Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Фото

Фотографии обломков. Москва обстреливает Харьков ракетами КНДР?

В начале января в прессе появились сообщения о том, что Россия могла закупить в Северной Корее баллистические ракеты и пусковые установки для них. Впоследствии эту информацию подтвердил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, заявив, что Северная Корея недавно поставила России тактические ракетные комплексы и баллистические ракеты для использования в войне против Украины.

6 января украинские специалисты показали журналистам обломки ракеты, запущенной по Харькову и предположили, что речь идет о северокорейских комплексах.

На вооружении Северной Кореи стоят копии советских ракетных комплексов Р-17. В последней модификации они называются "Хвасон-6", предполагаемая дальность действия оценивается западными экспертами в диапазоне 500–1300 километров.

Сотрудник Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко рядом с фрагментом баллистической ракеты, которая, по мнению Украины, была создана в Северной Корее, а затем поставлена в Россию для обстрела украинских территорий. 5 января советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения совершила обстрел Украины ракетами, поставленными Северной Кореей. Россия &quot;нападает на украинцев при помощи ракет, полученных у государства, где граждан мучают в концлагерях за незарегистрированное радио, разговор с туристом, просмотр сериалов&quot;, &ndash; написал Подоляк в соцсети Х (бывший твиттер).
1 Сотрудник Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко рядом с фрагментом баллистической ракеты, которая, по мнению Украины, была создана в Северной Корее, а затем поставлена в Россию для обстрела украинских территорий.

5 января советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения совершила обстрел Украины ракетами, поставленными Северной Кореей. Россия "нападает на украинцев при помощи ракет, полученных у государства, где граждан мучают в концлагерях за незарегистрированное радио, разговор с туристом, просмотр сериалов", – написал Подоляк в соцсети Х (бывший твиттер).
6 января журналистам в Харькове показали обломки ракеты, которые, по словам украинских чиновников, отличаются от ракет российского производства. &quot;Метод производства не очень современный&quot;, - говорит Чубенко об обломках ракеты. &quot;Есть отличия от стандартных ракет &quot;Искандер&quot;, которые мы видели ранее во время ударов по Харькову. Поэтому мы склоняемся к версии, что это может быть ракета, которая была поставлена Северной Кореей&quot;
2 6 января журналистам в Харькове показали обломки ракеты, которые, по словам украинских чиновников, отличаются от ракет российского производства. "Метод производства не очень современный", - говорит Чубенко об обломках ракеты. "Есть отличия от стандартных ракет "Искандер", которые мы видели ранее во время ударов по Харькову. Поэтому мы склоняемся к версии, что это может быть ракета, которая была поставлена Северной Кореей"
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил 5 января, что Россия ударила по этой области ракетами нероссийского производства. &quot;Мы проводим все необходимые экспертизы. Пока я могу сказать, что маркировка с этих ракет стерта, но мы видим, что страна, которая их произвела, не является Российской Федерацией&quot;, &ndash; сказал Синегубов
3 Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил 5 января, что Россия ударила по этой области ракетами нероссийского производства. "Мы проводим все необходимые экспертизы. Пока я могу сказать, что маркировка с этих ракет стерта, но мы видим, что страна, которая их произвела, не является Российской Федерацией", – сказал Синегубов
2 января Харьков подвергся массированному ракетному обстрелу. Один из ударов пришелся по этому зданию в центре города: погибли два человека, здание почти полностью разрушено
4 2 января Харьков подвергся массированному ракетному обстрелу. Один из ударов пришелся по этому зданию в центре города: погибли два человека, здание почти полностью разрушено

Загрузить еще

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG