ФСБ РФ обвинила в убийстве Дарьи Дугиной украинские спецслужбы

Российская Федеральная Служба безопасности (ФСБ) заявила, что убийство Дарьи Дугиной, дочери и соратницы идеолога "русского мира" Александра Дугина, подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, а исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк – скрылась в Эстонии, передает ТАСС. В Украине ранее заявляли о непричастности к гибели Дугиной.

По заявлению российских спецслужб убийство якобы совершила гражданка Украины Наталья Вовк. "Вовк прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения", – сообщает ФСБ.

Вовк с дочерью якобы арендовали квартиру в Москве в доме, где жила Дугина, а для наблюдения использовали машину Mini Cooper, сообщают в ФСБ. При въезде в Россию подозреваемая приобрела номера "ДНР", в Москве пользовалась казахстанскими номерами, а на выезде использовала украинский автомобильный номер. ФСБ уверены, что после подрыва машины, за рулем которой находилась Дугина, Вовк с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

Машина Toyota Land Cruiser Дарьи Дугиной взорвалась поздно вечером 20 августа в Подмосковье. Философ и его дочь участвовали патриотическом фестивале "Традиция", который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и одинцовской администрации. Высказываются предположения, что они должны были возвращаться в Москву вместе и что целью покушения был сам Дугин.

Источники ТАСС утверждали, что взрывное устройство было установлено еще на фестивале, пока автомобиль стоял на парковке. В нем было заложено 400 грамм тротила.

Ранее российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что за убийством Дарьи Дугиной стоят партизаны из «Национальной республиканской армии».