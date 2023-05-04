Премьер Грузии на «антиЛГБТ-форуме»: «Мы защищаем права большинства»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в Будапеште на «антиЛГБТ-форуме» – так СМИ называют Конференцию консервативных политических действий (CPAC).

Гарибашвили заявил, что абсолютное большинство грузинского общества «разделяет традиционные консервативные семейные ценности».

«Как силы, выступающие против свободы и правды, пытаются добиться своих целей? Именно через разрушение традиционных, семейных ценностей и принуждение к ложной свободе. Например, через пропаганду ЛГБТК+, пытаясь законодательно узаконить смену пола для детей в обход родителей, навязать т.н. «инновации», которые должны оторвать людей от их корней, семьи, традиций, культуры и истории. Легко управлять таким человеком – забывшим свою историю, веру – безродным человеком», – заявил он.

Гарибашвили рассказал о принятии Антидискриминационного закона и изменений в конституцию Грузии.

«Мы приняли Антидискриминационный закон, который строго защищает гарантированный Конституцией права наших граждан. Однако мы также защищаем права большинства, для которых семья – это союз между мужчиной и женщиной. Где женщина – мать, а мужчина – отец. Мы защищаем права абсолютного большинства нашего населения, которое поддержало мою инициативу в 2014 году, на основе которой позже наша политическая партия внесла в конституцию определение брака как союза между мужчиной и женщиной​», – отметил Гарибашвили.

Выступая на форуме, Гарибашвили призвал к миру в Украине. Он также сказал, что Грузия заслуживает статуса кандидата на вступление в ЕС.

Кроме того, Гарибашвили назвал участвующего в конференции премьера Венгрии Виктора Орбана «мудрым и дальновидным руководителем».