FT: Украина использует в войне старые боеприпасы производства КНДР

Украина использует в войне с Россией боеприпасы производства КНДР. Об этом в субботу пишет британское издание The Financial Times.

В статье говорится, что снаряды предназначены для для РСЗО «Град», судя по маркировке, произведены в 80-90-х годах прошлого века и, вероятнее всего, являются трофейными. Один из украинских командиров рассказал журналистам, что снаряды были конфискованы «дружественной страной» на северокорейском судне.

Идентифицировать снаряды позволила фотография журналиста украинской службы Радио Свобода Сергея Нужненко, сделанная им 9 июля в Запорожской области (полностью фотогалерею можно посмотреть по этой ссылке).

Как пишет FT, украинские военные крайне негативно отзываются о качестве северокорейских боеприпасов: многие их них не разрываются, а некоторые при пуске ведут себя «непредсказуемо». Один из военных, как утверждается, при съемке попросил журналистов не подходить слишком близко к ракетной установке, потому что боеприпасы из КНДР «очень ненадежны и иногда делают сумасшедшие вещи».