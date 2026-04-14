ФРГ и Украина согласовали оборонный пакет на 4 млрд евро

Германия и Украина в ходе визита в Берлин украинского президента Владимира Зеленского и по результатам межправительственных консультаций заключили во вторник соглашение о стратегическом партнерстве и договоры о сотрудничестве в нескольких сферах, включая оборонную.

Тем самым отношения двух стран повышаются до уровня стратегического партнерства, подчеркнул германский канцлер Фридрих Мерц. По его словам, на которые ссылается «Немецкая волна», были согласованы дальнейшие комплексные меры поддержки Украины, включающие помощь в сфере противовоздушной обороны, дальнобойного оружия, беспилотников и артиллерийских боеприпасов.

Министр обороны Украины Михаил Федоров, входящий в украинскую делегацию, сообщил о согласовании «нового масштабного пакета сотрудничества с Германией на 4 млрд евро», который включает средства на усиление ПВО, развитие дальнобойных возможностей и совместного производства дронов.

Как отметил Федоров, ФРГ профинансирует контракт на несколько сотен ракет для Patriot. Это, как рассчитывают в Киеве, существенно усилит защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Также предусмотрены поставки 36 пусковых установок IRIS-T для усиления многоуровневой системы ПВО.

В рамках инициативы Build with Ukraine планируется запуск совместного производства беспилотников средней дальности с использованием искусственного интеллекта. На первом этапе для нужд ВСУ предусмотрено 5 000 дронов, написал Михаил Федоров в своём телеграм-канале.

Также во вторник сообщается, что компания Raytheon, подразделение одного из крупнейших производителей оружия RTX, подписала контракт на поставку Украине перехватчиков Patriot на 3,7 миллиардов долларов США. Центральная роль в исполнении этого контракта отведена новому заводу по производству перехватчиков GEM-T в Шробенхаузене, в Германии.

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Фридрихом Мерцем заявил, что Украина производит большую часть своего оружия самостоятельно, но могла бы удвоить производство при наличии надлежащего финансирования. Зеленский в этой связи указал на кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро, заблокированный уходящим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Мерц выразил надежду, что смена правительства в Венгрии приведет к быстрой разблокировке европейской помощи. Он также объявил о дальнейших шагах против российского «теневого флота».

Виктор Орбан проиграл прошедшие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии - после 16 лет пребывания у власти. Будущий вероятный глава нового венгерского правительства Петер Мадьяр, чья партия «Тиса» получила по итогам голосования конституционное большинство, уже дал понять, что снимет наложенное Орбаном вето на выделение Киеву кредита в 90 миллиардов евро. При этом Мадьяр отметил, что Венгрия не будет ручаться за этот кредит.



