Гарибашвили рассказал о трехсторонней встрече с премьерами Армении и Азербайджана

В поместье Шато Мухрани 26 октября вечером прошла встреча премьер-министров Грузии, Армении и Азербайджана – Ираклия Гарибашвили, Никола Пашиняна и Али Асадова. Об этом рассказал глава грузинского правительства.

Ранее пресс-служба правительства Грузии опубликовала фотографии, снятые на гала-ужине для участников тбилисского форума Шелкового пути. Пашинян и Асадов прибыли в Грузию для участия в данном мероприятии.

«Вчера мы провели важные встречи, была трехсторонняя встреча, разговор. Грузия как беспристрастный, нейтральный, объективный посредник, друг обоих государств заинтересован в том, чтобы в нашем регионе был установлен долгосрочный мир и стабильность. Я лично, как глава правительства, готов принять в этом участие», – сказал Гарибашвили во время выступления на церемонии закладки фундамента азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева в Тбилиси.

Напомним, что во время выступления на форуме в Тбилиси 26 октября Никол Пашинян представил проект «Перекресток мира», который предусматривает развитие коммуникаций Армении с соседними государствами.

В аппарате премьер-министра Армении Радио Азатутюн сообщили, что после официального ужина имели место неформальные контакты Пашиняна, Асадова и Гарибашвили. Какие вопросы были затронуты в ходе этих неформальных контактов, не уточняется.