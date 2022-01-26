ФРГ просит исключить из вероятных санкций против России энергосектор

В Москве отмечается "беспрецедентный рост" заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. По данным Департамента здравоохранения Москвы, за две недели число детей, заболевших COVID-19, выросло в 14 раз — с двух тысяч в неделю до 28 тысяч.

Число госпитализаций увеличилось в 10 раз. Сейчас, по данным ведомства, в сутки госпитализируют до 120 детей с коронавирусной инфекцией. Примерно половина из них – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение в связи с другими заболеваниями.

На этом фоне власти Москвы решили закрыть плановую госпитализацию в детские больницы на три недели. Экстренная помощь будет оказываться в полном объеме. Также запрет не коснется детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

На взрослые поликлиники ограничение не распространяется, но в Департаменте здравоохранения все же рекомендовали москвичам отложить плановые визиты в поликлинику на две — три недели, поскольку в связи с особенностями распространением штамма "омикрон" более 90 процентов заболевших COVID-19 и ОРВИ проходят лечение в поликлиниках. Приём по другим заболеваниям временно ограничат.

Власти Санкт-Петербурга также объявили о введении дополнительных ограничений для детей до 18 лет в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Ограничения будут действовать с 28 января по 13 февраля 2022 года. Детям будет запрещено посещать зоопарки, музеи, выставки, бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концерты, кинотеатры. Все дополнительные образовательные программы будут проводиться дистанционно. Приостанавливается очная работа кружков, секций и студий для несовершеннолетних. Будут запрещены физкультурные и спортивные мероприятия с участием детей.

Новые ограничения ввели на фоне роста числа детей, госпитализированных с диагнозом COVID-19. Если с 10 по 16 января было госпитализировано 126 детей, то с 17 по 23 января — уже 246, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

В ноябре прошлого года в России была зарегистрирована вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник М" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Подростков прививают с согласия родителей или с их собственного разрешения, если им уже больше 15 лет.

В России на фоне распространения штамма "омикрон" выявляют максимальные суточные показатели прироста заболевших COVID-19. Накануне было зарегистрировано 67 809 случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель за всё время пандемии. Число госпитализированных с COVID-19 за последние сутки выросло до 12 837. Это на 115 процентов больше, чем в понедельник, и максимальный показатель с начала публикации этих данных в январе.