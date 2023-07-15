ФСБ задержала якобы готовивших покушение на Симоньян и Собчак

ФСБ России отчиталось о задержании в Москве и Рязанской области членов некой «неонацистской группировки» по подозрению в подготовке покушения на главного редактора прокремлевского телеканала RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщают российские информагентства.

Спецслужба утверждает, что операция по задержанию проводилась в пятницу 14 июля. По данным ТАСС, речь идет о группировке «Параграф 88». Ее участники якобы по заданию спецслужб Украины «проводили разведку» около мест работы и проживания Симоньян и Собчак. За каждое убийство украинская сторона обещала заплатить по полтора миллиона рублей, утверждает ФСБ.

При обысках, по информации спецслужбы, оперативники нашли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, наручники, средства связи и «компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения».

Сколько именно человек задержано, ФСБ не сообщает. По данным ТАСС, следствие требует их ареста.

Телеканал RT публикует видео допроса одного из подозреваемых, как утверждается, 18-летнего Михаила Балашова. Он сообщает, что создал «неонацистскую группировку» и вовлек у нее несовершеннолетних друзей. Потом с ними, по словам Балашова, связались представители спецслужб Украины и предложили заказное убийство Симоньян и Собчак.

На фото, которые также публикует RT, среди прочего можно видеть оружие, кастет, книгу «Моя борьба» Адольфа Гитлера, флаг с изображением Георгия Победоносца и написанными на нем цифрами «14» и «88».

Маргарита Симоньян написала в телеграме, что задержанные следили за ней и знали все ее адреса. «Отдайте их бате моему на перевоспитание. Он из них сделает настоящих мужиков», - написала Симоньян к сообщению «РИА Новости» о том, что суд избирает меру пресечения задержанным.

Ксения Собчак сообщение ФСБ не комментировала, но ее проект «Осторожно, новости» пишет, что сегодня задержанных арестует Басманный суд. «На данный момент им вменяют статью о хулиганстве. Всего в суд доставили шестерых человек, в их числе - 18-летний Михаил Балашов, видео с его «признаниями» уже успело распространить RT», - говорится в посте (орфография сохранена – прим. РС).

Украинская сторона сообщение российской спецслужбы пока не комментировала.