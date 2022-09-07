FT: российские олигархи за границей получают «звонки из Кремля»

Попавшие под санкции российские олигархи, которые остаются за границей, регулярно получают звонки из Кремля, призывающие их вернуться домой. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух бизнесменов, получивших такие звонки, и другие источники.

Один из источников издания утверждает, что санкции вынуждают элиты задумываться о своей безопасности в случае возвращения и становиться ближе к российской власти, даже если они предпочитают дистанцироваться от неё.

Вместе с тем другие представители западных политических кругов признают, что бизнесмены, оказавшиеся под ограничениями, не имеют никакого влияния на президента России Владимира Путина. Такого мнения придерживается, например, бывший посол США в Москве Майкл Макфол, пишет Financial Times.

Газета также рассказывает о том, что основатель Альфа-банка, уроженец Львова Михаил Фридман весной якобы звонил Кристине Квин. В то время она была временной поверенной в делах США в Киеве. Российский олигарх, который оказался под санкциями в первые дни войны, просил помощи в обходе ограничений в обмен на пожертвование части своего состояния Украине.

Собеседники Financial Times рассказывают, что сначала Фридман говорил о любви к Украине, но после того, как Квин подняла вопрос о том, как можно повлиять на Путина, бизнесмен вспылил и стал настаивать на том, что у него нет возможностей надавить на российского президента.

Квин не стала продолжать разговор и повесила трубку. Фридман написал ей текстовое сообщение с извинениями, но не получил ответа, говорят источники.

Госдепартамент США от комментариев отказался, уточнив, что не комментирует дипломатические обсуждения. Фридман информацию о своем разговоре с Квин отверг.

Опрошенные Financial Times бизнесмены уточнили, что не понимают, как они могут повлиять на ситуацию с Украиной. "Чтобы совершить дворцовый переворот и свергнуть царя, нужно быть во дворце. Никого из попавших под санкции людей там нет", - приводит газета высказывание одного из них.

Михаил Фридман и другие известны олигархи попали под санкции ЕС 28 февраля. Евросоюз считает, что бизнесмены связаны с президентом России и причастны к дестабилизации обстановки на территории Украины.

15 марта ограничения в отношении Фридмана ввела Великобритания.

Фридман, осудивший войну с Украиной, в интервью с Bloomberg Businessweek назвал западные ограничения в отношении российских предпринимателей нелогичными. По словам олигарха, Европа ошибочно считает, что бизнесмены могут повлиять на решение Путина о ведении боевых действий в соседней стране.

Бизнесмен оспаривает санкции ЕС в Европейском суде общей юрисдикции.

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