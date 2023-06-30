Galactic 01 Spaceflight: первый успешный коммерческий полёт

Самолет-носитель Eve вместе с ракетопланом Unity взлетел из космопорта в американском штате Нью-Мексико в четверг в 08:30 по местному времени. Примерно через час полета, на высоте 13 600 метров ракетоплан отделился от самолета, включил собственные двигатели и вышел к границам космоса, достигнув предельной высоты в 85 километров. Так описала Би-би-си начало первого коммерческого полета к границе космоса, состоявшегося в четверг 29 июня.

Хотя на борту космолета не было туристов в обычном понимании этого слова, рейс зарегистрирован как коммерческий, поскольку за своих офицеров заплатило Министерство обороны Италии.

Полет продолжался около полутора часов. Кроме двух пилотов и астронавта-инструктора компании Virgin Galactic, на борту находились трое итальянцев. Они провели научные эксперименты, а в наивысшей точке полета, развернули национальный флаг в честь 100-летия итальянских Военно-воздушных сил.

Миллиардер-предприниматель сэр Ричард Брэнсон планирует постепенно отправлять в полет тех, кто заранее приобрел билеты стоимостью от 250 до 450 тыс. долларов. Таких желающих набралось около 800.

Корабль Unity может взять на борт лишь несколько пассажиров, а полеты в ближайший период могут проводиться только раз в месяц. Ожидается, что в 2026 году компания Virgin Galactic примет в эксплуатацию новые ракетопланы и начнет совершать рейсы один раз в неделю.

Компания Virgin Galactic была основана в 2004 году. Экспериментальный самолет SpaceShipOne дважды за две недели смог подняться к границе космоса и получил приз в 10 млн долларов за технологические инновации.

В 2014 году проект Брэнсона едва не был закрыт. Прототип ракетоплана Enterprise развалился при наборе высоты, один из двух пилотов погиб.

В конце 2018 года новый ракетоплан Unity впервые достиг 80-километровой высоты. В 2021 году Ричард Брэнсон лично отправился на нем в полет, описав затем свои впечатления как невероятные.