FT: Украина использует в войне старые боеприпасы производства КНДР

Украина использует в войне с Россией боеприпасы производства КНДР. Об этом в субботу пишет британское издание The Financial Times.
В статье говорится, что снаряды предназначены для для РСЗО «Град», судя по маркировке, произведены в 80-90-х годах прошлого века и, вероятнее всего, являются трофейными. Один из украинских командиров рассказал журналистам, что снаряды были конфискованы «дружественной страной» на северокорейском судне.
Идентифицировать снаряды позволила фотография журналиста украинской службы Радио Свобода Сергея Нужненко, сделанная им 9 июля в Запорожской области (полностью фотогалерею можно посмотреть по этой ссылке).
Как пишет FT, украинские военные крайне негативно отзываются о качестве северокорейских боеприпасов: многие их них не разрываются, а некоторые при пуске ведут себя «непредсказуемо». Один из военных, как утверждается, при съемке попросил журналистов не подходить слишком близко к ракетной установке, потому что боеприпасы из КНДР «очень ненадежны и иногда делают сумасшедшие вещи».
- Северная Корея - одна из немногих стран, открыто поддержавших Россию в войне против Украины. Северная Корея голосовала против осуждающих Россию резолюций в ООН, а также признала аннексию Россией четырех украинских областей в сентябре прошлого года.
- В американских СМИ неоднократно появлялись публикации о закупке Россией у Пхеньяна боеприпасов. Помимо прочего, утверждалось, что северокорейские боеприпасы использует ЧВК «Вагнер». КНДР это отрицала.
- 25 июля делегация Минобороны России во главе с Сергеем Шойгу приехала в Северную Корею по случаю 70-летия заключения перемирия в Корейской войне (в Северной Корее это событие считается победой - официальные российские представители поздравили с ней КНДР). Шойгу обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном «вопросы глобальной и региональной безопасности». Он также посетил военный парад.