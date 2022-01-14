ФСБ объявила о закрытии хакерской группировки REvil по запросу США

Федеральная служба безопасности объявила о ликвидации хакерской группировки REvil, атаковавшей ряд крупных американских компаний. Группировка и её инфрастуктура ликвидированы, участникам предъявлены обвинения по статье о подделке кредитных карт, утверждают в спецслужбе. В июле группа исчезла из даркнета после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

REvil была известна как одна из крупнейших хакерских группировок в мире. Она занималась коммерческими атаками – требовала с компаний выкуп за неуничтожение их информации. В 2021 году с ними связывали атаки на десятки тысяч компаний, в том числе на нефтепровод Colonial Pipeline в США и на крупнейшего в мире производителя мяса, бразильскую JBS.

Американские спецслужбы неоднократно заявляли, что группировка действует из России. Закрыть её требовал от Путина президент Байден. "Я предельно ясно объяснил ему: атака идет с его с территории, даже если она не организована властями, то мы ожидаем, что они будут действовать, если мы предоставим им достаточно информации", – говорил он, отвечая на вопросы журналистов.

В ноябре британская газета Daily Mail утверждала, что предполагаемый лидер группировки Евгений Полянин живёт в Барнауле. На сайте американской ФБР он по-прежнему числится объявленным в розыск, о его аресте не сообщалось.

В сообщении ФСБ утверждается, что у членов группы изъяты более 426 миллионов рублей, 600 000 долларов США, 500 000 евро, а также техника и 20 автомобилей премиум-класса. Личности задержанных не раскрываются. Спецслужба заявила, что известила о результатах операции Вашингтон. Там сообщение по состоянию на середину дня пятницы по московскому времени не комментировали.