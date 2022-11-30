Гарри Каспаров открыл в Вильнюсе Третью антивоенную конференцию

В столице Литвы Вильнюсе в среду открылась Третья антивоенная конференция, организованная Форумом свободной России. В ней принимают участие российские оппозиционные политики, общественные деятели и политологи, такие как Леонид Гозман, Дмитрий Гудков, Леонид Невзлин, Евгения Чирикова, Константин Эггерт и другие. Большинству из них из-за давления властей пришлось покинуть Россию.

Открывая конференцию, один из ее организаторов, экс-чемпион мира по шахматам и политик Гарри Каспаров сказал, что задача участников - не только обсудить проблемы, которые волнуют сейчас российскую оппозицию, но и перевести обсуждение из теоретической в практическую плоскость, выработать решения, которых ждут и европейские политики.

Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник также призвал участников максимально четко выразить свою позицию, прежде всего в отношении войны в Украине. На вопрос журналистов, осталась ли оппозиция в России, Резник ответил отрицательно, сравнив остатки системной оппозиции с «флейтой пикколо в путинском фашистском оркестре», которая «звучит неплохо, но в целом решает те задачи, которые нужны путинскому режиму» - здесь он упомянул партию «Яблоко», в которой сам состоял 18 лет. «В России нет оппозиции, но есть миллионы антифашистов,» - заключил Резник.

Политик Дмитрий Гудков рассказал о начале работы в Брюсселе «Секретариата европейских россиян», в который входят российские политики в эмиграции. По его словам, секретариат будет помогать российским активистам, уехавшим из страны из-за преследования властей.