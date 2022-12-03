FT: Россия формирует «теневой флот» для продажи нефти в условиях санкций

Россия формирует «теневой флот» для продажи нефти в условиях санкций. Об этом пишет Financial Times.

По мнению аналитиков, после вступления в силу санкций России потребуется большее количество танкеров, потому что увеличится длина каждого рейса: нефть, которая ранее продавалась в Европе, будет отправлена новым покупателям в Азии. Трейдеры утверждают, что создание «теневого флота» снизит воздействие санкций, но не устранит их.

По оценкам судоходного брокера Braemar, Россия, которая в значительной степени зависит от иностранных танкеров для перевозки нефти, сформировала флот из более чем 100 устаревающих танкеров. Энергетическая консалтинговая компания Rystad утверждает, что в 2022 году Россия добавила в цепочку нефтеперевозок 103 танкера за счет закупок и перераспределения судов, обслуживающих Иран и Венесуэлу – две страны, на которые распространяется западное нефтяное эмбарго.

Анонимные покупки танкеров можно отследить по значительному увеличению неназванных или новых покупателей, появляющихся в реестрах. Как правило, таким судам 12–15 лет, и ожидается, что они будут списаны в ближайшие несколько лет, рассказал руководитель отдела исследований танкеров в Braemar.

В компании также отмечают, что в 2022 году операторы, связанные с Россией, предположительно приобрели до 29 супертанкеров, известных как VLCC (Very Large Crude Carrier). Это крупные танкеры для перевозки сырой нефти, каждый из которых способен перевозить более 2 млн баррелей. Предполагается, что Россия также добавила к своему флоту 31 танкер размера Suezmax, способный нести около 1 млн баррелей каждый, и 49 танкеров Aframax, каждый из которых может перевозить около 700 тысяч баррелей.

По мнению аналитиков, Россия все равно столкнется с нехваткой танкеров и в первые месяцы 2023 года может столкнуться с трудностями при сохранении уровня экспорта, что приведет к росту цен. России необходимо более 240 танкеров, чтобы сохранить текущие объемы экспорта, заявил аналитик Rystad.