результат.
В Абхазии решили отказать во въезде сопредседателям Женевских дискуссий
Власти самопровозглашенной республики Абхазия решили отказать во въезде сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Об этом сообщил глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.
По его словам, решение принято в связи с отменой 57-го раунда Женевских дискуссий, запланированного на 21–22 февраля 2023 года.
«За последнее время это уже не первый случай, когда сопредседатели принимают односторонние решения об отмене или переносе раунда без каких-либо объективных причин и без согласования с участниками переговорного процесса. В 2022 году из запланированных четырех встреч состоялась лишь одна.
В начале текущего года мы наблюдаем схожую картину, когда сопредседатели в одностороннем порядке принимают решение о переносе очередного раунда.
Исходим из того, что подобные действия сопредседателей носят ангажированный характер, препятствуют работе этого важного международного формата переговоров, создают дополнительные угрозы стабильности в регионе.
Учитывая отмену запланированного на февраль 2023 года раунда переговоров, абхазская сторона приняла решение об отказе во въезде на территорию Республики Абхазия делегации сопредседателей Международных женевских дискуссий, планировавших осуществить визит 8–9 февраля для проведения встреч с официальными лицами Республики Абхазия», – сказано в заявлении Ардзинба.
Отметим, что официально об отмене очередного раунда Женевских дискуссий пока не сообщалось. Информацию пока не комментировала грузинская сторона.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил с критикой представителей Запада, принимающих участие в Женевских дискуссиях. По его словам, Евросоюз, ООН, ОБСЕ и США «пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины».
В 2022 году в МИД РФ заявляли, что «Женевские дискуссии стали заложником геополитики» и указали на необходимость проводить переговоры в «более нейтральном месте».
The Moscow Times: Третьяковку проверяют на традиционные ценности
Один из главных музеев России, Третьяковская галерея в Москве, получил от Министерства культуры письмо с требованием отчитаться «по вопросу приведения содержания постоянных экспозиций и выставок галереи в соответствие с духовно-нравственными ценностями». Об этом сообщает The Moscow Times; копия письма есть в распоряжении редакции.
Письмо подписано заместителем департамента музеев и внешних связей Минкульта Наталией Чечель. Музею предписано дать ответ до 6 февраля.
Поводом для проверки стала жалоба в Минкульт посетителя музея Сергея Шадрина. Шадрин считает, что экспозиция Третьяковки противоречит государственной политике «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», изложенной в указе президента России от 9 ноября 2022 года.
Зритель нашёл в залах музея произведения, по его мнению, «имеющие признаки деструктивной идеологии», которые заставили его испытать негативные чувства. К таковым он отнёс ряд произведений художников второй половины ХХ века, в которых есть сцены похорон, «запойного алкоголизма» и «волюнтаристские интерпретации».
В частности, он упоминает полиптих «Тайная вечеря» из 13 частей, подчёркивая, что не смог понять, кто на этих картинах является Иудой, – предположительно, речь идёт о цикле «Тайная вечеря» известной российской художницы Натальи Нестеровой, – и статую «Пьета» (оплакивание Христа) скульптора Александра Бурганова, которую считает «дьявольской интерпретацией» библейского сюжета из-за непропорциональных форм фигуры Богородицы.
Сотрудник Третьяковской галереи, пожелавший остаться анонимным, прокомментировал ситуацию журналистам The Moscow Times: «Мы имеем дело с типичным советским способом борьбы с неугодным искусством – якобы письмом из народа, которому дается официальный ход».
- Указ «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» был подписан президентом России Владимиром Путиным 9 ноября 2022 года. К «традиционным ценностям» в нём причислены, в частности, патриотизм, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд и приоритет духовного над материальным. В указе прописана необходимость борьбы с «деструктивными идеологиями», которые насаждаются в России действиями США и других «недружественных стран».
- На момент публикации новости ни Сергей Шадрин, ни Министерство культуры ещё не ответили на запросы журналистов.
Другие новости Радио Свобода:
Рост ВВП Грузии в 2022 году составил 10.1% – Грузстат
Экономический рост Грузии в декабре 2022 года, по сравнению с декабрем 2021-го, составил 11%. По итогам 12 месяцев прошлого года рост ВВП составил 10.1%. Таковы предварительные данные Национальной службы статистики Грузии (Грузстат).
Согласно официальной статистике, рост экспорта товаров из Грузии в 2022 году составил 31.8%, импорта – 33.2%. Внешнеэкономический оборот вырос на 32.8%.
В декабре импорт вырос до рекордного показателя в 1 млрд 378 млн долларов, экспорт составил 555.8 млн долларов.
Доходы госбюджета Грузии в декабре составили 1 млрд 891 млн лари, расходы – 2 млрд 099 млн лари.
В декабре в Грузии было зарегистрировано более 6400 компаний. Рост по сравнению с декабрем 2021 года составил 41.4%.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили регулярно заявляет о беспрецедентном росте экономики страны. По его словам, Грузия является одной из немногих стран в мире с двузначным показателем экономического роста.
Ранее Bloomberg написал, что валюты Грузии, Армении и Таджикистана вошли в число лидеров по укреплению к доллару благодаря релокации тысяч россиян в эти страны.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ВВП Грузии в 2022 году вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с Российской Федерацией. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе же указал, что в 2022 году экспорт в Россию увеличился всего на 7 процентов.
Израиль опубликовал ежегодный доклад об антисемитизме в мире
Министерство диаспоры Израиля опубликовало ежегодный отчёт об антисемитизме в 2022 году в мире.
Авторы документа отмечают, что в целом в мире число случаев проявления антисемитизма снижается, но в ряде стран наблюдается рост. Составители документа, в частности, отмечают рост антисемитских заявлений и публикаций в соцсетях в США и странах бывшего Советского Союза в первые дни после российского вооружённого вторжения на территорию Украины.
Авторы проанализировали 55 тысяч записей с антисемитским контентом в соцсетях с 15 февраля по 28 марта прошлого года.
Всего за год к марту 2022 года было выявлено 317 000 постов в социальных сетях, содержащих антисемитские высказывания — почти на 40% больше по сравнению с мартом 2021 года.
Составители отчёта обращают внимание на рост сообщений с контентом, направленным против евреев в украинском и российском сегментах интернета. Авторы пишут, что нападение России неоднократно использовалось крайне левыми активистами для «демонизации Израиля» – активисты проводили параллели между положением палестинцев и украинцев. Кроме того, Израиль необоснованно, по мнению авторов доклада, критиковали за отказ от поставок оружия Киеву – без упоминания другой оказываемой с самого начала войны помощи Украине.
Ряд арабских пользователей соцсетей также, как отмечается в докладе, нелицеприятно высказывался о президенте Украины Владимире Зеленском, упоминая его еврейское происхождение.
В докладе содержится упоминание высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова, допущенные им весной прошлого года. В интервью итальянскому телеканалу Лавров заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи», и предположил, что у Адольфа Гитлера были еврейские корни. Президенту России Владимиру Путину пришлось тогда извиниться за высказывания главы МИД перед тогдашним премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
На постсоветском пространстве рост юдофобии зафиксирован в Армении, пишут составители доклада. В прошлогоднем отчёте Армения не упоминалась, но в докладе за 2020 год страна присутствовала. По мнению экспертов, по всей видимости, это произошло из-за военной помощи, которую Израиль оказывает Баку на фоне конфликта вокруг самопровозглашённого Нагорного Карабаха.
Авторы доклада также отмечают резкий рост антисемитизма в армянских телеграм-каналах преимущественно на русском языке, где пользователи позволяют себе употреблять уничижительные синонимы для обозначения слова «еврей».
Рост антисемитизма продолжился и в Иране. В докладе приводятся антиизраильские сообщения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в соцсетях и распространение изображения президента Азербайджана Ильхама Алиева в образе религиозного еврея с карикатурным носом.
Оккупационные власти Мелитополя вернули улицам советские названия
Глава российской оккупационной администрации украинского Мелитополя Галина Данильченко сообщила о возвращении улицам города «прежних исторических названий» – например, улицы Ленина, Крупской, Дзержинского, Ворошилова, Орджоникидзе, Чапаева и других деятелей советской революции и власти.
По словам чиновницы, решение было принято «в связи с многочисленными обращениями горожан» и в целях восстановления «исторической справедливости».
Данильченко, анонсируя изменения, упомянула предыдущую волну переименований в Мелитополе: в 2016-м году, в рамках объявленной властями Украины «декоммунизации». По версии чиновницы, тогда «многие улицы были названы в честь украинских нацистских идеологов». При этом из более чем восьмидесяти улиц, которым будут возвращены советские названия, лишь несколько носили имена представителей украинского националистического движения.
В опубликованном Данильченко списке географических объектов, подлежащих переименованию, есть улицы родившихся в Мелитополе советского кинорежиссёра Григория Чухрая и советского художника Александра Тышлера (теперь они снова будут улицами Артёма и Котовского соответственно), улицы "отца советской космонавтики" академика Сергея Королёва (её переименуют в улицу Куйбышева), князя Ярослава Мудрого (она станет улицей Розы Люксембург), кинорежиссёра Александра Довженко (ей вернут имя теоретика марксизма, немца Карла Либкнехта). Переименованы будут даже улица Ялтинская и Крымский переулок.
- Мелитополь был захвачен российскими войсками в начале марта прошлого года. 30 сентября Путин подписал указ о «присоединении» города, наряду с ещё несколькими оккупированными украинскими территориями, к России. Это решение не признано подавляющим большинством стран мира.
- Начиная с аннексии Крыма в 2014-м году украинские власти демонтировали сотни памятников, а также переименовали несколько тысяч улиц, которые так или иначе были связаны с СССР и Россией, в десятках городах Украины. Процесс «декоммунизации» резко ускорился после начала полномасштабного вооружённого вторжения российских войск на украинскую территорию в феврале прошлого года.
Байден ответил «нет» на вопрос об отправке Украине самолётов F-16
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Киеву истребители F-16. На вопрос журналистов, поддерживает ли он идею дать Украине самолеты, Байден ответил: «Нет», передаёт AFP.
Позже официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя заявление Байдена сказал, что Вашингтон уже поставляет Киеву достаточно вооружений.
26 января советник Байдена по безопасности Джон Файнер, сообщил, что в Вашингтоне не исключают возможность передачи Киеву истребителей F-16. В тот же день представитель Пентагона Сабрина Сингх подтвердила журналистам, что вопрос о таких поставках «не собираются снимать с повестки», подчеркнув при этом, что украинским пилотам потребуется долгое обучение для использования F-16. Ранее Вашингтон заявлял Киеву, что сейчас поставки военных самолетов невозможны.
Вопрос поставок истребителей Киеву начал обсуждаться после того, как на прошлой неделе после долгих обсуждений была одобрена отправка Украине танков западного производства. Украинские военные заявляли, что им нужно около 180 истребителей.
О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 говорили Нидерланды и Польша. 30 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что Варшава готова передать Киеву истребители F-16 – но только «в полной координации» с НАТО.
Канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставки истребителей Украине, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
Великобритания, по данным The Telegraph, может передать самолёты в случае вывода российских войск.
Накануне во время визита в Нидерланды президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности передачи Украине западных истребителей. «В принципе, ничего не запрещено», – цитирует Макрона BFM TV.
При этом он назвал несколько условий возможных поставок самолётов. В частности, они не должны привести к эскалации конфликта, а сами самолёты не должны использоваться для ударов по территории России, заявил президент Франции.
Министр обороны Украины Алексей Резников спустя несколько дней после решения ряда западных стран поставить Киеву основные боевые танки заявил о том, что для успешного противостояния российской агрессии Украине необходимы также истребители и другие боевые самолёты. О самолётах как о новых пожеланиях Украины в последнее время неоднократно говорил и украинский президент Владимир Зеленский.
- После российского вторжения в феврале Украина потеряла почти всю свою боевую авиацию: независимый проект Oryx зафиксировал уничтожение 55 украинских самолётов и 25 вертолётов, однако в их отчёты попадает только техника, чьё уничтожение или захват зафиксированы на фотографиях или видео.
В Украине погибли бойцы батальона «Алания» Вепхия Голошвили и Алан Кулумбеков
На войне в Украине погибли воевавшие на стороне России бойцы батальона «Алания» Вепхия Голошвили (позывной «Туган») и Алан Кулумбеков (позывной «Шрам»). Как сообщается в телеграм-канале добровольческих батальонов «Алания» и «Осетия», Голошвили и Кулумбеков погибли «при исполнении воинского долга». Обстоятельства гибели бойцов в сообщении не указаны.
12 января в Украине погибли трое бойцов из батальона «Алания» – Эльбрус Туаев, Мурат Цахилов и Георгий Джигаев. Давид Агнаев умер позднее в госпитале от полученных ранений.
По информации «Кавказского узла», с 24 февраля 2022 года чиновники и силовики подтвердили гибель 131 уроженца Северной Осетии. В сводке «Медиазоны» и «Би-би-си» указана информация о смерти 182 жителей Северной Осетии.
- По информации источников Кавказ.Реалии, командир батальона «Алания» Игорь Габуев связан с криминалом – он возглавляет ОПГ в Алагирском районе республики. Ее участников так и называют – «габуевские». Один раз в его отношении возбуждали уголовное дело – за хранение оружия. Габуев утверждал, что автомат ему подбросили.
- По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли более 20 уроженцев самопровозглашенной республики Южная Осетия. Это – российские военнослужащие и добровольцы: Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев, Руслан Казиев, Радислав Хугаев, Роберт Кулумбегов, Ахмат Засеев, Альберт Джуссоев, Иван Елбакиев и Тамерлан Остаев.
Югоосетинская партия «Ныхас» изберет нового лидера
Съезд югоосетинской парламентской политической партии «Ныхас» пройдет 3 февраля, в 16:00, в столичном киноконцертном зале «Чермен», сообщила информагентству «Рес» представитель партии Зита Бесаева.
- Партию «Ныхас» возглавлял избранный в мае 2022 года президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев.
По словам Бесаевой, на повестке дня съезда главный вопрос - избрание председателя партии, а также политсовета, счетной и контрольно-ревизионной службы партии. О проведении съезда согласно закону уведомление направлено в Министерство юстиции.
Ранее, по ее словам, прошли региональные конференции во всех районах республики.
Председатель политсовета ЕНД заявил об уходе с должности
Председатель политсовета «Единого национального движения» Коба Накопия сообщил о том, что покидает свою должность и остается рядовым членом оппозиционной партии.
«Хочу объявить, что покидаю пост председателя политсовета «Единого национального движения», как и политсовет. Я останусь рядовым членом партии до тех пор, пока Михаил Саакашвили будет личным узником Путина. Уже после я приму решение остаться в партии или нет. До тех пор я остаюсь, это решение не изменится. Решение остаться в партии или нет я приму только после того, как Михаил Саакашвили выйдет на свободу и мне представится возможность пообщаться с ним», - сказал Накопия.
Ранее он заявлял, что не намерен переизбираться на пост председателя партии, пишет SOVA. Голосование намечено на март.
Сегодня стало известно, что на внутрипартийных выборах председателя «Единого национального движения» победу одержал Леван Хабеишвили. Пять сторонников его предшественника Ники Мелия заявили о том, что уходят с руководящих должностей, но остаются в партии. Во время предвыборной гонки Коба Накопия поддержал Мелия.
ВОЗ отказалась объявлять пандемию COVID-19 окончившейся
Всемирная организация здравоохранения в понедельник выступила с заявлением о текущей ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. ВОЗ отказалась признать пандемию окончившейся: за ней по-прежнему сохраняется статус чрезвычайной ситуации международного значения.
14-е заседание экстренного комитета ВОЗ по COVID-19 было приурочено к трехлетней годовщине пандемии: она была объявлена глобальной угрозой 30 января 2020 года. На заседании обсуждался вопрос о том, следует ли объявить о завершении пандемии. Однако, отметив выдающиеся успехи в борьбе с заболеванием, члены комитета постановили, что говорить об окончании пандемии рано. На это повлияла, в частности, недавняя крупная вспышка COVID-19 в Китае, случившаяся после того, как страна отменила большинство карантинных мер.
- Первые сообщения о заболеваниях новой вирусной инфекцией появились в Китае в декабре 2019 года. Вирус быстро распространился по всем странам мира. За прошедшие три года COVID-19 заболело более 670 миллионов человек; 6,8 миллионов умерли. Вакцинированы на сегодняшний день 5 миллиардов жителей Земли.
Эндокринолог: Саакашвили в одном шаге от полиорганной недостаточности
Организм заключенного третьего президента Михаила Саакашвили находится в одном шаге от «полиорганной недостаточности» и меры необходимо принимать срочно, заявила на заседании Тбилисского городского суда эндокринолог Лали Джавашвили.
Врач участвовала в независимой экспертизе центра «Эмпатия» и была соавтором итогового заключения, в котором говорится о тяжелом состоянии Саакашвили.
Полиорганная недостаточность - одновременное или последовательное поражение нескольких систем организма, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Полиорганная недостаточность - неотложное состояние, когда за отказом одного органа следует каскад, и это может привести к летальному исходу», - предупредила врач.
Выводы с точки зрения эндокринолога:
- Состояние Саакашвили оценивается как тяжелое;
- Подтверждена тяжелая степень кахексии - угрожающе быстрая потеря веса. С момента ареста Саакашвили потерял в весе 33,3%;
- Развитию кахексии способствовала «клиническая мальабсорбция» - расстройство процессов переваривания, транспорта и всасывания питательных веществ в тонком кишечнике.
- Саакашвили был неправильно выведен из голодовки;
- Вызывают вопросы многие медицинские назначения - Саакашвили одновременно назначались по нескольку препаратов с одинаковой фармакологической формулой;
- Лечение на протяжении всего времени носит симптоматический характер, сами болезни не лечатся.
Совет ЕС признал европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии
Совет Евросоюза опубликовал приоритеты сотрудничества ЕС с Советом Европы на 2023-2024 годы.
«Перспектива членства в ЕС является важным фактором стабильности в Европе, которую Совет Европы продолжает укреплять. 23 июня 2022 года Европейский совет признал европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии. Будущее этих стран и их граждан - в Европейском союзе. Это придает новый импульс дальнейшему прогрессу в области прав человека, демократии и верховенства права в этих странах и в регионе в целом», - говорится в документе, опубликованном Советом Европейского союза, пишет SOVA.
ЕС также признает важную роль Европейского совета в поддержке соответствия европейским стандартам и укреплении важных институтов в процессе реформ на Западных Балканах и в странах Восточного партнерства.
«ЕС и Совет Европы продолжат совместную работу, чтобы помочь странам-кандидатам в члены ЕС и потенциальным кандидатам добиться ощутимого прогресса в достижении критериев членства в ЕС в их общем процессе реформ. Наши общие программы по расширению и соседству регионов будут и впредь поддерживать усилия по проведению реформ в области прав человека, демократии и верховенства права», - говорится на сайте Совета Европейского союза.
Канцлер Австрии выразил «абсолютную поддержку территориальной целостности Грузии»
Федеральный канцлер Австрии посетил Тбилиси с официальным визитом. Церемония встречи Карла Нехаммера прошла в администрации правительства Грузии.
После двусторонней встречи премьер Грузии Ираклий Гарибашвили и Карл Нехаммер выступили с совместными заявлениями для прессы.
Канцлер Австрии, в частности, заявил об «абсолютной поддержке территориальной целостности Грузии» и поддержке миссии ЕС в Грузии, которая, по его словам, «вносит большой вклад в стабильность» страны.
Нехаммер также высказался в поддержку Грузии на её пути к европейской интеграции и похвалил правительство страны за «рациональные оценки».
«Господин премьер-министр (Ираклий Гарибашвили – ред.) рассказал о том, что было сделано для выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Нам понятно, что сделать это не всегда легко. Стоит приложить больше усилий, сделать больше инвестиций в этом направлении, в прямом смысле этого слова, потому что этот процесс принесет много изменений с внутриполитической точки зрения, в том числе для граждан Грузии», – сказал он.
Ираклий Гарибашвили, поблагодарив канцлера Австрии за поддержку, отметил, что за последние десять лет власти Грузии добились «всевозможного прогресса на пути евроинтеграции».
«Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, соглашение о свободной торговле с Европой, оформили безвизовый режим, а теперь историческое решение, которое было принято в прошлом году, в июне, когда была четко подтверждена европейская перспектива нашей страны. За это я хотел бы поблагодарить Австрию, нашу дружественную страну, и господина канцлера лично. Мы высоко ценим поддержку Австрией территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а теперь и европейских устремлений Грузии», – сказал Ираклий Гарибашвили.
При этом Гарибашвили говорит, что исполнить первую рекомендацию Брюсселя, деполяризацию, не удается без сотрудничества с оппозицией.
Премьер Грузии также отметил, что «война в Украине — это самый большой вызов на европейском континенте».
«Кризисов такого масштаба в Европе не было со времен Второй мировой войны, что является очень большой проблемой для всей архитектуры европейской безопасности, для мира, а также для нашего региона. Как известно, у нашей страны есть свои проблемы, 20 процентов территории нашей страны оккупирована Россией. Война 2008 года была, безусловно, разрушительной для нашей страны. Результатом этого является так называемое признание наших исторических территорий, Абхазии, Самачабло. Упомянутая оккупация продолжается и по сей день, что, естественно, является большим вызовом для нашей страны. Мы отвечаем на этот вызов правильной, разумной политикой. За последние десять лет нам удалось добиться мира, стабильности и экономического развития в Грузии», — заявил премьер-министр Грузии.
Грузия на пути к членству в ЕС: 12 рекомендаций Еврокомиссии
17 мая Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут решены 12 приоритетных задач. Стране необходимо:
- решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями в духе соглашения от 19 апреля 2021 года (план Шарля Мишеля);
- гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, усиливая их независимую и эффективную подотчетность, а также их функции демократического надзора; продолжить усовершенствование избирательной системы, устранение всех недостатков, выявленных БДИПЧ ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией;
- принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы и план действий на период после 2021 года на основе широкого, всеобъемлющего и межпартийного процесса консультаций; обеспечить, чтобы судебная система была полностью и по-настоящему независимой, подотчетной и беспристрастной по всей судебной институциональной цепочке, а также гарантировать разделение властей; обеспечить надлежащее функционирование и неподкупность всех судебных и прокурорских учреждений, в частности, Верховного суда, и устранить любые выявленные недостатки, включая назначение судей всех уровней и Генерального прокурора; провести тщательную реформу Высшего совета юстиции и назначить оставшихся членов Высшего совета. Все эти меры должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии.
- укрепить независимость Антикоррупционного агентства, объединив все ключевые антикоррупционные функции, в частности, для строгого рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне; снабдить новую Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных ресурсами, соразмерными их мандатам, и обеспечить их институциональную независимость;
- реализовать обязательство по «деолигархизации» путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни;
- усилить борьбу с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем обеспечения тщательных расследований, судебного преследования и достоверного послужного списка судебных преследований и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами;
- предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ, в частности, путем обеспечения того, чтобы уголовные процедуры, возбужденные против владельцев СМИ, соответствовали самым высоким правовым стандартам, а также путем проведения беспристрастных, эффективных и своевременных расследований в случаях угроз безопасности журналистов и других работников СМИ;
- принять оперативные меры для усиления защиты прав человека уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию;
- консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин;
- обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях;
- принять закон для того, чтобы грузинские суды проактивно учитывали решения Европейского суда по правам человека в своих решениях;
- обеспечить, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно; обеспечить эффективную институциональную независимость аппарата Народного защитника.
В Южной Осетии готовятся к созданию четырех новых партий
В Южной Осетии четыре организационных комитета готовятся к созыву и проведению учредительного съезда политической партии. Об этом сообщил министр юстиции самопровозглашенной республики Олег Гаглоев.
Предполагаемые названия новых партий – «Справедливая Осетия», «Ирыстоны Ног Фæлтæр» («Новое поколение Осетии»), «За справедливость» и «Партия развития».
По словам Гаглоева, в Минюсте на январь 2023 года зарегистрировано семь партий: «Ныхас», «Народная партия», «Единство народа», Коммунистическая партия, «Единая Осетия», Социалистическая партия, Юго-Осетинская республиканская политическая партия «Единство».
Согласно закону, каждая партия и общественная организация должна в конце года предоставить отчет о проделанной работе. По словам министра, до 30 января текущего года политические партии обязаны представить в Минюст информацию о численности и списочном составе членов партии в каждом из региональных отделений, о продолжении своей деятельности с указанием места нахождения постоянно действующего руководящего органа и региональных отделений.
Гаглоев говорит, что на сегодняшний день отчёты о проделанной работе предоставили лишь две политические партии – Социалистическая партия «Единство народа» и Коммунистическая партия.
В Пакистане произошёл взрыв в мечети. Есть погибшие и раненые
В пакистанском городе Пешавар на северо-западе страны террорист-смертник взорвал бомбу в мечети, сообщают AP со ссылкой на власти страны. По их данным, погибли более 20 человек, около 100 ранены.
Reuters пишет, что в местную больницу поступили 90 раненых, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Взрыв произошёл в то время, как около 150 верующих, в том числе полицейские из ближайшего отделения, молились внутри мечети. По словам очевидцев, в результате взрыва рухнула крыша. Под завалами здания могут оставаться пострадавшие.
Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.
- Город Пешавар – это столица провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном. По информации AP, боевики часто устраивают теракты и нападения в этой местности.
- В конце ноября прошлого года группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» (признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады) сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране.
Кобахидзе: «Мы проводим прагматичную политику, чтобы избежать эскалации»
«Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждает военную агрессию России на всех международных форумах. В то же время мы проводим прагматичную политику, чтобы избежать эскалации и способствовать миру в регионе». Как пишет Общественный вещатель, об этом председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил в Бильбао, где ему была вручена высшая награда фонда «Сабино Арана» за углубление грузино-баскской дружбы и защиту демократии и прав человека.
Ираклий Кобахидзе говорит, что Грузия сегодня стоит перед рядом фундаментальных вызовов.
«Российская Федерация оккупировала 20% наших территорий и их мирная деоккупация — одна из главных национальных целей моего народа. В контексте продолжающейся войны в Украине существовала опасность распространения военного конфликта и на Грузию. Главной целью нашего правительства было в первую очередь избежать войны в нашей стране, и мы успешно этого достигли», – сказал Кобахидзе.
По его словам, Грузия также пытается играть роль посредника между двумя соседними странами – Арменией и Азербайджаном.
«Мы считаем, что альтернативы миру и развитию нет, и все народы должны последовательно идти по этому пути», — заявил Кобахидзе.
Минобороны России решило вооружать и снабжать добровольцев
Минобороны России будет обеспечивать добровольческие формирования вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, а также вещами, продовольствием и медицинской помощью. Это следует из проекта приказа Минобороны.
Согласно документу, вооружать добровольцев будут «в порядке, установленном для воинских формирований Вооружённых сил России». Материальным ценностями добровольцев будет обеспечивать воинская часть, к которой они прикреплены. За материальный ущерб, причинённый государству по их вине, добровольцев будут привлекать к ответственности как военных.
Медицинскую помощь, в том числе изготовление зубных протезов из недорогих материалов, добровольцы смогут получить как в военно-медицинских организациях, так и вне их, следует из проекта приказа.
Вооружение и снабжение добровольцев «не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета», говорится в пояснительной записке к проекту.
Общественное обсуждение приказа продлится до 11 февраля – проголосовать может любой зарегистрированный на портале гражданин России. Пока у проекта один голос «против».
- В ноябре 2022 года добровольцы официально были приравнены к военнослужащим по контракту: они и их семьи получили такие же льготы. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отчитался, что добровольцами в российские войска пошли 13 тысяч человек.
- «Медуза» обнаружила, что российские провоенные телеграм-каналы пишут, что приказ Минобороны касается гособеспечения именно «ЧВК Вагнера». На его отсутствие жаловался основатель этой группировки Евгений Пригожин.
Число жертв ДТП в Абхазии в 2022 году выросло на 52%
64 человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Абхазии в 2022 году. Об этом сообщается на сайте МВД самопровозглашенной республики.
Ведомство опубликовало статистику ДТП за период с 1990 по 2022-й. Она не включает лишь военные годы (1992–1993).
По информации МВД, за два предвоенных года было зарегистрировано 884 ДТП, в которых погибли 307 человек, различные травмы получили 904 человека.
За послевоенный период наибольшее количество ДТП произошло в 2015 году – 220. Больше всего людей погибло в 2016 году – 80 человек.
При этом в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, число ДТП выросло на 17.6%, а число жертв – на 52%.
Количество зарегистрированного транспорта в Абхазии в 2022 году превысило отметку в 70 тысяч автомобилей.
Ранее из-за роста числа ДТП начальник абхазской Госавтоинспекции подал в отставку. В МВД заявили, что ГАИ будет ежедневно проводить усиленные рейды.
Между тем, оппозиция напомнила абхазскому президенту о его обещании подать в отставку в случае, если количество ДТП и число погибших в результате аварий не сократится в два раза.
Настоятель собора Гелати скончался от ран после пожара
Настоятель собора Гелати, архимандрит Иосиф (Бурджанадзе) скончался в тбилисской клинике спустя две недели после пожара в Гелатском монастыре.
Ожоги составляли 50% тела, врачи боролись за его жизнь с 16 января, пишет агентство «Новости-Грузия».
Огонь из камина перекинулся на одеяло в гостевой келье, когда в ней никого не было, и пламя распространялось на всю комнату.
Архимандрит Иосиф, увидев огонь, попытался сам ликвидировать возгорание, но пламя охватило его одежду. Подоспевшие священнослужители вызвали пожарных и скорую, и делали все, что могли, чтобы спасти архимандрита и не дать огню распространиться до прибытия помощи.
Священнослужитель с ожогами был доставлен в Кутаисский ожоговый центр, затем перевезен в Тбилиси.
WP: США отправят свои танки Украине не раньше конца 2023 года
Поставки Украине 31 американского танка «Абрамс», о чём на прошлой неделе объявил президент США Джо Байден, возможны не ранее конца 2023 года. Об этом пишет The Washington Post.
По данным издания, Киеву передадут современную модификацию основного боевого танка M1A2, которую не будут изымать из военных запасов США, а построят специально для Украины без секретной брони из обедненного урана.
Телеканал CNN также передавал, что Киев сможет получить танки Абрамс не раньше, чем через год.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News 27 января говорил, что даже если поставки танков произойдут в августе 2023 года, то это будет «слишком поздно».
- Ранее на этой неделе США объявили о готовности поставить 31 танк «Абрамс», а Германия сообщила, что передаст 14 своих танков «Леопард», а также даст разрешение другим странам на поставки «Леопардов» Украине. Таким образом, Киев может получить не менее 112 немецких танков «Леопард». Ожидается, что они могут появиться в Украине в течение двух-трех месяцев.
- В ВСУ заявляли, что для успешного контрнаступления на фронте им потребуется 300 западных танков.
- В Кремле, комментируя поставки Киеву американских танков, сказали, что они не слишком помогут украинским военным. «Просто по технологическим аспектам это достаточно провальный план», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Решение поставить Украине танки и другое тяжёлое вооружение стало результатом обеспокоенности ряда западных лидеров относительно перспектив развития военного конфликта. Об этом пишет The Wall Street Journal. В то время как в прошлом году на Западе многие надеялись на то, что время работает на Украину, сейчас звучат опасения, что Кремль, располагая большими резервами людей и техники, может претендовать на победу в длительной войне на истощение. Передача Украине бронетехники, как пишет газета, могла бы изменить динамику войны. Возможное наступление Украины могло бы, по данным издания, подтолкнуть Россию к переговорам и способствовать скорейшему завершению войны.
Из-за дефицита красок «Лады» выпускают только в трёх цветах
Российская компания «АвтоВАЗ» решила выпускать «Лады» только в трёх цветах из-за дефицита импортных красок, попавших под санкции, введённые в ответ на российское вторжение в Украину. Проблема сохранится как минимум до марта. Об этом сообщают «Ведомости».
По словам дилеров, сейчас к заказу доступны «Лады» белого, чёрного и тёмно-зелёного цветов. Доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта». Раньше автомобили были доступны в шести-восьми цветах.
Представитель «АвтоВАЗа» сообщил, что компания «находится в постоянном контакте с поставщиками» и рассчитывает решить проблему «в ближайшие недели».
В «Русских красках» рассказали, что основными поставщиками лакокрасочных материалов для автопрома были иностранные компании. Российские производители красок занимали лишь 5% рынка. После вторжения России в Украину готовые краски и сырьё для их производства попали под санкции. Замену ищут в странах Азии и Южной Америки.
В федеральном дилере не ожидают снижения спроса на «Лады» из-за сокращения палитры, так как «подавляющий объём их продаж приходился на чёрные и белые машины». Кроме того, отметили в дилере, на фоне дефицита автомобилей в России цвет принципиального значения уже не имеет – важнее невысокая цена.
- По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей «Лада» по итогам 2022 года рухнули на 46%. Тем не менее, она остаётся лидером на российском рынке легковых машин, который в 2022 году просел на 59%.
- Санкции, введённые США и Евросоюзом в ответ на российское вторжение в Украину серьёзно ударили по российскому автопрому. В частности, были остановлены поставки импортных комплектующих, из-за чего заводы «АвтоВАЗа» фактически ушли в простой. Ряд иностранных производителей, в том числе Renault, Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes-Benz и Nissan, ушли с российского рынка.
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