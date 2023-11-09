Газа: удары в районе индонезийского госпиталя, бои на севере сектора

В секторе Газа продолжаются активные боевые действия между израильской армией и палестинскими радикальными группировками. Арабские СМИ и пользователи соцсетей сообщают о мощных авиаударах в районе индонезийского госпиталя в северной части сектора. Пока не было подтвержденных сообщений о возможных жертвах.
Израильские военные также продвигаются в направлении больницы Аль-Шифа в городе Газа. Израильская сторона утверждает, что там оборудован командный центр радикальной группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС), включая подземные туннели и пункт управления. Международные гуманитарные организации указывают на то, что больница переполнена людьми, как пациентами, так беженцами.
Неизвестный беспилотник в четверг нанес удар по самому южному городу Израиля - Эйлату. Об этом сообщила Армия обороны Израиля, уточнив, что был нанесен минимальный ущерб, никто не пострадал.
Израильские военные заявляют, что изучают инцидент. Наиболее вероятная версия - что дрон был запущен из Йемена. Контролирующая большую часть этой страны проиранская группировка «Ансар Алла», известная как хуситы, ранее уже пыталась атаковать территорию Израиля ракетами и беспилотниками. Их сбивали. Ущерб Эйлату удалось нанести в первый раз с момента резкого обострения конфликта вокруг Сектора Газа 7 октября.
Вечером в четверг в Эйлате вновь были слышны взрывы. Израильские военные сообщили, что при помощи комплекса «Хец» сбили запущенную из Йемена баллистическую ракету. Это уже не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что одна из ракет была сбита на большой высоте, по некоторым оценкам - в космическом пространстве.
Также в четверг поступали сообщения об операции израильских военных в городе Дженин на Западной берегу Иордана. По сообщению ЦАХАЛ, были убиты более 10 вступивших в перестрелку членов радикальных палестинских группировок, в частности «Исламского джихада», около 20 были арестованы.
- Нынешнее резкое обострение ситуации в Газе началось после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, в ходе которого были убиты около 1400 человек, главным образом мирные израильтяне. Израиль начал ответную операцию против ХАМАС, под контролем которой находится сектор Газа. Целью операции называется полное уничтожение структур ХАМАС в Газе.
- Многие страны мира призывают к прекращению огня в Газе, указывая на то, что в результате бомбардировок и наземной операции погибло множество мирных жителей. По данным контролируемого ХАМАС министерства здравоохранения, их число достигло 11 тысяч. Израиль заявляет, что не пойдет на прекращение огня во всяком случае до освобождения всех захваченных ХАМАС 7 октября заложников.
- Израиль согласился на ежедневное прекращение боевых действий в Секторе Газа на четыре часа, чтобы дать возможность остающимся на севере сектора мирным жителям эвакуироваться на юг, а также обеспечить доставку гуманитарной помощи. Об этом сообщил в четверг Белый дом. В Израиле заявляют об открытии гуманитарных коридоров, но официально не называют это гуманитарной паузой.