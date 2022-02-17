Франция объявила о выводе своих миротворческих сил из Мали

Франция объявила в четверг, 17 февраля, что выводит свои миротворческие подразделения из Мали после почти десятилетнего присутствие в стране, сообщает AFP.



Причиной стал разрыв отношений с правящей хунтой, пришедшей к власти в августе 2020 года. В Мали при этом продолжается гражданская война между исламистами и правительственными войсками.

"Мы не можем продолжать военные действия вместе с властями, чью стратегию и скрытые цели мы не разделяем", — заявил президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции, отметив, что он "полностью" отрицает идею о том, что Франция потерпела неудачу в этой стране.

Французские базы в Госси, Менаке и Гао в Мали будут закрыты в течение следующих четырех-шести месяцев. Решение коснётся как 2400 французских военнослужащих, так и нескольких сотен солдат из целевой группы "Такуба", состоящей из подразделений других европейских стран.

При этом Франция, согласно заявлению Макрона, продолжит кампанию против боевиков в регионе Сахель, разделяющем Сахару и более плодородные южные земли Африки.