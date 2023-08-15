Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о перестрелке между бойцами российской армии из Чечни и Дагестана – как утверждается, с обеих сторон погибли более 20 человек, еще 40 ранены, пишет Кавказ.Реалии.
По информации Киева, конфликт произошел в поселке Михайловка в частично оккупированной Запорожской области. Подтверждения этой информации нет, в России сведения ВСУ не комментируют.
«Во время съемок российскими пропагандистами ролика с участием высокопоставленного кадыровского командира произошла словесная перепалка между кадыровцами и дагестанцами, во время которой обе стороны конфликта открыли друг по другу огонь из стрелкового оружия», – пишет Генштаб ВСУ в сводке на 15 августа, не предоставив доказательства.
Как утверждают в Киеве, после гибели одного из бойцов перестрелка переросла в столкновение с применением гранатометов. Командира кадыровского подразделения наказали отправкой на передовые позиции, заявляет Генштаб ВСУ. Москва утверждения Киева о перестрелке не комментирует.
- 11 августа в селе Урзуф в Донецкой области Украины произошла перестрелка между кадыровцами и сотрудниками оккупационной российской военной комендатуры, заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, погибли не только сами военные, но и семь мирных жителей. Власти Чечни назвали это сообщение «фейком».
- В апреле прошлого года украинская разведка заявила, что в оккупированном российскими войсками селе Киселевка Херсонской области произошла перестрелка между военнослужащими из Бурятии и Чечни. Боец одного из чеченских добровольческих подразделений, защищающих Украину, заявил, что конфликты между кадыровцами и военными из других регионов РФ происходят достаточно часто.
- В Украине в конце июля могли быть убиты или пропали без вести, по разным данным, до 700 или 800 военных из Чечни. Об этом заявили бывший пресс-секретарь воюющего за Украину чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев и оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO. Официальных подтверждений этой информации с украинской стороны нет, в Чечне эти сообщения отрицают.
- Оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO опубликовал видео с жалобой, как утверждается, кадыровцев на недостаточное снабжение в зоне боевых действий в Украине. Когда и где была сделана запись, доподлинно неизвестно. В Грозном публикацию не комментировали.