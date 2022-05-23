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Генпрокуратура России признала нежелательным фонд имени Генриха Бёлля
Генеральная прокуратура России признала международный неправительственный фонд имени Генриха Бёлля нежелательной организацией.
По мнению ведомства, "деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации". Фонд стал 56-й нежелательной в России организацией.
В апреле 2022 года по решению Минюста России были закрыты российские филиалы и представительства ряда международных некоммерческих организаций, в том числе филиал фонда Бёлля. Российское ведомство объяснило своё решение "выявленными нарушениями" законодательства РФ.
Фонд имени Генриха Бёлля поддерживает проекты в сфере экологии и прав человека в 34 странах мира. Организация, названная именем лауреата Нобелевской премии по литературе Генриха Бёлля, работает с 1997 года.
Признание организации нежелательной означает, что любая её деятельность на территории России подпадает под запрет, а сотрудничество с ней может привести к возбуждению уголовного дела и наказанию в виде лишения свободы.
Другие новости дня
Зеленский и Путин – в числе самых влиятельных людей по версии Time
Журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира. В него вошли президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.
Ранее Зеленский стал лидером голосования среди читателей журнала, опередив Илона Маска и Бориса Джонсона. Статью о нем для Time написал президент США Джо Байден, назвав Зеленского лидером, достойным храбрости и стойкости своего народа.
«Каждый раз, когда мы общаемся, я слышу в голосе президента Зеленского неумолимую решимость человека, который глубоко верит в свой долг перед народом и ежедневно берет на себя ответственность вести за собой нацию в этот темный и трудный час», – написал Байден.
Статью о российском президенте – Владимире Путине – подготовил для Time оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает наказание в колонии во Владимирской тюрьме. Навальный назвал Путина злобным сумасшедшим с армией, ядерной бомбой и членством в Совбезе ООН.
«Он вновь напомнил нам о том, что путь, начинающийся с «немного подделать выборы», всегда заканчивается диктатурой. О том, что диктатура всегда ведет к войне,»– написал Навальный.
- Рейтинг Time по традиции разделен на несколько категорий: «Артисты», «Новаторы», «Титаны», «Иконы», «Пионеры» и «Лидеры». Кроме Зеленого и Путина, из политических лидеров, в список также вошли президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин.
На инаугурацию Гаглоева прибывают делегации из РФ, Абхазии, «ДНР», «ЛНР» и Карабаха
Генеральная репетиция церемонии вступления в должность избранного президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева прошла на цхинвальской Театральной площади. Церемония инаугурации состоится завтра, 24 мая в зале Госдрамтеатра.
На генеральной репетиции присутствовал и сам Алан Гаглоев.
Как рассказал агентству «Рес» замглавы администрации президента Алан Джуссоев, на церемонию инаугурации прибудут делегации из России и нескольких самопровозглашенных республик.
«На церемонию инаугурации приедет делегация администрации президента РФ во главе начальника Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым. В составе делегации – замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, сенатор Фарит Мухаметшин. Также приезжает вице-президент Абхазии Бадра Гунба, глава Народного Совета ДНР Владимир Бидевка, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. Инаугурацию посетит и министр иностранных дел ЛНР Владимир Дайнего», – рассказал Джуссоев.
По его словам, среди гостей церемонии также будут зампредседателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров, депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев, глава МИД самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян.
Бабаян уже прибыл в Цхинвали. Он провел встречу с главой югоосетинского МИДа Дмитрием Медоевым и выступил перед студентами Юго-Осетинского государственного университета с лекцией об истории Нагорно-Карабахской Республики.
- Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев победил во втором туре президентских выборов в Южной Осетии с 56,09% голосов, действующий президент Анатолий Бибилов набрал 40,90%.
В КНДР за сутки выявили более 167 тысяч случаев COVID-19
Власти КНДР сообщили о регистрации 167 650 новых случаев заболевания COVID-19 в стране за сутки. Один человек умер от заболевания. Официальную статистику приводит Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.
Официально власти называют болезнь "лихорадкой". Согласно отчёту управления, с конца апреля ей заболели 2,8 миллиона человек, умерли — 68. Независимых данных о распространении коронавируса в Северной Корее нет. Однако официальная оценка показывает, вероятно, самое быстрое распространение болезни в мире за всё время пандемии.
В начале мая 2022 года власти КНДР впервые признали вспышку COVID-19 на своей территории. В стране ввели "чрезвычайный карантин": северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал заблокировать регионы и мобилизовать запасы лекарств. К работе по "дезинфекции" привлекли почти 200 тысяч медицинских работников в 100 тысячах точках страны, включая очистные сооружения. Также действуют около двадцати передвижных центров медицинского обслуживания для "более быстрой и точной доставки лекарств".
В 2021 году Северная Корея отказалась как от поставок вакцины в рамках глобальной программы по обмену вакцинами, так и от китайской вакцины Sinovac Biotech. После сообщений о вспышке Южная Корея, Китай и США вновь предложили Северной Корее помощь с поставкой вакцин. Официально КНДР на предложения не ответила, однако осведомлённый южнокорейский чиновник сообщил каналу CNN, что в понедельник, 23 мая, три грузовых самолёта вылетели из КНДР в Китай и вернулись обратно.
По данным Университета Джонса Хопкинса, отслеживающем заболеваемость коронавирусом, на 23 мая 2022 года в мире зарегистрировано более 525 миллионов случаев Covid-19, почти 6,3 миллиона заболевших умерли. Во многих странах, включая Россию, карантинные меры сейчас ослаблены или отменены, однако во многих регионах мира, в частности, в ряде городов Китая они остаются в силе, вплоть до локдаунов.
КНДР граничит с российским Дальним Востоком. Однако закрытая граница и практически отсутствующие экономические связи делают маловероятным риск распространения болезни в Россию из Северной Кореи.
Российский дипломат в Женеве заявил о своей отставке из-за войны с Украиной
Сотрудник российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев заявил о своей отставке из-за войны с Украиной. По его словам, за время дипломатической службы ему ещё никогда не было так стыдно за свою страну и работу.
"Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, — не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России", — написал он на своей странице в социальной сети LinkedIn.
Бондарев, согласно сайту отделения ООН в Женеве, занимал в постоянном представительстве должность советника. По его словам, он находился на дипломатической службе 20 лет. "К сожалению, все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД все время возрастал", — заявил дипломат.
По словам Бондарева, министерство иностранных дел России больше не занимается дипломатией, а "сеет ложь, разжигаение и войну". "У России больше не осталось союзников", — написал он, объяснив это агрессивной политикой Москвы. По его словам, он хотел бы продолжить карьеру, но считает, что оставаться на госслужбе сейчас равноценно предательству Родины.
Бондарев, вероятно, стал первым российским кадровым дипломатом, официально заявившем о своей отставке из-за войны. МИД её пока не комментировал.
В Давосе миллионеры потребовали обложить их новыми налогами
Группа миллионеров потребовала от мировых лидеров, приехавших на Давосский экономический форум, обложить их новыми налогами, чтобы сократить глобальное неравенство.
"Наши правительства по-прежнему ничего не делают для преодоления вопиющего неравенства. Вместо этого они встречаются за закрытыми дверями, участвуя в выставке частных богатств. В этом году ещё четверть миллиарда человек окажутся в условиях крайней нищеты. Пришло время сбалансировать мир. Пришло время обложить налогом богатых", – сказала Марлен Энгельхорн, одна из протестующих миллионеров.
Акцию организовали участники группы "Патриотические миллионеры". Группа впервые собралась в США в 2010 году, чтобы потребовать отменить налоговые льготы для богатых, введённые бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим. С тех пор к организации присоединились более 200 состоятельных людей. Миллионеры выступают среди прочего за повышение минимальной оплаты труда и совершенствование прогрессивной налоговой шкалы.
Традиционный экономический форум в швейцарском Давосе открылся 22 мая 2022 года. В сессиях примут участие более двух тысяч человек – выступят представители политических и бизнес-элит, в том числе лидеры государств.
Одной из главных тем саммита станет война в Украине и её последствия. Участников из России на форум не пригласили, а "Русский дом" в Давосе переименовали в Дом военных преступлений России.
Инал Ардзинба отбыл в Москву с рабочей поездкой
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба отбыл в Москву с рабочей поездкой.
«В российской столице предполагается обсуждение актуальных вопросов абхазо-российского межгосударственного взаимодействия», – сообщается на сайте абхазского МИДа.
Это уже четвертая рабочая поездка Ардзинба в Москву с момента назначения на должность в ноябре прошлого года. Ранее он посещал российскую столицу в декабре 2021-го, а также в феврале и марте 2022-го.
Во время февральского визита политик из Москвы озвучил призыв предоставить Абхазии статус государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций. Ардзинба также встретился с главным редактором телеканала Russia Today, МИА «Россия сегодня» и информационного агентства Sputnik Маргаритой Симоньян и с директором департамента информации и печати МИД России, официальным представителем ведомства Марией Захаровой.
В марте Ардзинба принял участие во встрече абхазского лидера Аслана Бжания с главой МИД России Сергеем Лавровым.
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».
- Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
Власти Грузии настаивают на том, что Иванишвили – не «российский олигарх»
Председатель «Грузинской мечты» назвал «фейком» утверждение о том, что основатель правящей партии Бидзина Иванишвили является российским олигархом. Обращаясь к журналистам, Ираклий Кобахидзе сказал:
«Что касается «фейков», к примеру, то, что Бидзина Иванишвили – российский олигарх. Ведь и вы знаете, что это «фейк»?! 10 лет у Бидзины Иванишвили вообще не было никаких связей и соприкосновений с Россией, ни в плане бизнеса, ни политики и ни в каком плане. Бидзина Иванишвили был основателем той политической силы, которая убрала из Грузии ту политическую силу, которая делала именно российское дело в течение 9 лет», – отметил Кобахидзе.
Свое состояние миллиардер начал зарабатывать в России 90-х. СОВА напоминает, что в конце апреля неправительственная организация Transparency International-Georgia рассказала о бизнес-интересах в России Бидзины Иванишвили – бывшего председателя правящей «Грузинской мечты», которого считают теневым правителем Грузии. В НПО заявили, что эти связи могут представлять определенную угрозу для внешней политики страны.
Как сообщила на специальной пресс-конференции глава НПО Эка Гигаури, после смены власти в Тбилиси в 2012 году Иванишвили продолжал управлять бизнесом в России:
«По нашим данным, которые подтверждаются документами, на сегодняшний день Бидзина Иванишвили через свою офшорную компанию владеет, по меньшей мере, одной компанией в России и имеет там бизнес-интересы. Кроме того, в 2012-2019 годах он владел не менее чем 10 компаниями в России – также через свои офшоры, а это означает, что его заявления о том, что у него якобы нет бизнес-интересов в России после 2012 года, были неверными, ложными и дезинформирующими общество».
Как сообщалось ранее, председатель правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия призвал Евросоюз и США рассмотреть вопрос о персональных санкциях против Иванишвили.
Президент США заявил о готовности применить военную силу для защиты Тайваня
Президент США Джо Байден подтвердил, что США готовы защищать Тайвань "военным путём", если Китай вторгнется на его территорию.
"Это обязательство, которое мы взяли на себя", — сказал Байден на пресс-конференции в Токио, куда он прибыл в воскресенье в рамках своей поездки по странам Азии. Его цитирует Assotiated Press.
Байден заявил, что любые попытки Китая применить силу против Тайваня будут "просто неуместными" и "выведут из строя весь регион, подобно тому, что произошло в Украине". По словам президента США, необходимость защиты Тайваня стала "ещё сильнее" после вторжения России в Украину.
Комментируя слова Байдена, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. "Тайваньский вопрос — это сугубо внутреннее дело Китая", — отметил Вэньбинь, добавив, что компромиссов или уступок по этому вопросу не будет.
Ранее США избегали давать Тайваню столь явные гарантии безопасности. Закон об отношениях с Тайванем, который с 1979 года регулирует отношения США с островом, не требует от США военного вмешательства для защиты Тайваня в случае вторжения Китая на его территорию. Согласно документу, США обязаны лишь обеспечить острову ресурсы для самообороны, если Китай предпримет попытку изменить статус Тайваня в одностороннем порядке.
Придерживаясь политики "одного Китая", США не признают независимость Тайваня и не имеют с ним официальных дипломатических отношений, но продолжают поддерживать неофициальные контакты.
Танцевавшая с Путиным бывшая глава МИД Австрии вышла из совета директоров «Роснефти»
Бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль написала заявление об отставке с поста члена совета директоров компании "Роснефть". Она вошла в него в июне 2021 года. Ранее стало известно, что компанию покинули бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и старый знакомый Путина по работе в Восточной Германии Маттиас Варниг.
Заявление бывшего австрийского министра вступило в силу с пятницы, 20 мая, говорится на сайте компании. "Компания благодарит Карин Кнайсль за совместную работу на протяжении последних десяти месяцев", – говорится в сообщении. Отмечается, что бывшая чиновница отказалась также от продления своих полномочий на второй срок.
Кнайсль возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии в 2017–2019 годах. На пост главы МИД она была номинирована австрийской крайне правой Партией свободы, выступавшей с позиций евроскептицизма и за улучшение отношений с Россией. В 2018 году президент России Владимир Путин был приглашён министром на свадьбу, где танцевал с ней.
Давление на западных политиков, участвующих в российском бизнесе, усилилось после начала войны в Украине. "Роснефть" попала в санкционные списки Евросоюза после начала российского вторжения. 19 мая Европарламент предложил заморозить активы Шрёдера из-за его работы в компании. Варниг, служивший в восточногерманской тайной полиции "Штази", когда Путин служил в КГБ в Дрездене, после начала вторжения попал в санкционные списки США.
ВОЗ подтвердила более 90 случаев заражения оспой обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 92 случая заражения оспой обезьян. Ещё около трёх десятков случаев ожидают подтверждения. Данные опубликованы на сайте организации. ВОЗ предупреждает, что число заболевших будет расти.
Случаи выявлены в 15 странах. Больше всего зараженных в Португалии, Испании, Великобритании (от 21 до 30 случаев). Болезнь также подтвердилась у жителей Австрии, Австралии, Бельгии, Канады, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Швеции и США. Большинство зарегистрированных случаев не связаны с поездками в другие страны, отмечает ВОЗ. В то же время в Израиле и Швейцарии первыми заразившимися оказались люди, недавно приехавшие из-за рубежа.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головные боли, отеки, боли в спине и боли в мышцах. Как только лихорадка проходит, может появиться сыпь на лице, а также на ладонях и стопах. По данным британской службы здравоохранения, болезнь обычно протекает в легкой форме, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель.
Ни одной смерти, связанной с этим заболеванием, на сегодняшний день не зарегистрировано, сообщили в ВОЗ.
Вирусолог, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков заявил, что заражение вирусом обезьяньей оспы – редкое, но не уникальное явление. В 1970-е годы людей перестали прививать от оспы, после чего стали иногда выявлять случаи заражения. По словам вирусолога, прививка от обычной оспы защищает также от оспы обезьян.
Роспотребнадзор заявлял, что случаи оспы обезьян в России отсутствуют, риск завоза инфекции оценивается как низкий.
За день до инаугурации нового президента Бибилов уволил ряд чиновников
Действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов за день до инаугурации нового югоосетинского лидера Алана Гаглоева освободил от должностей ряд чиновников. Они обратились к Бибилову с соответствующими заявлениями.
В частности, уволены руководитель администрации президента Игорь Козаев, заместители руководителя администрации – начальник Управления делами администрации Ацамаз Зассеев и пресс-секретарь президента Дина Гассиева.
Также освобождены от занимаемых должностей государственный советник Урузмаг Джагаев и помощник президента Ацамаз Касаев. Указы опубликованы на официальном сайте президента.
Инаугурация оппозиционера Алана Гаглоева, победившего во втором туре президентских выборов, пройдет завтра в цхинвальском Госдрамтеатре.
Суд в Киеве приговорил сержанта армии РФ Шишимарина к пожизненному заключению
Соломенский районный суд Киева признал российского сержанта Вадима Шишимарина виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством безоружного человека, и приговорил к пожизненному заключению.
Ранее прокуратура запросила этот срок для 21-летнего командира отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области.
По данным следствия, 28 февраля этого года российский сержант выстрелил в голову 62-летнему мирному жителю Александру Шелипову. Это произошло в поселке Чупаховка Сумской области.
Ранее на последнем заседании суда Шишимарин признал вину и согласился давать показания по делу.
На вопрос судьи об отношении к погибшему российский военный сказал, что не хотел его убивать и выстрелил, чтобы "от него отстали". "Прапорщик Макеев отдал приказ стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он нас "сдаст". Я выстрелил короткой очередью", – сказал Вадим Шишимарин, отмечает Украинская служба Радио Свобода.
Выступившая на суде потерпевшая по делу – вдова убитого Екатерина Шелипова сказала, что хотела бы для российского военного пожизненного срока. "Но, если его поменяют на наших защитников "Азовстали", я не буду против", – добавила Шелипова.
Адвокат Шишимарина, предоставленный ему украинским государством, сказал Би-би-си, что никто из российских чиновников или представителей Минобороны не связывался с его подзащитным.
Слушания дела Вадима Шишимарина – первый судебный процесс такого рода с начала масштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
Число беженцев в мире впервые превысило 100 миллионов по подсчётам ООН
Число беженцев и внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома из-за нарушений прав человека и насилия, впервые за историю наблюдений превысило отметку в 100 миллионов. Такие данные обнародованы в понедельник в Женеве Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Это во многом произошло из-за войны в Украине, отмечают эксперты. По подсчётам ООН, с начала российского вторжения в Украину более 14 миллионов украинцев стали беженцами. Шесть миллионов из них покинули страну, а восемь миллионов вынуждены были оставить свои дома и стали внутренне перемещенными лицами.
В отчете Центра мониторинга внутреннего перемещения (IDMC) говорится, что нынешнее число беженцев в мире уже превышает один процент населения Земли. В эти подсчеты включены люди, которые покинули свои страны, просят политического убежища за рубежом, а также 53,2 миллиона человек, ставшие внутренними беженцами из-за конфликтов в их странах.
Зеленский одобрил конфискацию активов за поддержку вторжения России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий конфисковать в пользу государства имущество и активы лиц, поддерживающих российское вторжение.
"Конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов", — говорится в заявлении на сайте президента Украины.
Соответствующий законопроект Верховная рада приняла 12 мая.
В законе говорится, что конфискация носит исключительный характер и может быть применена только в период военного положения, при условии, что на имущество физического или юридического лица уже наложен арест. Решение о конфискации должен принимать Высший антикоррупционный суд.
В перечень действий, которые дают основания для применения этого закона входят, в частности – нанесение ущерба национальной безопасности Украины и её суверенитету, финансирование этих действий, в том числе инвестирование в ценные бумаги «страны –агрессора», отождествление украинского патриотизма с «нацизмом», разжигание ненависти к украинскому народу, его культуре и языку.
Ещё в начале апреля Верховная рада одобрила закон о национализации имущества россиян, а также тесно связанных с Россией граждан других стран, которые публично отрицают войну между Россией и Украиной.
Под действие закона попадают любые физические или юридические лица. Изъять имущество разрешается также у компаний и граждан, которые не остановили или не прекратили свою экономическую деятельность на территории России во время военного положения в Украине. Все имущество, которое будет национализировано, направят "в счет будущей репарации в пользу Украины, подвергшейся агрессии со стороны Российской Федерации".
В начале мая был подписал указ об изъятии активов дочерних предприятий Сбербанка и госкорпорации «ВЭБ.РФ» в Украине.
Бывший зампред Госдумы Игорь Лебедев сменил имя на Давид Гарсия
Бывший заместитель председателя Государственной думы, сын основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев сменил имя на Давид Александрович Гарсия. После этого он три месяца исполнял свои обязанности в парламенте под старым именем. Это следует из материала издания "База", ознакомившегося с выпиской из государственной системы "Российский паспорт".
По данным издания, смена имена произошла в начале июля 2021 года. За две недели до этого Лебедев заявил, что уходит из политики. Согласно сайту Государственной думы, полномочия он при этом не сложил и занимал свой пост зампреда нижней палаты до 11 ноября 2021 года. В выборах в Думу нового созыва он не участвовал.
Изданию не удалось связаться с бывший политиком и выяснить у него причины смены имени. Ранее "База" рассказывала, что у сына Жириновского может быть в пользовании недвижимость в Испании, сам он это отрицал. Кроме того, политик много времени проводил во Флориде, где распространён испанский язык.
Пользоваться возможными активами в Испании бывший депутат не смог бы даже с новым именем. С 2014 года он находится под санкциями Евросоюза. Перед уходом из политики Лебедев часто назывался возможным преемником своего отца в партии. Однако после смерти Жириновского его вероятным преемником СМИ называют депутата Госдумы Леонида Слуцкого.
Оппозиция вызывает премьера Грузии в парламент. Тема – антироссийские санкции
Депутаты от оппозиционной партии «Лело» 27 мая вызывают в парламент премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, заявила в понедельник парламентарий Анна Нацвлишвили.
При этом она напомнила про механизм «интерпелляции» — это право парламента официально задавать вопросы правительству, пишет агентство «Новости-Грузия».
Если Ираклий Гарибашвили не придет в законодательный орган, то нарушит закон, который обязывает премьера участвовать в этом формате, сказала Нацвлишвили.
Она заявила, что «Лело» выносит на обсуждение вопрос: «насколько сегодня защищена Грузия от того, чтобы не стать для России «черной дырой» для обхода международных санкций из-за войны в Украине».
«Превращение в «черную дыру» опасно для самой Грузии и принесет очень большой ущерб нашей стране. Соответственно, в данной ситуации чрезвычайно важно получить от премьер-министра конкретные ответы на конкретные вопросы», – сказала Нацвлишвили.
Аппарат премьер-министра пока не дал ответ на депутатский запрос о приходе Ираклия Гарибашвили в парламент. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Гарибашвили выступит в парламенте.
Ранее власти Грузии неоднократно опровергали обвинения со стороны Киева в том, что территория страны может использоваться для транспортировки подсанкционных грузов.
«Проект» рассказал об участии всех боеспособных подразделений российской армии в украинской войне
Почти все боеспособные подразделения российской армии участвуют в войне с Украиной, оставшиеся прикрывают границу со странами НАТО. В боевых действиях принимают участие подразделения из 52 регионов России и аннексированного Крыма. Об этом говорится в исследовании издания "Проект".
Издание верифицировало сообщения в российских и региональных СМИ, изучило видеозаписи с пленными, открытые источники и государственные базы и установило, что в боевых действиях принимают участие все 11 общевойсковых и одна танковая армия, все наступательные силы ВДВ, все существующие соединения разведки, морская пехота всех четырёх флотов. В мирное время эти подразделения дсилоцируются от Калининграда до Камчатки.
Редакции удалось определить более 160 человек, руководящих или руководивших российскими войсками, от высших офицеров министерства обороны до командиров полков. У каждого третьего высшего командира, наступавшего на Украину, "Проект" обнаружил долги, в том числе за услуги ЖКХ и по алиментам. У 23 процентов перед вторжением был реальный боевой опыт. Биография каждого восьмого в списке оказалась связана с Украиной — они или родились там, или учились.
Не менее 20 установленных командиров российского вторжения по состоянию на середину мая уже погибли. Четверо из них закончили свою жизнь там же, где и родились, — в Украине, пишет "Проект".
Российские власти отрицают состояние полномасштабно войны с Украиной и называют её "специальной военной операцией". Отказавшихся использовать такую формулировку штрафуют за дискредитацию российской армии.
Потери РФ в Украине сравнимы с потерями СССР за 9 лет в Афганистане
За первые три месяца вторжения в Украину Россия, вероятно, понесла такие же потери, как и Советский Союз за время девятилетней войны в Афганистане. Об этом сообщает в понедельник британская разведка.
В очередной сводке о ходе войны в Украине британская разведка связывает высокий уровень потерь в российской армии с плохой тактической подготовкой отдельных подразделений, отсутствием гибкости командования, которое способствует неудачам и повтору ошибок, а также недостаточная поддержка с воздуха.
В середине мая британская военная разведка утверждала, что Россия потеряла уже около трети сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале перед началом вторжения в Украину. Тогда эта группировка оценивалась примерно в 150 тысяч человек. Однако из этих данных неясно, какая часть потерь относится к безвозвратным (то есть погибшим и умершим от ран).
По подсчётам "Медиазоны", в открытых источниках на данный опубликованы имена более 2500 российских военных, погибших в Украине. Минобороны в последний раз сообщало о потерях в марте, называя вдвое меньшее число. По утверждениям украинской стороны, число погибших россиян приближается к 30 тысячам. Данные о своих потерях украинские власти не приводят. Стороны, как правило, стремятся занизить собственные потери и преувеличить потери противника. Проверить эти данные в условиях боевых действий невозможно.
МИД Франции: вступление Украины в ЕС может занять 15-20 лет
Государственный секретарь по европейским делам при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что вступление Украины в Евросоюз может занять 15-20 лет.
"Если мы говорим, что Украина вступит в Европейский союз через шесть месяцев, один год, два года, мы лжем, — сказал Бон в интервью радиостанции Radio J.
"Это занимает очень много времени, и я не хочу, чтобы мы продавали иллюзии", - добавил французский дипломат. По его мнению, подобная ложь создаст почву для разочарования целого поколения украинцев.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что вступление Украины в состав Евросоюза может затянуться на многие годы. Макрон призвал создать "новую организацию европейского политического сообщества", которая приветствовала бы в своих рядах Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту инициативу Макрона, заявил, что альтернатива вступлению Украины в ЕС — "компромисс" с Россией.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после начала российского вторжения. Её примеру последовали также Грузия и Молдова.
- 9 мая Украина передала Еврокомиссии вторую часть анкеты для получения статуса кандидата на присоединение к Европейскому союзу. Специальная комиссия оценит заявку в июне. Но даже если Украине присвоят статус "кандидата на вступление", чтобы стать полноценным членом союза, стране придётся провести множество реформ для соответствия критериям, а затем – получить одобрение от всех 27 стран блока. Представители Еврокомиссии и ряда стран Евросоюза, включая Польшу, заверили Украину, что ее заявка будет рассмотрена так быстро, как это возможно.
Встреча армяно-азербайджанской комиссии по делимитации пройдет в ближайшие дни
В ближайшие дни на армяно-азербайджанской границе состоится первое заседание совместной комиссии по демаркации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном, заявил накануне в Брюсселе председатель Европейского совета Шарль Мишель после переговоров с лидерами двух южно-кавказских стран.
Когда именно и на каком именно участке границы состоится это заседание, высокопоставленный европейский чиновник не уточнил.
«Обсуждение было открытым и продуктивным. Мы рассмотрели целый комплекс вопросов. Мы подробно обсудили гуманитарные вопросы, включая разминирование, освобождение задержанных и судьбу пропавших без вести. Мы достигли следующих результатов: первое заседание совместных комиссий по границе состоится в ближайшие дни на межгосударственной границе, на нем будут обсуждены все вопросы, связанные с демаркацией и обеспечением наилучшей безопасности границы», – заявил Мишель.
Как пишет Радио Азатутюн, в воскресенье в Брюсселе состоялась уже третья встреча в трехстороннем формате, включающем Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Встреча, которая началась вечером, завершился за полночь. После переговоров лидеры Армении и Азербайджана не стали отвечать на вопросы журналистов. Лишь председатель Европейского совета сделал короткое заявление, сообщив, что стороны пришли к общему знаменателю по вопросу открытия дорог и путей сообщения в регионе.
«Лидеры договорились о необходимости разблокировки транспортного сообщения, договорились о принципах транзита между западным Азербайджаном и Нахиджеваном, а также из разных частей Армении в Азербайджан, а также о принципе, по которому будут осуществляться международные перевозки по путям сообщения и инфраструктуре двух стран. Примечательно, что они договорились о пограничном администрировании, принципах безопасности и транзитных пошлинах», — заявил Шарль Мишель.
Глава Европейского совета не уточнил, какие именно принципы будут применяться, но сказал, что вице-премьеры двух стран должны в ближайшие дни доработать договоренности, достигнутые между их лидерами в Брюсселе.
Во время прошлой встречи в апреле стороны заявили, что договорились перейти к подготовке к миру, причем делать это быстрыми темпами. Однако за последний месяц никаких подвижек не произошло. Наоборот, до недавнего времени стороны заочно спорили о том, какие принципы лягут в основу переговоров по мирному договору.
В частности, Баку предложил свои пять пунктов, включая признание территориальной целостности друг друга. Против этого Армения не возразила, но в Ереване заявили, что для всеобъемлющего урегулирования необходимо обсудить вопросы статуса Карабаха, безопасности и прав проживающих там армян. Несколько дней назад глава МИД Армении заявил, что Баку пока не принял предложение армянской стороны.
О продвижении в этом направлении после вчерашних длительных переговоров не сообщалось. Шарль Мишель лишь подчеркивал свою точку зрения: «Я подчеркнул для обеих сторон, что считаю, что права и безопасность этнического армянского населения Карабаха должны быть обсуждены».
Президент Европейского совета также подчеркнул необходимость подготовки народов к прочному миру, отметив, что Евросоюз готов активизировать поддержку в этом направлении. По словам Мишеля, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещали поддерживать тесные контакты и провести следующую встречу в таком же трехстороннем формате в июле или августе.
Школьница в Дагестане записала извинения за антивоенные лозунги
Ученица выпускного класса одной из школ дагестанского города Избербаш на торжественной линейке выкрикнула в микрофон «Нет войне! Свободу Украине! Путин - черт!» После этого на видео слышны аплодисменты. Позже в ряде дагестанских пабликов появилось видео с извинениями выпускницы и ее матери. Школьница сказала, что сожалеет о своем поступке и «просто хотела привлечь к себе внимание».
В отношении подростка и ее матери открыли административные дела, - сообщает Кавказ.Реалии. Ее мать также заявила на видео, что сожалеет об «эмоциональном необдуманном» поступке дочери. Далее она добавила, что полностью поддерживает курс Путина и является патриотом страны, а также выступает за «проводимую спецоперацию на территории Украины».
Ролик с последнего звонка распространился по соцсетям с утра 22 мая. Провластные дагестанские телеграм-каналы передают, что в отношении выпускницы составлен административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил, а на ее мать - по статье о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Эти же каналы публикуют личные данные школьницы, что является нарушением закона.
В дагестанском МВД отказались от комментариев. При этом источник редакции Кавказ.Реалии в министерстве рассказал, что по поводу случившего проводится проверка. Источник в Минобразования региона подтвердил, что информация об инциденте к ним поступила, они ее пока изучают. «Все что на данный момент известно – это то, что девочка это сделала после спора с одноклассниками», – сказал собеседник редакции.
По информации Кавказ.Реалии, и мать, и девочку заставили публично извиниться местные чиновники. Источник в правительстве региона сообщил, что глава Дагестана Сергей Меликов лично звонил мэру Избербаша «с требованием разобраться в случившемся». В администрации города отказались от комментариев.
- 4 марта этого года Госдума внесла в административный кодекс статью, предусматривающую ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. Ее санкции предусматривают штраф от 30 до 50 тысяч рублей. По подсчетам правозащитников, по статье уже были привлечены к ответственности более 2 тысяч человек. Статья применяется в связи с высказываниями, осуждающими войну в Украина, а иногда и просто за призывы к миру. При повторном привлечении к административной ответственности по этой статье может быть возбуждено уголовное дело. Известно уже несколько таких случаев.
В Тегеране убит полковник элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции
Полковник элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции убит в Тегеране рядом со своим домом 22 мая. Сайяд Ходаеи из спецподразделения «Аль-Кудс» был застрелен двумя мотоциклистами, - сообщает Иранская служба Радио Свобода со ссылкой на заявление КСИР.
Покушение произошло на востоке города, сообщается, что в Ходаеи выстрелили пять раз. Ответственность за случившееся никто на себя не взял. Корпус стражей назвал произошедшее «террористическим актом» и обвинил в убийстве «лиц, связанных с глобальным высокомерием»: под этим определением в официальных сообщениях обычно скрываются США и их союзники.
Близкий к КСИР журналист заявил, что за покушением может стоять Израиль, сообщает Иранская служба РС. Агентство Reuters передает, что курирующая работу разведывательной службы «Моссад» канцелярия премьер-министра Израиля отказалась комментировать случившееся.
- Корпус стражей исламской революции - военизированная структура, включающая в себя все рода войск и обладающая значительным политическим и экономическим влиянием в Иране. В 2019 году власти США признали его террористической организацией за финансирование и пропаганду терроризма. «Аль-Кудс» отвечает в корпусе за спецоперации в других государствах.
- В 2020 году в Багдаде в результате спецоперации США был убит глава «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Атака была совершена на фоне нападений на подразделения американской армии в Ираке, в организации которых Вашингтон подозревал Тегеран.
В Таджикистане убит предполагаемый организатор антиправительственного митинга в Хороге
В Таджикистане убит предполагаемый организатор антиправительственного митинга в Горно-Бадахшанской автономной области на границе с Афганистаном и Китаем. Один из неформальных лидеров автономии Мамадбокир Мамадбокиров был застрелен 22 мая. Об этом сообщает Таджикская служба Радио Свобода.
Власти называют погибшего главой организованной преступной группировки и заявляют, что он был убит в результате криминального конфликта. В социальных сетях пишут, что Мамадбокиров был застрелен снайпером одного из силовых ведомств, - передает агентство «Фергана». По данным трех независимых источников Таджикской службы РС, убийство произошло недалеко от дома Мамадбокирова в микрорайоне Бархорог в столице Горно-Бадахшанской автономной области Хороге.
Мамадбокиров - бывший командир сил самообороны региона, реинтегрированный в таджикские погранвойска. В начале - середине 90-х годов XX века Горно-Бадахшанская автономная область не контролировалась центральной властью, в ней регулярно возникают конфликты местного населения с официальными властями.
В мае региональное МВД назвало Мамадбокирова одним из организаторов акции протеста, переросшей в столкновения, в результате которых только по официальным данным погибли как минимум 9 человек.
Власти заявляли, что провели в регионе контртеррористическую операцию и назвали участников протестов членами преступных групп, которые получали указания о дестабилизации обстановки в регионе из-за рубежа. Жители заявляли, что не вооружены, и участвовали в мирной демонстрации, чтобы защитить свои права.
В Брюсселе проходит встреча Шарля Мишеля и Никола Пашиняна
В Брюсселе проходит встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Радио Азатутюн.
Ранее высокопоставленный европейский чиновник встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
На сегодня также запланирована трехсторонняя встреча Пашинян-Мишель-Алиев.
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