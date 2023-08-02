FT: США хотят профинансировать оружие для Тайваня из бюджета Киева

Администрация президента США Джо Байдена обратится к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение Тайваня в рамках дополнительного бюджета, предназначенного для Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Выделение средств Тайваню, по мнению Белого дома, должно ускорить поставки оружия в страну на фоне растущей угрозы со стороны Китая. В случае одобрения запроса Конгрессом Тайвань впервые получит оружие через систему иностранного военного финансирования, отмечает издание.

Включение Тайваня в пакет военной помощи США иностранным государствам, сделает более реалистичной поддержу острова республиканцами. Они скептически относятся к помощи Киеву, но поддерживают при этом Тайвань.

Белый дом отказался комментировать или раскрывать подробности о том, сколько денег будет запрошено для Тайваня.

Возможное голосование в Конгрессе по дополнительному бюджету, который будет сосредоточен преимущественно на новой военной помощи Украине, станет первой проверкой поддержки Киева в нынешнем Конгрессе, пишет Financial Times.

В прошлом месяце президент США подписал указ о выделении Тайваню военной помощи на сумму 345 миллионов долларов. Деньги выделяются на оборонную продукцию, обучение и подготовку людей в военной сфере. Пекин призвал США соблюдать принцип одного Китая и заявил, что поставки оружия превращают остров в пороховую бочку.