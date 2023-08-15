Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о перестрелке между бойцами российской армии из Чечни и Дагестана – как утверждается, с обеих сторон погибли более 20 человек, еще 40 ранены, пишет Кавказ.Реалии.

По информации Киева, конфликт произошел в поселке Михайловка в частично оккупированной Запорожской области. Подтверждения этой информации нет, в России сведения ВСУ не комментируют.

«Во время съемок российскими пропагандистами ролика с участием высокопоставленного кадыровского командира произошла словесная перепалка между кадыровцами и дагестанцами, во время которой обе стороны конфликта открыли друг по другу огонь из стрелкового оружия», – пишет Генштаб ВСУ в сводке на 15 августа, не предоставив доказательства.

Как утверждают в Киеве, после гибели одного из бойцов перестрелка переросла в столкновение с применением гранатометов. Командира кадыровского подразделения наказали отправкой на передовые позиции, заявляет Генштаб ВСУ. Москва утверждения Киева о перестрелке не комментирует.