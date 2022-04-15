ФСБ России просит увеличить госрасходы на погребение военных

ФСБ попросило правительство увеличить на 17% ассигнования на погребение и надгробия для военных. На это обратило внимание Би-би-си.

На данный момент на оплату ритуальных услуг выделяется не больше 20 350 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – не больше 28 178 рублей. ФСБ просит увеличить эти суммы до 23 837 и 33 005 рублей соответственно. Расходы на один надгробный памятник предлагается увеличить на 4,8–6 тысяч рублей. В целом компенсация расходов на захоронение одного погибшего военнослужащего вырастет до 56 400 – 74 200 рублей в зависимости от его статуса и места погребения.

В пояснительной записке просьба выделить дополнительные деньги на погребение военных объясняется тем, что эти расходы не попали в перечень ежегодно индексируемых социальных выплат.

До 20 апреля проект должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу, после чего поступит на утверждение в правительство.