Новости
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов освобожден
Генеральный директор занятой российскими войсками Запорожской АЭС Игорь Мурашов освобожден. Об этом заявил в понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Голос Америки.
О задержании Мурашова стало известно 1 октября. Как заявила украинская компания «Энергоатом», Мурашов был задержан российским патрулем, когда ехал в автомобиле от железнодорожной станции в Энергодар. Ему завязали глаза и увезли в неизвестном направлении.
Украина возложила ответственность за задержание Мурашова на Россию и назвала эти действия актом террора. Согласно МАГАТЭ, Россия подтвердила факт задержания.
Территория Запорожской АЭС периодически подвергается обстрелам. Стороны обвиняют в них друг друга. Украина и страны Запада призывают к демилитаризации станции, то есть выводу с ее территории российских военных. Резолюцию с подобным призывом приняла и МАГАТЭ, Россия отвечает отказом.
Россия аннексировала Запорожскую область по результатам так называемого референдума, но в каких именно границах - неизвестно. Киев и страны Запада заранее объявили, что ни при каких обстоятельствах не признают присоединение территорий к России.
Другие новости дня
Петер Фишер: Германия будет тесно работать с Грузией в вопросе евроинтеграции
«Германия будет очень тесно работать с Грузией в вопросе европейской интеграции», - заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер на мероприятии, посвященном Дню воссоединения Германии.
«Сегодня мы отмечаем День воссоединения Германии, и я очень рад, что здесь собралось так много грузинских друзей. Германия будет очень тесно работать с Грузией в вопросе европейской интеграции. Нам нужно сделать много конкретных проектов в политике, а также в экономике, охране окружающей среды, культуре и, что очень важно, проектов, связанных с вовлечением молодежи. Это путь в Европу», - заявил Петер Фишер.
Что касается вопроса, связанного с выполнением 12 рекомендаций Еврокомиссии, посол Германии заявил, что пока рано оценивать прогресс.
«У правительства и парламента очень амбициозная законодательная повестка дня, но мы должны увидеть результаты. Процесс должен быть инклюзивным, демократичным и плюралистическим, но самое главное, чтобы результат соответствовал стандартам ЕС», - отметил Петер Фишер.
По информации Общественного вещателя, в связи с Днем независимости Германии сегодня состоялся прием, организованный посольством Германии в Грузии, на котором присутствовали члены правительства Грузии, политики и представители общественности.
Илон Маск предложил сценарий урегулирования в Украине
Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск выступил со своим видением урегулирования ситуации вокруг Украины. В твиттере он обозначил четыре условия, необходимых для достижения мира между Украиной и Россией. По мнению Маска, на аннексированных Россией территориях необходимо провести новые, прозрачные референдумы под контролем ООН, и если жители проголосуют за то, чтобы их земли остались в составе Украины, Россия обязана отступить. Крым, считает Маск, должен остаться российским. Крым также должен получить гарантии водоснабжения. Наконец, Украина должна сохранять нейтральный статус.
Маск считает, что исход войны скорее всего приведет к таким же решениям, разница лишь в том, какую цену воюющим сторонам придется за них заплатить. Альтернативным исходом, по его мнению, может быть ядерная война.
Маск открыл под своим постом голосование, призвав своих подписчиков поддержать или отвергнуть его предложения. На 21 час московского времени у него проголосовали около 700 тысяч человек, из них 59,6% были против, 40,4% - за. Вскоре после публикации твита Маск пожаловался на атаку ботов.
- Илон Маск - основатель компаний SpaceX и Tesla, - является самым богатым человеком в мире, это первый в истории бизнесмен, чье состояние превысило 300 млрд долларов. Маск был объявлен человеком года-2021 по версии журнала Time.
- Весной 2022 года Маск заявил, что намерен приобрести компанию Twitter Inc, владеющую социальной сетью Twitter, но позже отказался от сделки.
РБК: Назначен новый командующий Западным военным округом
Генерал-лейтенант Роман Бердников назначен новым командующим Западным военным округом. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные российского Единого государственного реестра юридических лиц. Ранее Западным военным округом руководил генерал-полковник Роман Журавлев, а Бердников командовал 29-й общевойсковой армией.
На сайте Министерства обороны России соответствующие изменения пока не отражены.
Бердников в 1999 году окончил суворовское военное училище в Киеве. Он командовал общевойсковым объединением Восточного военного округа, а после - группировкой российских войск в Сирии. В Сирии, впрочем, занимал командную должность и Журавлев. Журавлев возглавлял Западный военный округ с 2018 года, в том же году он получил звание героя России. Бердников же награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени и «За военные заслуги», а также медалями «За воинскую доблесть» I степени, «За отличие в военной службе» I,II и III степеней, и другими знаками отличия.
Предыдущим значимым увольнением в Министерстве обороны России стало отстранение от должности замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова в связи с переходом на другую работу. 24 сентября на его место назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, он будет отвечать за материально-техническое обеспечение российских войск. Украинские военные утверждали, что Мизинцев руководил осадой Мариуполя, в результате чего за ним закрепилось прозвище «мясник Мариуполя». 31 марта Мизинцев был включен в санкционный список Великобритании.
Многие СМИ полагают, что недавние кадровые перестановки в высшем военном руководстве России вызваны неудачами российской армии в попытках сдержать контрнаступление ВСУ на украинских фронтах.
- Территория Западного военного округа включает в себя в том числе граничащие с Украиной Брянскую, Белгородскую, Курскую и Воронежскую области.
В Грузии больницы обяжут вернуть деньги, растраченные в период пандемии
Государство может потребовать от клиник вернуть средства, которые были ненадлежащим образом потрачены в период пандемии коронавируса, заявил глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили сегодня, 3 октября, после заседания правительства.
«Мы находимся на стадии, когда идут обсуждения и доработка конкретных расчетов – насколько правильно они [средства] были потрачены… Когда в конечном счете уже подтвердится их вина, они должны будут вернуть суммы обратно в бюджет, и я вас уверяю, эти суммы будут возвращены», - цитирует министра агентство «Новости-Грузия».
Он уточнил, что до окончания обсуждений не сможет назвать ни клиники, которые ненадлежащим образом потратили деньги из бюджета, ни суммы их задолженности.
Одновременно глава Минздрава пообещал, что всем врачам и медсестрам ковид-клиник будут выплачены обещанные надбавки – деньги от государства, которые медики должны были получать через свои клиники вместе с основной зарплатой.
«Здесь были серьезные проблемы, сегодня они сведены к минимуму. Если я правильно помню, осталось до 20 проблемных клиник. К сожалению, мы начали судебные споры из-за их неправильного отношения, и эти суммы обязательно будут выплачены тем медсестрам и врачам, которым они полагаются», - сказал Азарашвили.
Китай перепродает Европе американский природный газ
Китайские компании со значительной выгодой для себя направляют в Европу танкеры с американским сжиженным природным газом (СПГ) и помогают европейским странам пополнять запасы топлива накануне зимы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные с порталов морских перевозок и три источника в отрасли.
По сведениям собеседников газеты, из-за сокращения спроса на газ в Китае местные компании, заключившие с США долгосрочные контракты на покупку СПГ, продают избытки сырья, зарабатывая на каждой такой поставке сотни миллионов долларов.
За первые восемь месяцев текущего года в портах Китая пришвартовались лишь 19 танкеров с СПГ по сравнению с 133 такими судами за тот же период прошлого года. Значительная их часть танкеров перенаправлена покупателям в страны Европы, а также Японию и Южную Корею, утверждает The Wall Street Journal.
Согласно данным газеты, китайские поставки в страны Европы слишком малы, чтобы помочь им избежать газового дефицита этой зимой. Дать точную оценку прибыли, которую Китай получает от сделок по перепродаже газа, довольно сложно. Соглашения носят частный характер, а грузы могут проходить через множество рук в процессе продажи, даже когда суда уже находятся в море.
- С началом войны России с Украиной и последующими санкциями в отношении российских энергоресурсов страны ЕС стали искать альтернативных поставщиков. Например, 1 октября был официально запущен в эксплуатацию газопровод из Греции в Болгарию. По новому газопроводу София сможет получать от трех до пяти миллиардов кубометров газа из Азербайджана, а также сжиженный газ из Греции.
- В конце сентября Польша открыла газопровод Baltic Pipe, который призван частично заменить поставки российского газа. По новому газопроводу, пролегающему между Польшей и Данией, в несколько европейских стран будет поставляться газ из Норвегии - до 10 миллиардов кубометров в год.
Глава югоосетинского Минобороны посещает Абхазию
Министр обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Марат Павлов по распоряжению югоосетинского президента Алана Гаглоева посещает с рабочим визитом Абхазию.
Как сообщает пресс-служба югоосетинского ведомства, Павлов провел встречу с главой абхазского Минобороны Владимиром Ануа.
«На встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности и порядок совместного взаимодействия, а также вопросы двустороннего военного сотрудничества», – отметили в пресс-службе.
Также Марат Павлов провел встречу с секретарем Совета безопасности Сергеем Шамба.
«В рамках рабочего визита намечен ряд других мероприятий», – говорится в сообщении.
Марину Овсянникову объявили в федеральный розыск
МВД России объявило экс-редактора российского государственного "Первого канала" Марину Овсянникову в федеральный розыск, сообщает "Медиазона". 1 октября бывший муж Овсянниковой рассказал, что она сбежала из-под домашнего ареста - такая мера пресечения была наложена на Овсянникову за участие в антивоенном пикете напротив Кремля. В августе правоохранительные органы завели на неё дело о распространении фейков о российской армии. Как сказал Игорь Овсянников, его бывшая жена скрылась в неизвестном направлении вместе с их 11-летней дочерью.
Адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов рассказал "Новой газете. Европа", что ему ничего не известно о возможном побеге его подзащитной.
Марина Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", редактором которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр во время выпуска новостей. За это суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав ее виновной в "организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления". Вскоре она уехала в Германию, где проработала несколько месяцев и в июле вернулась в Россию - по её словам, чтобы закончить споры с бывшим мужем относительно опеки над детьми.
- Законы о фейках и о дискредитации армии были приняты вскоре после российского военного вторжения в Украину. За распространение фейков предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Действия, направленные на дискредитацию армии, совершённые впервые, считаются административным правонарушением; за повторную дискредитацию предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
- Первый реальный срок по статье о фейках – семь лет лишения свободы – получил муниципальный депутат Алексей Горинов. Его вина состояла в том, что во время заседания совета депутатов он использовал термин "война", а не "специальная военная операция".
К Саакашвили не допускают врача–лауреата Нобелевской премии
Известный американский врач, который является лауреатом Нобелевской премии мира, добивается допуска в тбилисскую клинику «Вивамед», чтобы осмотреть заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Доктор Джеймс Коби находится здесь и дожидается встречи с Михаилом Саакашвили… Впервые в истории Грузии врач-лауреат Нобелевской премии мира приехал навестить больного и оценить состояние президента Саакашвили, однако его до сих пор не пускают», – сообщил сегодня журналистам американский адвокат политика Массимо Данджело.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», доктор Джеймс Коби – хирург-ортопед. В 1997 году он получил Нобелевскую премию мира, как сооснователь-волонтер Международного движения за запрещение противопехотных мин.
Как уточнил другой адвокат политика Шалва Хачапуридзе, Агентство по регулированию медицинской деятельности Минздрава Грузии до сих пор не выдало разрешения, ссылаясь на проблемы с документацией.
«Проблема в том, что г-н Коби якобы не предоставил документ, подтверждающий работу в последние годы», – говорит Хачапуридзе.
С целью скорейшего допуска американского специалиста юристы обратились к посольствам США и Украины в Грузии. Кроме того, о проблеме проинформирован аппарат Народного защитника Грузии.
Глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили заявил, что документация, представленная Джеймсом Коби для получения лицензии на медицинскую деятельность, была неполной, поэтому заявка не была удовлетворена.
Михаил Саакашвили, который после завершения своего президентского срока жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму.
Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Уже более четырех месяцев Саакашвили остается под охраной в тбилисской клинике «Вивамед». При участии зарубежных специалистов готовятся судебно-медицинская и психиатрическая экспертизы. Ожидается, что на основании этих заключений защита будет добиваться отсрочки отбывания наказания или же перевода политика на лечение за границу.
Экс-президент приговорен в Грузии к шести годам лишения свободы за помилование осужденных по резонансному делу о гибели Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Эти приговоры были вынесены заочно, пока Саакашвили находился за пределами Грузии.
В стадии рассмотрения — дела о растрате бюджетных средств, разгоне акции протеста и вторжении в телекомпанию «Имеди» в ноябре 2007 года. Также Саакашвили инкриминируется незаконное пересечение границы во время возвращения в Грузию осенью прошлого года.
Кадыров пообещал отправить несовершеннолетних детей на войну
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников Родины.
По словам Кадырова, его сыновей – Адама (14 лет), Эли (15) и Ахмата (16) «чуть не с малых лет» учат боевому делу, а теперь они отправятся на передовую в самые опасные точки.
«Я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», – написал он в телеграм-канале.
- В начале августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к участию на войне в Украине готовы порядка 19 тысяч жителей республики. Глава региона, который стал крупнейшим плацдармом для отправки солдат в зону боевых действий, регулярно отчитывается о количестве подготовленных сил, однако объективность таких оценок вызывает у экспертов серьезные сомнения.
- 15 сентября Рамзан Кадыров заявил, что главы российских регионов должны провести «самомобилизацию» и подготовить добровольцев для отправки на войну в Украине, не дожидаясь объявления Кремлем военного положения. По мнению главы Чечни, если каждый регион подготовит хотя бы одну тысячу добровольцев – «вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок».
- 21 сентября Президент России Владимир Путин объявил проведение в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий указ. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в рамках «частичной мобилизации» планируется призвать 300 тысяч человек, однако «Новая газета.Европа» со ссылкой на источник в Администрации президента сообщает, что в действительности засекреченный пункт президентского указа позволяет призвать до миллиона человек.
- 23 сентября Кадыров заявил, что в Чечне мобилизация проводиться не будет. Он пояснил это тем, что за время войны в Украине республика «перевыполнила план».
Ахра Авидзба: «Правительство Грузии откровенно не хочет войны»
Командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба (позывной «Абхаз») заявил, что западные кураторы давят на Тбилиси, чтобы Грузия начала войну. Однако, по его словам, грузинское правительство войны не хочет.
«Правительство Грузии откровенно не хочет войны. Оно понимает: если начнется война, оно сменится. Оппозиция хочет достать Михаила Саакашвили из тюрьмы, чтобы под этой волной напасть на нас», – сказал он на пресс-конференции в Сухуми.
Командир «Пятнашки» говорит, что Грузию в 2008 году «пичкали оружием», которое затем «стрельнуло».
«Сегодня из Турции кораблями идет к ним оружие. Дважды проводились учения, завозилось к ним оружие под этим соусом и ничего не вывезли. Сегодня у них идет мобилизация сил», – сказал он.
«Грузия готовится к войне. Чтобы она передумала, и мы должны к ней приготовиться», – добавил он.
Ахра Авидзба также рассказал журналистам, что знает «грузинский народ не понаслышке».
«У меня второй сын от грузинки. У меня к народу нет претензий. Я среди них в Сочи вырос. У меня в спортзале 90% грузины были. Но их мышление и мышление их государства разнится. Самые националистические народы на постсоветском пространстве – Украина и Грузия», – отметил Авидзба.
- Ахра Авидзба участвует в военных действиях на Донбассе с 2014 года, является героем самопровозглашенной «ДНР». В конце января 2021 года Служба безопасности Украины объявила Авидзба в розыск. В заявлении говорилось, что гражданин РФ Ахра Авидзба (по прозвищу «Абхаз») в 2014 году стал основателем и долгое время возглавляет незаконное вооруженное формирование «Интернациональная бригада «Пятнашка».
- Авидзба был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой президента Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября того же года он написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 4 марта 2021 года Авидзба вместе с его донецкими друзьями задержали в Абхазии. Их обвинили в незаконном хранении и сбыте оружия группой лиц по предварительному сговору. При этом в абхазской Службе госбезопасности заявили об оперативной информации – якобы Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота». По данной статье обвинение Авидзба не предъявили. В июне его приговорили к условному сроку и освободили из зала суда.
- В сентябре Авидзба заявил, что его не выпустили с контролируемой Россией территории Украины – так называемой «Донецкой народной республики». Позже он смог выехать в Москву, где встретился с лидером партии «Справедливая Россия – за правду» Сергеем Мироновым и выступил на митинге-концерте «Своих не бросаем». 29 сентября Авидзба вернулся в Абхазию.
Госдума ратифицировала документы об аннексии территорий Украины
Депутаты Государственной думы на внеплановом пленарном заседании 3 октября ратифицировали документы об аннексии Россией Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской и части Николаевской областей Украины. Для этого было принято четыре конституционных закона, теперь их должен одобрить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин.
Депутаты Госдумы встретили подписание документов бурной овацией, передают российские государственные каналы. Тем не менее 41 депутат, почти 10 процентов палаты, на голосовании не присутствовал. Часть членов парламента сказались больными. А проголосовали больше людей, чем присутствовало в зале. За аннексию Донецкой области проголосовали 413 депутатов, Луганской - 412, Запорожской - 409, Херсонской - 411.
Председатель платы Вячеслав Володин обратился «к коллегам из Донбасса и Новороссии» и попросил их не считать голоса. «Однозначно высказана единодушная поддержка. Потом, как правило, депутаты пишут заявление, что [был] технический сбой либо кто-то не успел», — сказал он.
Согласно документам, Донецкая и Луганская области Украины приняты в состав России как Донецкая и Луганская народные республики, в административных границах 2014 года. Территории Херсонской и Запорожской области определяются по границам, существовавшими на день «их образования» и «день принятия» в Российскую Федерацию. Часть Николаевской области аннексирована в составе Херсонской.
До 1 июня 2023 года в регионах планируется создать подразделения федеральных органов власти, в течение шести месяцев — образовать городские и муниципальные округа. Вооруженные силы и воинские формирования, созданные сепаратистами или оккупационными властями, предлагается включить в состав российской армии и других родов войск, передаёт сайт Думы.
Договоры предусматривают, что проживающие на территориях граждане Украины будут считаться Москвой гражданами России, если в течение месяца не заявят о своем нежелании получать паспорт. Согласно логике принятого решения, Россия будет считать своими гражданами даже жителей территории, которые никогда не контролировала, например почти 750 тысяч довоенных жителей города Запорожье.
Киев и страны Запада заранее объявили, что ни при каких обстоятельствах не признают аннексию. С точки зрения российского законодательства в России теперь 89 субъектов федерации. Из них шесть не признаются подавляющим большинством стран мира, кроме аннексированных сегодня, это аннексированные в 2014 году Крым и Севастополь.
Верховный лама Калмыкии высказался против войны в Украине
Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче осудил войну в Украине и заявил, что в ней права украинская сторона. Это первая публичная критика войны от религиозного лидера региона России, пишет Кавказ.Реалии.
Лама назвал войну "большим страданием" и заявил, что она не нужна. "Украинская сторона, конечно, права. Она защищает свою страну, свою землю, свою правду, свою Конституцию, свой народ. Очень сложно сказать и принять, что Россия права. Это очень тяжело сказать, это я не могу", – сказал лама в эфире Youtube-канала "Алхимия души".
Тэло Тулку Ринпоче отметил, что раньше не комментировал войну в Украине, так как "не хотел портить отношения между властью и нашими буддистами". В середине июня он уже выступал с антивоенным заявлением, но без конкретной привязки к украинским событиям.
Сейчас лама находится в Монголии, куда уехал после ареста американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Он тоже является гражданином США и, по его словам, не захотел рисковать, оставаясь в России. Будучи верховным ламой Калмыкии с 1992 года, Тэло Тулку Ринпоче хотел получить российское гражданство в 2022 году.
- В начале мая 2022 года представители ряда традиционных конфессий России – православия, ислама, буддизма и иудаизма – поддержали военную агрессию в Украине. Они призвали "молитвенно поддерживать воинов и всех людей доброй воли, борющихся против нацистских, неонацистских, террористических и религиозно-экстремистских сил", имея в виду вооруженные силы Украины и добровольческие формирования.
Нобелевскую премию по физиологии или медицине вручили за изучение древнего человека
Специалист по эволюционной генетике, шведский биолог Сванте Паабо стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии или медицине в 2022 году. Об этом сообщил 3 октября Нобелевский комитет.
Премию присудили за "за открытия, связанные с геномами вымерших
гоминидов и с эволюцией человека," — говорится в пресс-релизе организаторов.
Шведский ученый первым секвенировал (расшифровал) геном неандертальца и стал первооткрывателем одного из предков современных людей — Денисовского человека, говорится в сообщении комитета. Кроме того, учёный развил методы выделения, очистки и анализа древних ДНК.
Кремль не смог назвать границы двух аннексированных Россией регионов
Кремль не смог объяснить, в каких границах Россия аннексировала Херсонскую и Запорожскую области Украины. Вопрос об этом в понедельник был задан на брифинге пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову. Тот ответил журналистам, что Москва «продолжит консультироваться с населением регионов».
Документы об аннексии президент Владимир Путин подписал 30 сентября. Он же ранее подписал указ о признании независимости этих регионов от Украины, на основании проведённых там под контролем Москвы референдумов.
Путин уже внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении в состав России т.н. «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей. К внесенным документам приложены полные тексты договоров с новыми территориями.
«Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в РФ Запорожской области и образования в составе РФ нового субъекта. Граница Запорожской области, сопряженная с территорией иностранного государства, является государственной границей РФ», – говорится в ст. 4 Договора с Запорожской областью.
Такие же формулировки указаны в договорах с «ДНР», «ЛНР» и Херсонской областью.
Перед референдумом российские власти Херсонской области заявили о присоединении к ней находившейся под контролем российских военных части Николаевской области Украины.
А крупнейший город Запорожской области, Запорожье, с начала войны остаётся под контролем Украины. До февральского вторжения в нём проживало больше 43 процентов населения региона.
На просьбу прокомментировать, являются ли, c точки зрения Москвы, территорией России районы Херсонской и Запорожской областей, подконтрольные Киеву, Песков сказал: «Мне сейчас больше нечего добавить». По его словам, однозначный ответ о границах есть: «мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях».
Донецкую и Луганскую область Кремль считает присоединёнными в административных границах регионов 2014 года. При этом значительная часть Донецкой области с того времени остаётся под контролем Киева, а украинская армия ведёт там успешное контрнаступление.
Киев неоднократно заявлял, что продолжит попытки освободить территории от российского контроля и не признает референдумы и аннексию. По состоянию на 3 октября, их не признала ни одна страна мира, кроме России.
В Северной Осетии сообщили об отсутствии очередей на границе с Грузией
Ситуация на пункте пропуска через российско-грузинскую границу «Верхний Ларс» в Северной Осетии стабилизировалась, сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев.
«Очередь легковых транзитных машин отсутствует», — сказал Томаев на аппаратном совещании в правительстве республики.
Он добавил, что за прошедшую неделю через «Верхний Ларс» госграницу в обоих направлениях пересекли 19,7 тысяч единиц автотранспорта, 69,5 тысяч человек.
Томаев также сообщил, что в настоящее время на дорогах республики зафиксировано 1,4 тысяч грузовых автомобилей, пишет «Интерфакс».
Ранее о стабилизации ситуации на границе сообщили и грузинские власти.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» для продолжения войны на территории Украины. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов». Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
- После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки.
- По информации МВД Грузии, 17-29 сентября в страну въехали около 100 тысяч граждан России, но в тот же период более 77 тысяч россиян выехали из страны.
На протестах в Иране погибли не менее 133 человек
Во время продолжающихся протестов в Иране погибли как минимум 133 человека. Более сорока из них – в городе Захедане, где полиция расстреляла протестующих, которые обвиняли начальника полиции в изнасиловании 15-летней девочки. Об этом сообщает правозащитная организация Iran Human Rights.
Протесты в Иране начались в середине сентября после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. Её задержала и избила полиция нравов за распущенный хиджаб. Спустя неделю протесты охватили более тридцати иранских городов, включая столицу страны – Тегеран.
В Захедане протестующие также потребовали наказания для начальника полиции, который, как сообщается, изнасиловал 15-летнюю девочку. В пятницу, 30 сентября, жители города собрались у полицейского участка, чтобы выразить свой протест. Некоторые из них бросали камни в сторону здания, также на видео есть кадры с горящим автомобилем полиции. По собравшимся открыли огонь из участка и из кружащего над ними вертолёта. Позже иранские власти назвали произошедшее "террористической атакой" на полицейский участок. В результате расстрела погибли, по разным данным, от 19 до 58 человек, сотни ранены.
Тысячи иранцев продолжают протестовать против полицейского насилия и шире – против жестокой борьбы иранских властей с инакомыслием. С самого начала демонстраций женщины срывали с себя хиджабы и демонстративно крутили ими в воздухе, некоторые их публично сжигали, а также отрезали себе волосы в знак протеста. Через несколько дней демонстранты начали выкрикивать антиправительственные лозунги "Смерть диктатору!" и "Хаменеи будет свергнут!", направленные на лидера страны – аятоллу Али Хаменеи. Также в социальных сетях распространяются видео с горящими полицейскими участками и автомобилями.
Сотрудники сил безопасности Ирана стреляют по протестующим дробью и другими металлическими шариками, используют слезоточивый газ и водомёты, избивают их дубинками. Иранские власти ограничили доступ к интернету. Они обещают провести расследование гибели Амини, но отказываются выполнять другие требования протестующих.
В протестах власти обвинили иностранное вмешательство, не уточнив названия вмешивающихся стран, и оппозицию из-за рубежа: якобы те использовали смерть Амини для разжигания общественных беспорядков. Подобную риторику используют лидеры многих авторитарных стран, граждане которых выходят на протесты, требуя соблюдения и расширения своих прав.
В субботу, 1 октября, во многих городах мира прошли шествия в знак солидарности с иранцами, протестующими против угнетения женщин.
- Согласно правилам, принятым после иранской революции 1979 года, женщины обязаны скромно одеваться на публике, носить хиджаб и длинный свободный халат. За соблюдением правил следит полиция нравов, в которую входят как мужчины, так и женщины.
- Предыдущий президент Ирана Хасан Рухани обвинил полицию нравов в "чрезмерной агрессивности". В 2017 году глава полиции заявил, что женщин больше не будут арестовывать за нарушение дресс-кода.
- С августа 2021 года, с начала президентства Ибрахима Раиси, ситуация вновь ужесточилась. Управление ООН по правам человека сообщает, что полиция нравов оскорбляет молодых женщин, даёт им пощёчины, избивает дубинками и заталкивает в полицейские автомобили.
В Абхазии объявили призыв на срочную военную службу
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о призыве на военную службу.
Как пишет агентство «Апсныпресс», с 1 октября по 31 декабря 2022 года в Абхазии пройдет военный призыв граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.
Согласно указу, военнослужащих, срок военной службы по призыву которых истек, будут уволены.
Абхазскому Кабмину, сухумской администрации и администрациям районов поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу и их увольнением с военной службы.
Ранее в Абхазии была создана рабочая группа для выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки, а 26 сентября Аслан Бжания провел встречу с главами городов и районов, на которой поинтересовался проводимыми в этом направлении мероприятиями.
После объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации в Абхазии активно обсуждают вопрос, подпадает ли под нее эта республика. В Сухуми считают, что мобилизация не затронет граждан с двойным гражданством, проживающих в Абхазии.
Источник, близкий к администрации президента РФ, рассказал «Медузе», что в Кремле рассматривают возможность мобилизовать на войну с Украиной граждан Абхазии и Южной Осетии.
Четыре страны Евросоюза выступили против введения потолка цен на российскую нефть
Четыре страны Евросоюза выступили против введения потолка цен на российскую нефть. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров о введении блоком восьмого пакета санкций против России. Издание пишет, что потолок цен — основа нового пакета санкций и без него они приняты не будут.
По данным издания, против потолка выступают Венгрия, Кипр, Греция и Мальта. Последние три страны защищают интересы своего танкерного флота. Готовящийся санкционный пакет предполагает запрет на перевозку нефти дороже установленной цены танкерами стран Евросоюза. Кипр, Греция и Мальта отмечают, что тогда ЕС должен убедиться, что к санкциям присоединятся обладающие значительным танкерным флотом Турция, Индонезия и Индия.
По данным издания, дипломаты из ещё нескольких стран тоже просят не вводить запрет на перевозку, пока к потолку цен не присоединится Индия. В сентябре Россия стала вторым по объёмам поставщиком сырой нефти на индийский рынок, писала делийская газета Business standard. Индия и Китай сейчас закупают более половины российской танкерной нефти.
Обсуждение нового пакета продолжилось сегодня на встрече послов стран ЕС в Брюсселе. Ранее деловые издания писали со ссылкой на свои источники, что Евросоюз планирует ограничить импорт российских алмазов, запретить экспорт расширенного списка электроники в страну, в том числе смартфонов и запретить гражданам ЕС занимать посты в советах директоров российских государственных корпораций.
Против Ксении Собчак могут возбудить уголовное дело
Полиция направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела против Ксении Собчак по статье 207.3 УК, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В ведомстве считают, что в действиях Собчак есть признаки "распространения фейков о госвласти". Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.
Поводом для проверки стало интервью режиссера-документалиста Виталия Манского, вышедшее на ютуб-канале Ксении Собчак. В нем Манский оценил масштабы коррупции при подготовке Московского международного кинофестиваля не менее чем в 85% от бюджета и затронул другие фестивали, деньги на проведение которых выделяет министерство культуры.
В сентябре полиция по заявлению президента ММКФ Никиты Михалкова возбудила уголовное дело о клевете на самого Манского и объявила его в федеральный розыск, Собчак тогда допросили как свидетельницу.
"На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет. В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК ("Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами своих полномочий"). Представление о возбуждении уголовного дела в отношении Собчак уже направлено (по подследственности) в ГСУ СК по Москве", – сказал ТАСС источник.
Следственный комитет должен в течение месяца принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.
На досрочных выборах в Болгарии победила партия бывшего премьер-министра
Партия "Гражданское движение за развитие Болгарии" (ГЕРБ) бывшего премьер-министра страны Бойко Борисова побеждает на прошедших 2 октября досрочных выборах в Болгарии, — сообщает национальная служба Радио Свобода со ссылкой на подсчёт трёх социологических агентств.
Согласно их оценке, ГЕРБ набирает 23-25 процентов голосов. Проевропейская "Продолжаем изменения" ещё одного бывшего главы правительства Кирилла Петкова — около 19 процентов.
Далее идут партия национальных меньшинств "Движение за права и свободы" с 14,8 процента голосов, "Возрождение" с 9,9 процента голосов, "Демократическая Болгария" с 7,5 процента. "Болгарский восход" набирает 4,5 процента голосов, популистская "Есть такой народ" балансирует у проходной отметки в четыре процента.
Предыдущий премьер-министр Петков уже признал поражение и заявил, что его партия не будет пытаться входить в правящую коалицию и займёт место оппозиции, сообщает Болгарская служба РС.
Однако ГЕРБ не хватит голосов для самостоятельного формирования кабинета министров — ей придётся искать партнёров по коалиции. Это осложняется тем, что почти все политические партии обвиняли Борисова и его соратников в коррупции.
Досрочные выборы в стране стали четвёртыми за 18 месяцев. Правительство Петкова в июне пало на фоне роста инфляции, из-за выхода "Есть такого народа" из состава коалиции.
Он заявил, что правительству противодействуют российские спецслужбы и всепроникающая коррупция. В июне София выслала сразу 70 российских дипломатов и сотрудников российских дипломатических миссий, а до того — поддержала все санкции Евросоюза против Москвы.
В Бразилии на выборах президента страны состоится второй тур
В Бразилии на выборах президента страны состоится второй тур голосования, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. По итогам первого тура, бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва набрал 48,40% голосов и обошёл действующего главу государства Жаира Болсонару у которого 43,22%.
Второй тур голосования запланирован на 30 октября. Всеобщие выборы в Бразилии прошли 2 октября. На них жители страны выбирали президента, губернаторов штата и членов парламента.
Болсонару был выдвинут в качестве кандидата от Либеральной партии Бразилии. Он называл своего оппонента на выборах Лулу да Силву "бандитом" и "бывшим заключённым". 67-летний политик занимает пост президента Бразилии с 2018 года. В декабре 2021 года он стал человеком года по версии читателей американского журнала Time. Президент Бразилии известен своими неоднозначными высказываниями по поводу COVID-19 и вакцинации. Он отказывался вакцинироваться, утверждая, что у привитых от COVID-19 быстрее развивается СПИД, а также высмеивал карантинные меры, принятые правительствами других стран. Бразильский президент уволил подряд нескольких министров здравоохранения за отказ согласиться с его отрицанием опасности. При этом Бразилия является одной из стран наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса.
Луис Инасио Лула да Силва занимал должность президента Бразилии с 2003 по 2010 год. 76-летний политик был осуждён в 2018 году на 12 лет по обвинению в коррупции при строительстве АЭС. Это не позволило ему тогда принять участие в президентских выборах. Лула да Силва настаивал на своей невиновности, а уголовное преследование называл политически мотивированным. В конце 2019 года политик вышел из тюрьмы. В марте 2021 года суд отменил приговор.
Шота Арвеладзе уволен с поста главного тренера английского «Халла»
Грузинский специалист Шота Арвеладзе покинул пост главного тренера английского «Халл Сити». Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
49-летний Арвеладзе тренировал «Халл» с января 2022 года. Под его руководством команда провела 30 матчей. В текущем сезоне «Халл» в 10 встречах английского Чемпионшипа набрал 11 очков и занимает в турнирной таблице 20-е место.
С июня 2017 года по декабрь 2020 Арвеладзе тренировал узбекский «Пахтакор», а ранее работал в «Маккаби» (Тель-Авив), а также турецких «Трабзонспоре», «Касымпаше» и «Кайсериспоре». Кроме того, Арвеладзе был ассистентом главного тренера в нидерландском АЗ, пишет издание «Чемпионат».
Дизайнер Демна Гвасалия стал почетным гражданином Тбилиси
Уроженец Сухуми, грузинский дизайнер Демна Гвасалия стал почетным гражданином Тбилиси.
Церемония присвоения титула «почетного тбилисца» состоялась накануне вечером. Она завершила традиционный праздник города – «Тбилисоба 2022».
В 2021 году президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Демну Гвасалия «Медалью Чести». В августе текущего года орденом «За заслуги» ІІІ степени Гвасалия наградил президент Украины Владимир Зеленский.
Почетными гражданами Тбилиси в 2022 году также стали:
- Шалва Амонашвили – ученый, преподаватель, психолог;
- Тенгиз Арчвадзе – актер;
- Тариэл Чантурия – переводчик, поэт;
- Джемал Гаганидзе – актер;
- Мераб Кокочашвили – кинорежиссер, преподаватель;
- Миндия Угрехелидзе – юрист;
- Вахтанг Джавахадзе – поэт, писатель, переводчик ;
- Джемал Сепиашвили – композитор;
- Бадри Вадачкория – журналист, фотохудожник;
- Гурам Бекая – физиолог, ученый;
- Илия Херодинашвили – инженер, ученый;
- Лаура Иашвили – музыкант, пианист;
- Реваз Асатиани – инженер-строитель;
- Вахтанг Давитая – архитектор, преподаватель;
- Майя Готуа – аллерголог, иммунолог;
- Ван Байбурт – политик, журналист;
- Гасан Гасанов – азербайджанский дипломат, экс-премьер Азербайджана;
- Элизабет Сомбарт – французская пианистка.
- Эльдар Шенгелая – режиссер.
Почетным тбилисцам вручили символический ключ от города, сертификат и наградной знак.
Елизавета Ясько: Саакашвили погубили предатели в ближайшем окружении
Слишком много людей в окружении Михаила Саакашвили оказались предателями, написала гражданская жена третьего президента, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько спустя год после его возвращения и ареста в Грузии, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Его самая большая ошибка – доверие к людям, какое-то абсолютное и романтичное. И к плохим людям тоже… Если бы я тогда знала, как много измен вокруг него - не поддерживала бы его решение ехать в Грузию. Тогда же я тоже поддерживала его романтическую идею поехать поддерживать свой народ», - пишет Ясько
Она отмечает, что за прошедший год «многие использовали имя Михаила Саакашвили для собственного обогащения и самопиара без его разрешения». Ясько при этом не называет никаких имен.
«Я бы очень хотела, чтобы то, что он сделал год назад (не зная какие издевательства его ждут и не зная что он окажется почти без помощи) не произошло», — говорится в обращении, опубликованном в Facebook.
Ясько называет Саакашвили политзаключенным и пишет, что верит в то, что «тех, кто сделал с ним такое, будут наказаны. По крайней мере, перед всевышними силами».
«Единственное, что он имеет абсолютно – это веру в Украину. Когда он мне присылает письма на украинском – у меня часто слезы. Он часто говорит, что ВСУ невероятны и что они сейчас самые важные для нашего будущего!» - пишет Ясько.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.