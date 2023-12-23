Генерал КСИР пригрозил блокадой Гибралтара и других морских путей

Официальный представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил, что кроме Баб-эль-Мандебского пролива в ближайшее время могут быть заблокированы и другие морские пути.

По словам генерала Мохаммада Резы Накди – пресс-секретаря командующего КСИР – Соединенные Штаты и другие страны, поддерживающие Израиль, могут столкнуться с появлением новых «групп сопротивления», деятельность которых приведет к блокаде судоходства через Гибралтарский пролив, в Средиземном море и в других местах. О каких-то конкретных мерах, которые, по его мнению, повлияют на судоходство, он не сказал.

Иран при этом ранее отрицал причастность к атакам йеменской проиранской группировки «Ансар Алла», известной как хуситы, на торговые суда в Красном море и связывающем его с Индийским океаном Баб-эль-Мандебском проливе. В такой причастности его обвиняли Израиль и США. Как заявили в МИД Ирана, «группы сопротивления» в регионе сами принимают решения, соответствующие их интересам.

Хуситы ранее заявили, что будут нападать на суда, имеющие какое-либо отношение к Израилю, в связи с боевыми действиями, которые еврейское государство ведет в секторе Газа против группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС). Обстрелам и атакам беспилотников, однако, подвергались и никак не связанные с Израилем суда. Из-за этого ряд крупнейших мировых перевозчиков перенаправили маршруты судов, что ведет к увеличению стоимости перевозок.

В субботу судно, предположительно связанное с Израилем, подверглось атаке беспилотника примерно в 370 километрах к юго-западу от побережья Индии, в Аравийском море. Этот район расположен в сотнях километров от Йемена и Красного моря. По сообщению британского управления морских торговых операций, на судне, которое шло в Индию под флагом Либерии, в результате обстрела возник пожар. О жертвах не сообщается. Никто, включая хуситов, пока не взял на себя ответственность за атаку на судно.

В самом секторе Газа продолжаются тяжелые бои. По утверждениям ХАМАС, с 7 октября, когда началась израильская операция в ответ на нападение ХАМАС на Израиль, в секторе погибли уже более 20 тысяч человек. Растет чисто убитых израильских военных – по официальным данным, их более 130. ХАМАС продолжает удерживать захваченных в Израиле заложников. Накануне стало известно о смерти одного из них – это 73-летний Гади Хагай, житель кибуца Нир-Оз. Он имел также американское гражданство. Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с его смертью.