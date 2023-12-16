FT: США заявили о способе конфисковать замороженные активы РФ

Западные страны активно изучают способы конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом пишет газета Financial Times.

Утверждается, что в последние недели США в частных переговорах занимают более настойчивую позицию по поводу конфискации замороженных российских активов. На заседаниях «Большой семерки» США утверждают, что существует путь к конфискации активов, «соответствующий международному праву».

«Члены «Большой семерки» и другие государства могут конфисковать активы России в качестве контрмеры, чтобы побудить Россию прекратить агрессию», – говорится в документе правительства США, с которым ознакомилась газета.

Официальный представитель США заявил Financial Times, что Вашингтон ведет активные переговоры по поводу использования российских активов и считает, что решение нужно принять в короткие сроки. Этот вопрос могут обсудить на возможной встрече лидеров «Большой семерки», приуроченной ко второй годовщине российского вторжения в Украину.

Отмечается, что активизация переговоров вызвана тем, что в последние недели сорвалось выделение двух пакетов финансовой помощи для Украины на сумму более 100 миллиардов долларов: так как республиканцы в Конгрессе США и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили против финансирования Киева.