Генштаб ВСУ: бои за Клещеевку продолжаются

Утром в понедельник Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за Клещеевку в Донецкой области всё ещё идут бои.

"Силы обороны продолжают штурмовые работы в Клещеевском районе Донецкой области, причиняя противнику значительные потери в живой силе и технике, укрепляясь на достигнутых границах", – отчитались украинские военные.

В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в телеграме, что украинская армия освободила Клещеевку, но продолжает отбивать атаки российских военных, которые пытаются вернуть утраченные позиции.

Это село находится к югу от занятого российскими войсками Бахмута. Кровопролитные бои за Клещеевку идут несколько месяцев, село почти полностью разрушено.

Сообщения о взятии села появились ещё утром в воскресенье. Было опубликовано видео с украинскими бойцами в селе.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за освобождение Клещеевки.

Клещеевка находится рядом с Андреевкой, освобождение которой Генштаб ВСУ подтвердил 15 сентября.

Сёла расположены в нескольких километрах к югу от Бахмута, превращённого в руины в ходе многомесячных боёв. Украинские военные ещё с начала лета пытаются окружить город.

Ряд российских провоенных телеграм-каналов ешё в среду сообщили о том, что российские военные покинули как Андреевку, так и соседнюю Клещеевку. Они, впрочем, утверждали, что оба разрушенных населённых пункта в так называемой серой зоне, то есть их не контролирует никто. Взятие обоих сёл открывает дорогу к дальнейшему обхвату Бахмута, однако ряд дорог, ведущих в город, ещё не перерезаны