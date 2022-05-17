На юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня вновь раскритиковал военный блок за то, что тот не отреагировал должным образом на вторжение вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении, сообщает Радио Азатутюн.

«Это важный для Армении вопрос, - сказал Пашинян. - В прошлом году, как раз в эти дни, войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Армения обратилась в ОДКБ, чтобы задействовать механизмы, предусмотренные «Положением о порядке реагирования на кризисные ситуации Организации Договора о коллективной безопасности» от 10 декабря 2010 года. Этот документ был утвержден Советом коллективной безопасности, однако, к сожалению, нельзя сказать, что организация отреагировала так, как ожидала Республика Армения».

Руководитель Армении, в настоящее время председательствующей в организации, об этом заявил в Кремле в присутствии глав государств-членов ОДКБ, в том числе президента России Владимира Путина, добавив также, что на протяжении многих лет государства-члены ОДКБ продавали Баку оружие. «Мы долгое время поднимали вопрос о продаже оружия государствами-членами ОДКБ недружественной для Армении стране. В итоге, это оружие было использовано против Армении, против армянского народа. И это тоже проблема».

Пашинян также подверг критике реакцию государств-членов ОДКБ во время и после 44-дневной войны 2020 года в Нагорном Карабахе, в то же время высоко оценив роль России и президента РФ Владимира Путина в прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Армянский лидер также подчеркнул важность дальнейшего развития ОДКБ, отметив, что считает организацию ключевым фактором в вопросе обеспечения стабильности и безопасности Евразийского региона и Армении.

В отличие от Пашиняна, президенты России и Беларуси сосредоточились на другом конфликте - войне на Украине. Говоря о войне, которая продолжается уже около трех месяцев, Путин вновь назвал ее спецоперацией и сообщил, что представит союзникам подробности во время встречи за закрытыми дверями. Президент Беларуси высказался более откровенно, заявив, что Россия не должна в одиночку бороться с попыткой расширения НАТО, страны ОДКБ должны действовать единым фронтом.

Никто из лидеров остальных четырех стран-участниц ОДКБ не заявил о своем желании выступить единым фронтом против НАТО. Президенты стран Центральной Азии больше говорили об угрозах, идущих из Афганистана, а премьер-министр Армении – о войне с Азербайджаном и несбывшихся ожиданиях от ОДКБ.

В совместном заявлении, принятом по итогам саммита, Украина не упоминается.