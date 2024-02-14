Футболист «Спартака» заочно осуждён делу о контрабанде кокаина

Суд в Амстердаме заочно приговорил футболиста московского «Спартака» и бывшего игрока сборной Нидерландов Квинси Промеса к шести годам тюрьмы. Его признали виновным по делу о контрабанде более 1300 кг кокаина. Об этом сообщает канал NOS.

Промес не присутствовал на заседании суда. Прокуратура Нидерландов не смогла добиться от российской стороны его экстрадиции. По версии следствия, футболист был участником преступной сети, в которой, как утверждается, выполнял одну из руководящих ролей и финансировал операции.

О том, что Промеса подозревают в причастности к контрабанде партии кокаина, которую арестовали в порту Антверпена, стало известно в 2022 году.

В июне 2023 года Промеса приговорили к 18 месяцам тюремного заключения по делу о нападении. По версии полиции, футболист на семейной вечеринке, которая проходила у него дома, повздорил с одним из родственников и в завязавшейся потасовке нанёс ему несколько ударов ножом. После возбуждения уголовного дела Промес покинул Нидерланды, где на тот момент играл за «Аякс».

Квинси Промес – один из лучших легионеров в истории Российской футбольной премьер-лиги. В 2014 году московский «Спартак» подписал с голландцем, которому тогда было 22 года, четырёхлетний контракт, заплатив за него 10 миллионов евро. В 2017 году с Промесом в составе «Спартак» завоевал первые за 16 лет золотые медали. Сам футболист стал лучшим игроком чемпионата по системе «гол+пас».

В августе 2018 года игрок был продан испанской «Севилье» за 21 миллион евро – для «Спартака» это стало трансферным рекордом. Год спустя Промес вернулся в Нидерланды, а в начале 2021 года вновь оказался в московском клубе, подписав контракт на три с половиной года.

Всего за московский клуб голландец провёл 233 матча, в которых забил 130 голов и сделал 46 голевых передач. Промес вошёл в число 25 лучших бомбардиров чемпионата России за всю его историю.