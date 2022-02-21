Военные РФ заявили об убийстве пяти «диверсантов» у границы с Украиной

Жители Луганска и Донецка сообщают, что военная комендатура начала забирать с улиц городов мужчин призывного возраста: с ними беседуют, просят у них паспорта, после чего сажают в автобусы и увозят на пункты сбора для дальнейшей отправки в армию – сообщает телеканал "Настоящее Время". Рейды за мужчинами призывного возраста также проходят по квартирам, сообщает Донбасс.Реалии, которым удалось поговорить с жителями сепаратистских образований Донбасса на условиях анонимности.

Всеобщая мобилизация в "ДНР" и "ЛНР" была объявлена 19 февраля. Глава "ДНР" Денис Пушилин обратился ко всем мужчинам, проживающим на территории сепаратистов и "способным держать в руках оружие", с призывом защитить "свои семьи, Донбасс и всех русских людей". В субботу депутаты "ДНР" также собрались на чрезвычайное заседание, где приняли постановление о мобилизации. Аналогичное обращение выпустил и глава "ЛНР" Пасечник. Жители сообщают, что из "ЛНР" запрещено выезжать всем мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет, а по квартирам местным жителям разносят повестки о "всеобщей мобилизации". Военным также разрешено изымать у граждан и предприятий необходимые для нужд обороны транспортные средства и имущество. В местных пабликах идет волна возмущения этими требованиями.

Также людей стали бомбардировать СМС-сообщениями с призывами "стать на защиту своего дома и отечества" (орфография оригинала).

Плакаты аналогичного содержания также вывесили на улицах Донецка:

"Приезжают по домам и мужчин забирают силой. В Тельманово (поселок городского типа в Донецкой области под контролем "ДНР" с населением около 4 тысяч человек) всех парней забрали, женщина на рынке только что рассказала, – пишет один из жителей "ДНР". – Наши знакомые рассказали, что опекуна несовершеннолетнего ребенка утром приехали и забрали из квартиры в Донецке. Ребенок 15 лет один дома остался. К нам только что квартальная приходила, соседа спрашивала. Слава Богу, он не здесь сейчас".

Еще одна жительница "ДНР" рассказала, что сотрудники "Народной милиции" "ДНР" дают мужчинам минимум времени на сборы, если застанут их дома.

"Сразу в уазик забирают и уезжают. Вещи кто успел, по минимуму взял –​ это то, что услышала. Здесь никто не хочет идти в военкомат и тем более воевать", – рассказала она.

"Друг вышел за хлебом. Подлетели, говорят: "Садись и поехали". Он говорит: "Куда?" – "На фронт". Повезло, что 16 лет, отец в отдел съездил и забрал его", – рассказывает еще один житель Донецка в местном паблике.

Корреспонденты Донбасс.Реалии говорят, что в Донецке "на неопределенное время" закрыли все школы и университеты. Люди там воспринимают это как способ создать картинку для пропагандистских СМИ, что все мужчины, которые там работали, пошли "служить". Учителей также в обязательном порядке привлекают к разносу повесток о мобилизации по квартирам.

В подконтрольной сепаратистам Горловке преподавателей школ также вызвали в военкомат –​ "что-то переписывать", причем работать пришлось ночью. По сообщению источника, учителей об этом настойчиво просил завуч местной школы – под угрозой увольнения. Журналисты предполагают, что так "ДНР" набирает людей для бюрократической работы по призыву в армию боеспособных мужчин.

В интернете также появились видео, на которых мужчин в Луганске и других городах, подконтрольных сепаратистам, задерживают на улице:

В последние годы власти "ДНР" и "ЛНР" всеми силами пытались заманить местных мужчин на "службу" в местную армию, обещая высокое, по местным меркам, довольствие. Но желающих было немного: на это во многом влияло то, что солдаты в таких подразделениях гибли из-за халатного отношения к ним командиров.

Корреспонденты Донбасс.Реалии также сообщают, что в банкоматах в "ДНР" и "ЛНР" есть проблемы с наличными деньгами. Это произошло из-за того, что, поддавшись панике, которую нагнетают местные власти, многие жители оккупированных городов кинулись снимать деньги с карт и закупать продукты первой необходимости.

Источники также сообщают, что в Донецке на улицах вновь появились российские военные: их опознают по характерному говору. По данным дончанина-очевидца, они ходят по городу в камуфляже без опознавательных знаков: в основном это высокие, мощные мужчины, возможно спецназ. Официально Россия не сообщала об отправке своих подразделений на территорию "ДНР" и "ЛНР", однако стянула к границам Украины мощную группировку численностью около 150 тысяч человек.

Очевидцы также сообщают, что на улицах Донецка в разных точках стоит множество легковых машин с людьми в форме, которые наблюдают за происходящим. По сообщениям местных жителей, это обычные местные авто с номерами группировки "ДНР". Некоторые улицы, например проспект Александра Матросова в Донецке (он связывает Куйбышевский район с площадью Бакинских комиссаров, где расположен местный "райотдел милиции"), перекрыты бронетранспортерами для движения транспорта.