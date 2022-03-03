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Французские таможенники арестовали суперъяхту главы «Роснефти» Игоря Сечина
Французские таможенники арестовали суперъяхту "Аморе Веро", которая предположительно принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину. Об этом сообщил в твиттере министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Судно пыталось экстренно покинуть порт в Ла-Сьоте на Лазурном берегу, но было задержано.
85-метровая яхта раньше называлась "Святая княгиня Ольга" (Сейнт Принсесс Олга"), но была переименована после развода Игоря Сечина с Ольгой Сечиной. Впервые о судне стало известно в 2016 году, тогда оно оценивалось в 100 миллионов долларов.
Задержание и арест суперъяхты произошли из-за включения Сечина в санкционные списки ЕС после начала украинской войны. Глава "Роснефти" был внесён в список, так как, по мнению Евросоюза, является личным другом президента Путина и "одним из самых влиятельных членов российской политической элиты" и извлекает выгоду из дестабилизации в Украине.
В пресс-релизе, опубликованном министром, говорится, что яхта находилась на стоянке в Ла-Сьоте до 1 апреля, но экстренно отправилось в море после включения Сечина в санкционный список.
- Сечин отрицал, что имеет отношение к судну. Он и его жена требовали уничтожить тираж "Новой газеты", написавшей о яхте. Иски были поданы и к другим российским СМИ, рассказавшим о расследовании "Новой".
- В среду стало известно об аресте яхты одного из самых богатых россиян, предпринимателя Алишера Усманова.
- В феврале из порта Гамбурга в Калининград перешла 82-метровая суперъяхта "Грейсфул", которую связывают с президентом России Владимиром Путиным. Спустя две недели после того, как яхта зашла в Калининградский залив, Владимир Путин объявил о войне с Украиной.
Другие новости дня
Замкомандующего 41-й российской армией погиб в войне с Украиной
Заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России, генерал-майор Андрей Суховецкий был убит в ходе войны с Украиной, сообщил в телеграме без указания источника корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.
Эту информацию корреспонденту Радио Свобода подтвердили в кировском областном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Министерство обороны официально его гибель не подтверждало.
47-летний Суховецкий был назначен заместителем командующего армией осенью 2021 года. До этого он три года командовал 7-й десантно-штурмовой дивизией в Новороссийске. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени Фрунзе и Академию Генерального штаба.
Он стал самым высокопоставленным российским военным, о гибели которого в ходе войны с Украиной стало известно к 3 марта. Всего в ходе войны были убиты 498 российских военных, заявило министерство обороны России вечером 2 марта.
Генштаб Украины в свою очередь утверждает, что Москва потеряла 5840 человек убитыми и ранеными. Стороны военных конфликтов обычно стараются занизить в сообщениях свои потери и завысить потери противника. Получить независимое подтверждение этим оценкам в ходе боевых действий практически невозможно.
- 1 марта пророссийские сепаратисты из Донецкой области Украины сообщили об убийстве украинского бригадного генерала Дмитрия Красильникова. Это звание соответствует российскому званию генерал-майора. Официально информация о гибели не подтверждалась.
Журнал Time поместил на обложку украинский флаг и цитату Зеленского
Американский журнал Time поместил на обложку украинский флаг и цитату из выступления президента Украины Владимира Зеленского в Европарламенте. Главная тема выпуска посвящена политику и его участию в обороне страны.
Текст на обложке впервые на украинском языке. Он гласит: "Жизнь победит смерть, а мир — тьму". Такую фразу Зеленский сказал во время обращения к Европарламенту 1 марта, после того как Евросоюз начал рассмотрение заявки Украины на членство в организации.
В материале говорится, что решением остаться в Киеве после вторжения России Зеленский мог изменить ход войны, предотвратив моментальный разгром украинских сил, которого, вероятно, ожидали в Кремле.
Перед началом вторжения ряд авторитетных СМИ сообщал, что американская разведка предполагала, что украинская столица может быть захвачена за несколько дней.Однако через неделю после начала войны российским войскам не удалось блокировать город.
Вторжение российской армии в Украину начало 24 февраля, Кремль назвал это "спецоперацией по защите населения Донбасса". Российским войскам и пророссийским сепаратистам Донбасса удалось блокировать Мариуполь, занять небольших населённых пунктов в Донецкой и Луганской областях Украины, захватить Херсон.
2 марта российское министерство обороны сообщило, что в ходе боевых действий погибли 498 российских военных и 2870 украинских. Генштаб Украины в свою очередь заявляет, что россия потеряла 5840 человек убитыми и раненными, свои потери не раскрываются.
«Абхазия не изменила принципам братства и дружбы с Россией» – заявление
В усложняющейся международной обстановке Абхазия не изменила принципам братства и дружбы с Россией, говорится в заявлении МИД самопровозглашенной республики Абхазия.
Комментируя российское вторжение в Украину, в абхазском ведомстве утверждают, что «справедливое возмездие ждали и приветствуют многие граждане Украины».
«Мы поддерживаем стремление президента России защитить мирное население, найти и покарать преступников, провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Действия вооруженных сил России в рамках специальной операции носят исключительно точечный характер, нацелены на поражение лишь объектов военной инфраструктуры, в отличие от действий украинской стороны», – сказано в заявлении.
В ведомстве напоминают, что Абхазия последовала примеру России и признала независимость т.н. «ДНР» и «ЛНР».
«Сегодня коллективный Запад, используя сеть НКО в Европе и России, пытается массово насаждать тезис «мне стыдно, что я русский». Активно используют социальные сети, деятелей культуры и шоу-бизнеса. В эти дни важно поддержать справедливые устремления России по защите мирного населения ДНР, ЛНР и Украины. Важен голос каждого. Уверены в успешном завершении специальной операции на Украине, скорейшем восстановлении справедливости и законности в этой стране. Абхазия вместе с Россией», – говорится в заявлении.
Ваагн Хачатрян избран новым президентом Армении
Парламент Армении в ходе второго тура во время тайного закрытого голосования избрал министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна президентом республики.
«За кандидатуру Ваагна Хачатряна проголосовал 71 депутат, он избран президентом Армении», – отметил и. о. спикера парламента Акоп Аршакян.
Согласно Конституции Армении, во втором туре для избрания президента необходимо было получить не менее трех пятых голосов от общего числа – 107 депутатов.
Как пишет Радио Азатутюн, оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» не выдвинули своего кандидата и не приняли участие в обсуждении и голосовании, чтобы «никоим образом не участвовать» в выборах президента республики и «не легитимировать этот процесс».
Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года. 23 января 2022 года он объявил о своей отставке, объяснив свой шаг тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике. До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента Ален Симонян.
Ваагн Хачатрян – член правящей политической команды, с октября прошлого года в кабинете министров Никола Пашиняна он занимает должность министра технологической промышленности. В 1990-е годы, при президентстве Левона Тер-Петросяна, Хачатрян был мэром Еревана, депутатом парламента. С начала 2000-х он занимался гражданской и политической деятельностью, будучи также членом возглавляемого Тер-Петросяном Армянского национального конгресса.
У сотрудника тюрьмы произошла потасовка с адвокатом Саакашвили
Инспектору внешней охраны пенитенциарного учреждения №12 в городе Рустави приостановили полномочия из-за нанесения словесного и физического оскорбления адвокату экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шоте Тутберидзе. Об этом сообщает Специальная пенитенциарная служба Минюста.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», инцидент произошел 2 марта в тюрьме, где отбывает наказание бывший президент. Тутберидзе утверждает, что сотрудник охраны оскорбил, а затем ударил, когда он выходил со встречи со своим подзащитным.
«Специальная пенитенциарная служба будет максимально сотрудничать с соответствующими следственными органами для полноценного изучения этого факта», – сказано заявлении.
В связи с произошедшим расследование начато по части «б» статьи 333 УК Грузии – превышение служебных полномочий. Проверку по факту также ведет департамент контроля Специальной пенитенциарной службы.
Как отмечено в заявлении, во всех пенитенциарных учреждениях соблюдаются и полностью защищены права как обвиняемых/осужденных, так и посещающих их лиц.
Международный паралимпийский комитет не допустил российских и белорусских спортсменов к Играм в Пекине
Международный паралимпийский комитет сообщил, что изменил решение в отношении российских и белорусских спортсменов: они не смогут принять участие в Паралимпийских играх в Пекине.
Пресс-служба МПК сообщила, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказывались соревноваться с россиянами и белорусами. Из-за этого проведение соревнований было поставлено под угрозу.
"Для спортсменов-паралимпийцев из пострадавших стран: мы очень сожалеем, что на вас повлияли решения, принятые вашими правительствами на прошлой неделе в нарушение олимпийского перемирия. Вы жертвы действий ваших правительств", – отметили в комитете.
Ранее организация приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, но позже ей пришлось пересмотреть этот вопрос. Паралимпийские игры – 2022 в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.
Международные федерации уже запретили российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях по биатлону, волейболу, плаванию, фигурному катанию и конькобежному спорту. Все эти решения связаны с вторжением российских войск в Украину.
В Киеве ночью были сильные взрывы. При обстреле Изюма 8 погибших
В нескольких регионах Украины в ночь на четверг была объявлена воздушная тревога в связи с продолжающимся российским вооружённым вторжением.
Удары наносились по Киеву, Харькову, другим городам. В ряде из них, как заявляют местные источники, бомбардировки усилились. В Киеве ночью было несколько сильных взрывов.
В Изюме Харьковской области в результате попадания снаряда погибли 8 человек, в том числе дети. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на заместителя главы администрации города Владимира Мацокина. По его словам, снаряд попал в дом на улице Украинской. Также, как рассказал Мацокин, атаке подверглось здание полиции, в центре города значительные разрушения. Независимого подтверждения этой информации нет.
В самом Харькове в результате обстрела повреждён памятник истории и архитектуры, собор Успения Пресвятой Богородицы. В соборе - одном из символов города - выбиты окна, повреждены витражи и внутреннее убранство. Находившиеся в храме прихожане не пострадали. Об этом сообщило, в частности, издание "Украинская правда" со ссылкой на местную епархию Украинской православной церкви.
Мэр Херсона, города на берегу Чёрного моря, Игорь Колыхаев сообщил, что российские войска добрались до центральных районов и улиц, вошли в здание местного совета. Днём ранее Минобороны России заявило о захвате Херсона. Он стал первым крупным украинским городом, о занятии которого заявили в Москве.
Со ссылкой на британское министерство обороны сообщается, что российские силы, предположительно, взяли в кольцо портовый город Мариуполь на Азовском море.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении к народу заявил, что его страна "ведет Отечественную войну против российских захватчиков". Зеленский считает, что украинским силам удалось сорвать военные планы противника и значительно ослабить его.
В Брестской области Беларуси в четверг ожидается второй раунд переговоров между украинской и российскими делегациями. На первой встрече в конце февраля прогресса достигнуто не было. Украина добивается немедленного прекращение огня и вывода российских войск со своей территории. Украинские официальные лица заявляют о слабых надеждах на договорённости.
Россия предприняла военное вторжение на территорию Украины 24 февраля.
2 марта Минобороны России впервые обнародовало данные о потерях действующих в Украине российских войск. Ведомство сообщило, что убитых - 498, раненых - 1597. В то же время, как утверждает Москва, украинская армия потеряла 2870 человек убитыми и около 3700 ранеными, еще более 500 военных попали в плен. В свою очередь, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российские войска потеряли за неделю боев примерно 8 тысяч человек, из них около 6 тысяч убитыми, а еще примерно 2 тысячи – цитата - "где-то бродят, потому что решили бежать от этой войны".
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило 3 марта, что за семь последних дней примерно один миллион украинцев бежали в соседние страны, спасаясь от боевых действий.
По ряду оценок, за неделю войны в Украине погибли не менее 750 гражданских лиц.
Принято решение ликвидировать радио «Эхо Москвы»
Совет директоров радиостанции «Эха Москвы» принял решение ликвидировать радиостанцию и сайт. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Во вторник радио было отключено от эфира, а сайт заблокирован на основании решений Генпрокуратуры и Роскомнадзора в связи с освещением войны в Украине.
«Эхо Москвы» впервые вышло в эфир 22 августа 1990 года в Москве. До войны с Украиной радиостанцию отключали от эфира только один раз, во время путча ГКЧП в 1991 году. На 2020 год 66% всех акций юрлица радиостанции принадлежало «Газпром-Медиа Холдингу».
Решение о ликвидации московской радиостанции не означает автоматическую остановку работы региональных радиостанций с тем же названием — они чаще всего принадлежат другим компаниям, а имя и часть эфиров «Эха Москвы» используют по соглашению с «Газпром-медиа».
Московская и петербургская редакции заявили, что продолжат работу в социальных сетях и в Youtube. В среду главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов рассказал, что Youtube заблокировал канал «Эха» в европейских странах из-за санкций против "Газпром-медиа".
Парламент Армении не смог избрать в первом туре президента страны
Парламент Армении на заседании не смог избрать нового президента республики, у правящей фракции «Гражданский договор» не хватило голосов. Единственный кандидат на пост главы государства, министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатрян получил голоса лишь 69 депутатов.
«За избрание Ваагна Хачатряна на пост президента страны проголосовали 69 депутатов, выборы не состоялись, сегодня назначен второй тур», – заявил глава счетной комиссии Нарек Бабаян.
Согласно Конституции Армении, для избрания президента необходимо получить не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов парламента. Поскольку в законодательном органе страны, который состоит из 107 депутатов, у партии Пашиняна «Гражданский договор» есть 71 мандат, то выборы, по всей вероятности, состоятся во втором туре, во время которого кандидату достаточно получить не менее трех пятых голосов от общего числа депутатов, напоминает ТАСС.
Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года. 23 января 2022 года он объявил о своей отставке, объяснив свой шаг тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике. До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента Ален Симонян.
Ваагн Хачатрян – член правящей политической команды, с октября прошлого года в кабинете министров Никола Пашиняна он занимает должность министра технологической промышленности. В 1990-е годы, при президентстве Левона Тер-Петросяна, Хачатрян был мэром Еревана, депутатом парламента. С начала 2000-х он занимался гражданской и политической деятельностью, будучи также членом возглавляемого Тер-Петросяном Армянского национального конгресса.
В России на антивоенных акциях задержаны еще не менее 148 человек
Во многих российских городах в среду, 2 марта, продолжились акции против военных действий России на территории Украины.
По информации правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (признан властями России "иноагентом"), были задержаны около 150 человек в 11 городах. Из них в Москве не менее 67 задержанных активистов, в Санкт-Петербурге в отделения доставили 16 человек, в Екатеринбурге - 21.
"ОВД-Инфо", публикуя сведения по задержанным, пишет, что их в каждом отделении может быть больше, но проект приводит лишь имена тех людей, о которых ему достоверно известно.
В Петербурге участники акции собрались вечером у Гостиного двора на Невском проспекте. "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев сообщал, что были задержаны не менее ста человек. Одновременно агентство отмечало, что не располагает комментариями полиции.
Протестные выступления в среду также проходили в Челябинске, Новосибирске, Кургане, Перми, Иркутске, Красноярске, Тамбове и Иванове.
В среду оппозиционный политик Алексей Навальный призвал россиян выходить на акции против войны с Украиной. Обращение от его имени появилось в социальных сетях Навального. "Если – для прекращения войны – мы должны забить собой тюрьмы и автозаки, мы забьем собой тюрьмы и автозаки", – сказано в тексте.
Российское вторжение в Украину началось 24 февраля. С того дня в разных городах России проходят антивоенные акции. На них, по сведениям "ОВД-Инфо", задержаны около семи тысяч человек.
США расширяют санкции против РФ и Беларуси, в том числе в сфере обороны
США объявили о дальнейших санкциях против России и введении жёсткого контроля за экспортом высокотехнологичной продукции в Беларусь.
Меры принимаются в ответ на решение российского президента Владимира Путина о начале вооружённого вторжения на территорию Украины.
"Соединённые Штаты предпримут действия, чтобы привлечь Беларусь к ответственности за содействие российскому вторжению, ослабить российский оборонный сектор и её военную мощь на предстоящие годы, повлиять на самые важные источники доходов России", – говорится в сообщении на сайте Белого дома в среду.
Новый пакет санкций затрагивает 22 российские компании, связанные с оборонным сектором. Вводится также экспортный контроль в отношении технологий, необходимых России для её предприятий в сфере нефте- и газопереработки.
"Мы, наши союзники и партнёры вместе заинтересованы в том, чтобы со временем понизить статус России как ведущего поставщика энергоресурсов. Принимаемые меры помогут достичь этой цели, одновременно защитив американских потребителей", – подчёркивают в Вашингтоне.
Администрация США отмечает, что уже введённый в отношении России жёсткий экспортный контроль за высокотехнологичной продукцией, включая полупроводники, программное обеспечение и детали для аэрокосмической промышленности, вскоре будет распространён и на Беларусь. В Вашингтоне полагают, что это не позволит Москве использовать своих партнёров в Минске для обхода американского экспортного контроля, а также "значительно снизит способность обеих стран продолжать свою военную агрессию".
Как замечает "Медуза" (признана в России СМИ-"иноагентом"), глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на новые ограничения написал в своём телеграм-канале: "Ну тогда мы вам завтра ответим. Око за око".
Власти Германии арестовали 156-метровую яхту Алишера Усманова
Власти Германии арестовали в Гамбурге 156-метровую яхту попавшего под санкции ЕС российского миллиардера Алишера Усманова. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на три источника в яхтенном бизнесе.
Стоимость яхты "Дилбар" оценивается в 600 миллионов долларов. Она находилась на гамбургском судостроительном заводе Blohm+Voss на ремонте с октября прошлого года. Источники Forbes сообщают, что в среду работники, занимавшиеся ремонтом яхты, не вышли на работу вследствие её ареста. Представители Усманова пока не дали комментариев.
Яхта Усманова была произведена по авторскому проекту в 2016 году, её строили почти 5 лет. Это самая большая яхта в мире по водоизмещению - почти 16 тысяч тонн. На яхте есть, в частности, крупнейший по размеру в истории яхт плавательный бассейн, две вертолётные площадки, сауна.
Усманов был включён в санкционный список в понедельник в связи с вооружённым вторжением России в Украину - наряду с другими крупными российскими бизнесменами. По данным Forbes, всего российским миллиардерам принадлежат 32 мега-яхты.
Сайту Радио Свобода угрожают блокировкой
Роскомнадзор угрожает блокировать сайт Русской службы Радио Свобода Svoboda.org на основании запроса Генеральной прокуратуры об удалении нескольких материалов, связанных с войной в Украине. Об этом говорится в поступивших в редакцию в среду вечером шести уведомлениях.
Ведомство, сообщающее о своём намерении воспользоваться механизмом внесудебной блокировки, требует, в частности, удалить новости об обстреле Харькова, предположительно, по жилым домам, о взломе симпатизирующими Украине хакерами сайтов некоторых российских изданий, материал о реакции пользователей социальных сетей на боевые действия в соседней стране.
Согласно уведомлению Роскомнадзора, в этих материалах "размещена заведомо ложная общественно значимая информация о якобы нападении России на территорию Украины". "Вместе с этим, по данным официальных источников Российской Федерации, в том числе Минобороны России, указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности", — сообщает ведомство.
Россия предприняла военное вторжение на территорию Украины 24 февраля. Российские власти добиваются, чтобы российские СМИ не называли боевые действия "войной". Сообщать о событиях в соседней стране требуют только по официальным источникам информации и с использованием их лексики.
За нарушение этих правил уже были заблокированы сайты других русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – телеканала Настоящее Время и подразделения Украинской службы РС Крым.Реалии. Гонениям подвергаются и другие СМИ. Так, 1 марта за нарушение тех же правил отключена от эфира радиостанция "Эхо Москвы", её сайт заблокирован. Блокировке также подверглись, среди прочих, сайты телеканала "Дождь", издания The Village, студенческого журнала DOXA. Редакция "Новой газеты" вынуждена была согласиться на цензурирование после голосования спонсоров издания.
После блокировки сайта Настоящего Времени президент РСЕ/РС Джейми Флай вновь заявил, что медиакорпорация не подчинится требованиям о цензуре. "Угрозы Кремля представляют собой явную попытку скрыть страшную правду о человеческой цене преступной войны Путина против Украины, – сказал Флай. – Сейчас, в этот критический момент, россияне как никогда нуждаются в нас, чтобы иметь полное представление о картинах уничтожения и смерти, которые были вызваны Путиным и которые его правительство скрывает от своего народа".
В общей сложности за последний месяц Русская редакция Радио Свобода получила от Роскомнадзора 56 уведомлений с требованием удалить различные журналистские материалы. Прежде угрозы блокировки касались в основном текстов, рассказывающих об антикоррупционных расследованиях объявленного в России экстремистской организацией Фонда борьбы с коррупцией и некоторых журналистских организаций.
В настоящее время ежедневная посещаемость сайта Радио Свобода составляет примерно миллион человек, после российского военного вторжения в Украину наша аудитория выросла втрое.
Оппозиция поддерживает подачу заявки о вступлении Грузии в ЕС
Оппозиция позитивно оценила решение властей Грузии о подачи заявки на вступление страны в Евросоюз, пишет агентство «Новости-Грузия».
По решению правительства, Грузия подаст заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС уже 3 марта, а не в 2024 году, как до сих пор ожидалось.
Экс-премьер, лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария заявил о максимальной поддержке властей в этом вопросе. Он призывал всех политических акторов, как со стороны правительства, так и со стороны оппозиции, отложить в сторону разногласия и «быстро довести процесс до конца».
«Мы приветствуем решение подать заявку на вступление Грузии в Евросоюз. За заявлением должны последовать действенные шаги правительства, чтобы провести процесс быстро и эффективно», - пишет Гахария в Facebook.
В крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» считают, что правящая команда приняла решение подать заявку на вступление в ЕС из-за общественного давления. Председатель ЕНД Ника Мелия назвал этот шаг «результатом борьбы, настроя и жажды свободы грузинского народа»
«Правительство Грузии было вынуждено подать заявку на членство в ЕС в ускоренном порядке. Я обращаюсь к Европе – возможно, у нас нет достойного правительства, однако мы - достойный сражающийся народ… Место грузинского народа в Европе, а место «Грузинской мечты» - не во власти», - заявил Мелия на брифинге.
- Как пояснили в правящей партии «Грузинская мечта», ускорить процесс подачи заявки о вступлении в Евросоюз они решили «с учетом политического контекста и новой реальности». Тбилиси принял решение вслед за Украиной, которая подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 28 февраля.
- В настоящий момент пять стран имеют статус кандидата на вступление в Евросоюз: Северная Македония (подала заявку в 2004 году), Албания (в 2009), Сербия (в 2009), Турция (в 1987) и Черногория (в 2008).
Абрамович продает «Челси». Деньги пойдут на помощь Украине
Российский олигарх Роман Абрамович выставил на продажу английский футбольный клуб «Челси». Бизнесмен заявил, что деньги, вырученные от продажи клуба, пойдут в благотворительный фонд, который будут учрежден для помощи пострадавшим на территории Украины.
«Я всегда принимал решения, руководствуясь интересами клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать клуб, поскольку считаю, что это отвечает интересам команды», - говорится в заявлении Абрамовича.
По данным СМИ, Абрамович хочет получить от сделки четыре миллиарда фунтов стерлингов, но вряд ли получит за клуб выше двух миллиардов фунтов. Ранее журналисты выяснили, что интерес к покупке проявляет швейцарский миллиардер Хансйорг Висс.
Британская пресса пишет, что Абрамович решился на сделку, опасаясь санкций.
Ранее Абрамович передал управление клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».
Агентство Bloomberg также пишет, что из-за возможных санкций хочет продать свою недвижимость в Лондоне.
- Роман Абрамович регулярно занимает высокие места в рейтинге богатейших людей планеты. Его называли олигархом, близким к Владимиру Путину, хотя сам он это отрицает и в российской политической жизни не участвует. У Абрамовича есть российский и израильский паспорта. Последний он получил после того, как в 2018 году столкнулся с трудностями при продлении британской визы и переехал из Лондона в Тель-Авив. Недавно Абрамович получил также гражданство Португалии.
- Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов. При нем команда выиграла 21 трофей. Журнал Forbes писал, что клуб должен миллиардеру два миллиарда долларов.
- Великобритания в последние дни ввела масштабные ограничения против России в связи с вторжением на территорию Украину, но непосредственно против Абрамовича санкции не вводились.
Между тем по меньшей мере пять суперъяхт российских миллиардеров стояли на якоре или курсировали вблизи Мальдивских островов. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов. Агентство отмечает, что суда прибыли вскоре после введения санкций против России из-за вторжения на территорию Украины.
По данным Reuters, в море, в частности, замечены яхты основателя компании «Русал» Олега Дерипаски, соучредителя сталелитейной компании «Евраз» Александра Абрамова и президента холдинга «Интеррос» Владимира Потанина.
Мальдивские власти не ответили на запрос Reuters о комментариях.
Ранее Вашингтон заявил, что намерен отслеживать и заморозить активы российских компаний и олигархов, находящихся под санкциями. Ограничения могут затронуть яхты, недвижимость и другие активы. У США и Мальдив нет договора об экстрадиции, уточняет Reuters.
В Минске обвинение запросило для журналиста Радио Свобода 1,5 года колонии
Обвинение на судебном процессе в Минске в среду запросило полтора года лишения свободы для корреспондента корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Олега Груздиловича.
Его обвиняют по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Журналист якобы принимал участие в несанкционированной акции в тот момент, когда его лишили аккредитации МИД Беларуси. Сам Груздилович своей вины не признает и заявляет, что на акции работал как внештатный сотрудник газеты «Народная воля».
Дело связано с массовыми уличными выступлениями против официальных итогов президентских выборов 2020 года, согласно которым главой государства на шестой срок подряд был переизбран Александр Лукашенко. Запад не признает его легитимным лидером.
2 марта был первый день слушаний по делу Груздиловича в Советском районном суде Минска. Многим сторонникам, друзьям и коллегам журналиста запретили присутствовать в суде, хотя в зале было достаточно мест. Супругу Груздиловича Марьяну на слушания пустили, но не позволили общаться с мужем.
Адвокат Груздиловича заявил в суде, что считает обвинение необоснованным, так как в действиях его подзащитного нет состава преступления и он должен быть оправдан. Приговор, как ожидается, будет вынесен 3 марта.
Олег Груздилович с 23 декабря находится в столичном СИЗО-1. Как отмечает Белорусская служба Радио Свобода, за решеткой сейчас также находятся осужденный на 15 лет консультант Радио Свобода Игорь Лосик и внештатный журналист «Свободы» Андрей Кузнечик.
Генассамблея ООН призвала Россию немедленно вывести войска из Украины
Генассамблея ООН в среду одобрила резолюцию с осуждением российского вооружённого вторжения в Украину и призывом к Москве о немедленном выводе с украинской территории всех военнослужащих армии РФ.
Резолюцию поддержало 141 государство из 193-х членов ООН. Голосование состоялось по итогам экстренной сессии Генассамблеи, созванной Советом безопасности международной организации.
Обсуждение проходило на фоне продолжающихся с 24 февраля российских бомбардировок и авиаударов по украинским городам, из-за которых сотни тысяч граждан Украины стали беженцами, отмечает Reuters.
DPA отмечает, что в ходе голосования на Генассамблее по резолюции, осуждающей российскую агрессию, 5 стран высказали против этого документа, 35 - воздержались. Отмечается, что в голосовании участвовали не все члены ООН, из них часть лишена такого права по причине просроченных платежей.
Резолюции, принимаемые на Генассамблее, не имеют юридически обязывающей силы, а носят скорее символическое значение. Но, как полагают наблюдатели, нынешний документ свидетельствует о глобальном отношении к событиям вокруг Украины, пишет DPA.
За более чем 70-летнюю историю ООН это была лишь 11 срочная сессия такого рода, и первая - за несколько десятилетий.
Россия впервые раскрыла свои потери на территории Украины
Минобороны России впервые с начала военного вторжения на территорию Украины раскрыло данные о потерях среди военнослужащих. По данным ведомства, погибли 498 человек, 1597 получили ранения.
Ранее российская сторона признавала потери, но конкретные данные не сообщала. Из нескольких российских регионов поступали сообщения о гибели военных.
Минобороны Украины сообщало, что Россия за время конфликта потеряла около шести тысяч человек.
Украинская сторона сведения о погибших и раненых военнослужащих пока не сообщала. Минобороны России утверждает, что погибли около трех тысяч украинских военных, ранены 3700.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Бои идут во многих регионах. По официальным данным украинской стороны, погибли более двух тысяч мирных жителей. ООН сообщила, что более 800 тысяч украинцев покинули свои дома.
Страны Запада ввели против России жёсткие санкции, которые затронули не только компании, чиновников и политиков, но и обычных граждан. Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских авиаперевозчиков. Многие международные компании приостановили бизнес в России.
Югоосетинские власти провели митинг в поддержку президента России
На Театральной площади столицы самопровозглашенной Южной Осетии сегодня, 2 марта, прошел митинг в поддержку президента России Владимира Путина. Организаторами мирной акции выступила республиканская политическая партия «Единая Осетия». Митинг собрал более тысячи людей из всех районов республики.
Первым выступил глава республики Анатолий Бибилов.
«Дорогие братья и сестры, сегодня мы собрались, чтобы объявить, что народ Южной Осетии, народ который перенес всю тяжесть войны, который знает цену жизни, народ, который Россия спасла от уничтожения, поддерживает военную операцию на Украине, поддерживает президента России Владимира Путина. Мы поддерживаем, потому что сами испытали на себе всю трагедию политики национализма и фашизма. Именно Россия заявляла, что народ Южной Осетии надо услышать и защитить… Дорогие сограждане, хочу сказать вам спасибо, что вы вместе с Россией, вместе с народом Донбасса. Мы здесь, чтобы выразить поддержку Российской Федерации. Наши мысли и силы с Путиным и Донбассом. Слава России», - сказал он.
В поддержку спецоперации России по защите жителей Донбасса высказались кавалер ордена «Уацамонга» Бала Бестауты, преподаватель ЮОГУ Залина Тедеева, от лица молодежи выступил студент ЮОГУ Алан Фарниев. Также с речью выступил директор Национального музея Мераб Зассеев и другие представители общественности, сообщает информагентство «Рес».
Грузия подаст заявку на ускоренное вступление в ЕС - Кобахидзе
Грузия вслед за Украиной подаст заявку на ускоренное вступление в ЕС, – заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. По его словам, это произойдет уже завтра.
«Правительство Грузии под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз, которая завтра будет официально представлена структурам Евросоюза от имени властей Грузии», – сказал Кобахидзе.
Он напомнил, что внести заявку правительство «Грузинской мечты» планировало в 2024 году, решение об ускорении процесса принято «исходя из политического контекста и новой реальности».
Европарламент во вторник подавляющим большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. При этом говорится, что должны быть соблюдены необходимые процедуры.
Как правило, переговоры о вступлении в ЕС длятся долгие годы, иногда более 10 лет. Ряд стран поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС, однако европейские лидеры осторожны в оценках относительно возможных сроков.
Главред «Дождя» решил на время покинуть Россию
Главный редактор телеканала «Дождь»* Тихон Дзядко сообщил, что принял решение на время покинуть Россию. Аналогичное решение, по словам журналиста, приняли и некоторые сотрудники редакции.
Дзядко отметил, что после блокировки Роскомнадзором по запросу Генпрокуратуры сайта телеканала и аккаунтах в соцсетях, а также угроз в адрес некоторых журналистов, личная безопасность работников находится под угрозой.
Главред «Дождя» уточнил, что телеканал обжалует решения о блокировках. «Никакие, даже самые драконовские законы РФ нашими журналистами нарушены не были, а потому и оснований для блокировки нет», – написал Дзядко в телеграме.
Редакция продолжит работу. Вещание из другой страны не планируется.
1 марта стало известно, что российская Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к сайтам телеканала «Дождь« и радиостанции «Эхо Москвы«. В ведомстве заявили, что редакции публикуют ложные сведения о действиях российской армии на территории Украины.
Материалы «Эха» и «Дождя» о войне ведомство назвало «экстремистскими». Также утверждается, что СМИ распространяли «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих» и призывы к «массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».
Ранее Роскомнадзор запретил российским СМИ называть боевые действия «войной». Официально это называется «специальной операцией на Украине».
От журналистов также потребовали сообщать о конфликте только информацию, распространяемую официальными российскими источниками. Тихон Дзядко назвал это 24 февраля «военной цензурой».
Ранее из-за отказа удалять информацию о боевых действиях были заблокированы сайты двух проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – телеканала «Настоящее Время» и Крым.Реалии.
*Телеканал «Дождь» признан российскими властями СМИ-«иноагентом».
Украину за 6 дней покинули более 835 тысяч человек
Более 835 тысяч человек покинули Украину за последние шесть дней - с начала российского вооружённого вторжения.
Об этом сообщила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту.
По словам президента Польши Анджея Дуды, в страну прибыло, по оценкам, около 500 тысяч граждан Украины. Более 100 тысяч украинцев пересекли границы Венгрии, несколько десятков тысяч отправились в Молдову, Румынию и Словакию. Граждане Украины имеют право на безвизовый въезд в страны ЕС, поэтому их пропускают через границы беспрепятственно. Местные власти и неправительственные организации помогают найти для них ночлег, продукты питания, одежду. В ЕС звучат предложения о том, чтобы всем спасающимся от войны украинцам были даны права обратившихся за политубежищем - даже если формально они не будут подавать такого прошения.
28 февраля верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что общее количество беженцев в результате войны в Украине может достичь четырех миллионов человек.
По данным властей Украины, в результате боевых действий число погибших мирных жителей достигло 2 тысяч. Эти данные не могут быть подтверждены независимыми источниками.
163 нобелевских лауреата подписали письмо в поддержку Украины
163 нобелевских лауреата подписались под открытым письмом в поддержку Украины "перед лицом российской агрессии". Среди них только один уроженец России - физик Андрей Гейм, живущий за рубежом.
Письмо опубликовано на русском языке. Вторжение в Украину в нём сравнивается с нападением нацистской Германии на Польшу в 1939 с использованием "похожих трюков и фальшивых провокаций" и на Советский Союз в 1941-м. Ответственность за нападение при этом возлагается на "правительство Российской Федерации под руководством президента Путина". "Не верим, что российский народ играет свою роль в этой агрессии", — говорится в письме.
Авторы обращения призывают власти России "прекратить вторжение в Украину и вывести свои войска из Украины", а также выражают сочувствие семьям всех погибших в конфликте, как мирных жителей, так и российских и украинских военных.
Среди подписавшихся, кроме Гейма, нет других лауреатов из России, в том числе лауреатов Нобелевской премии мира бывшего президента СССР Михаила Горбачева и главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова.
Евросоюз запретил продавать и поставлять банкноты евро в Россию
Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать банкноты евро в Россию, говорится в публикации официального журнала ЕС. Это ограничение касается всех физических лиц и компаний, за исключением трат во время частных поездок.
Семь российских банков: "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк "Россия", Совкомбанк, "ВЭБ.РФ" и ВТБ отключены от финансовой системы SWIFT. Это затруднит их расчёты с иностранными кредитными организациями.
После признания Москвой независимости сепаратистских республик на востоке Украины и введения российских войск в Украину 24 февраля США и Евросоюз вводят жёсткие санкции против России. Сразу несколько европейских политиков заявили, что конечная цель ограничений – исключить Москву из мировой экономики.
Страны ЕС и США закрыли воздушное пространство для России. Самолёты Boeing и Airbus нельзя обслуживать внутри страны, что угрожает всему рынку пассажирских перевозок. Запрещены поставки современной электроники и техники для нефтедобычи. Разрывается научное сотрудничество. Санкции введены против госдолга и Центробанка. Персональные санкции впервые коснулись президента Путина.
Российские власти заявляют, что экономика выдержит эти ограничения. Она получила "серьёзный удар", однако у нее есть "запас прочности" и она сможет "устоять на ногах", заявил второго марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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