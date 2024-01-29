FT: ЕС готов подорвать экономику Венгрии за вето на помощь Киеву

Евросоюз готов подорвать экономику Венгрии, если Будапешт заблокирует выделение помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на экстренном саммите ЕС 1 февраля. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на документ, разработанный в ЕС.

«Брюссель разработал стратегию, которая должна прицельно ударить по слабым местам экономики Венгрии, подорвать её валюту и обвалить доверие инвесторов, чтобы нанести ущерб «рабочим местам и экономическому росту». Среди уязвимостей венгерской экономики названы высокая инфляция, слабая валюта и самый высокий в ЕС уровень платежей по обслуживанию долга. К этому плану прибегнут, если Будапешт откажется снять вето с предоставления помощи Киеву», – пишет FT.

Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не отступит, другие лидеры стран ЕС должны будут публично заявить о полном прекращении финансирования Венгрии, чтобы «напугать рынки». Без финансирования ЕС, говорится в документе, «финансовые рынки и европейские и международные компании могут быть менее заинтересованы в инвестициях в Венгрию».

Три дипломата ЕС сообщили изданию на условиях анонимности, что многие страны Евросоюза поддержали предложенный план. «Настроение стало более жёстким» — сказал один из источников. Другой добавил, что ставки высоки и «это шантаж».

Министр венгерского правительства по делам Евросоюза Янош Бока комментируя ситуацию, заявил, что Венгрии ничего не известно о возможной финансовой угрозе со стороны властей ЕС, однако его страна «не уступит под давлением». По его словам, Будапешт направил в Брюссель новое предложение, в котором предварительно согласился на то, чтобы средства бюджета ЕС направили на помощь Украине, если Венгрии позволят изменить свое решение в будущем.

Ранее о том, что Будапешт снимет вето, если получит возможность ежегодно пересматривать помощь Киеву, сообщали источники Politico.

На саммите ЕС в декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение Киеву финансовой помощи объемом 50 миллиардов евро из бюджета ЕС в течение четырёх лет (2024-2027). Для этого необходимо внесение поправок в уже утверждённый бюджет, что требует согласия всех стран ЕС. Лидеры Евросоюза вернутся к обсуждению этого вопроса на саммите 1 февраля.