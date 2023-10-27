Гарибашвили рассказал о трехсторонней встрече с премьерами Армении и Азербайджана

В поместье Шато Мухрани 26 октября вечером прошла встреча премьер-министров Грузии, Армении и Азербайджана – Ираклия Гарибашвили, Никола Пашиняна и Али Асадова. Об этом рассказал глава грузинского правительства.
Ранее пресс-служба правительства Грузии опубликовала фотографии, снятые на гала-ужине для участников тбилисского форума Шелкового пути. Пашинян и Асадов прибыли в Грузию для участия в данном мероприятии.
«Вчера мы провели важные встречи, была трехсторонняя встреча, разговор. Грузия как беспристрастный, нейтральный, объективный посредник, друг обоих государств заинтересован в том, чтобы в нашем регионе был установлен долгосрочный мир и стабильность. Я лично, как глава правительства, готов принять в этом участие», – сказал Гарибашвили во время выступления на церемонии закладки фундамента азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева в Тбилиси.
Напомним, что во время выступления на форуме в Тбилиси 26 октября Никол Пашинян представил проект «Перекресток мира», который предусматривает развитие коммуникаций Армении с соседними государствами.
В аппарате премьер-министра Армении Радио Азатутюн сообщили, что после официального ужина имели место неформальные контакты Пашиняна, Асадова и Гарибашвили. Какие вопросы были затронуты в ходе этих неформальных контактов, не уточняется.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев, посещая недавно Грузию, заявил в Тбилиси, что Баку готов провести переговоры с Ереваном в Грузии, но для этого необходимо также согласие Армении.
- В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что согласен с тем, что мирное соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя предложения Алиева, заявил, что «Азербайджан пытается предложить другую платформу» и, возможно, «хочет нейтрализовать уже согласованные принципы».
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