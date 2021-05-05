Сбор мёда на вершине скалы в Грузии

Пчеловоды Западной Грузии рискуют жизнью ради жидкого золота​

Это мёд джара, одно из самых чистых натуральных лакомств на Земле.

Его делают только в горах Аджарии, в Западной Грузии.

Каждую весну и осень, когда погода стабильно мягкая, аджарские пчеловоды в приграничном с Турцией районе взбираются на высокие скалы…

…и деревья для сбора меда, используя столь древний метод, что его происхождение потеряно во времени.

Ульи джара изготавливаются из выдолбленных стволов лип, которые известны своей нетяжелой и легко обрабатываемой древесиной.

Затем выдолбленные бревна кладут туда, где пчелы могут их обнаружить, обычно в глубине леса. Бревна имитируют полые стволы деревьев, в которых селятся дикие пчелы, будучи в естественной среде обитания.

Пчелы внутри бревен джара создают свои собственные соты с нуля, в отличие от более практичных ульев, в которых многие пчеловоды используют искусственную вощину – восковые листы для пчел.

Серые горные кавказские пчелы, которые производят джара-мед, ценятся во всем мире за их выносливость в холодную погоду и их длинные язычки, которые захватывают кусочки нектара, до которых не добираются другие виды. Пчелы относительно неагрессивны, но их укусы необычайно болезненны.

Некоторые джара–пчеловоды держат свои ульи рядом со своими домами, где их легко защитить.

Другие пчеловоды забираются очень высоко, чтобы держать свои ульи вне досягаемости любителей мёда – голодных медведей, бродящих по Аджарскому высокогорью.

Рамаз Думбадзе проверяет улей на высоте около 16 метров. Он держит 26 ульев джара в лесу вокруг своего дома. Проворный 44-летний мужчина говорит: «Я думаю, что есть что-то особенное в улье, висящем на дереве. Это как отдельное царство, где правят только пчелы». По его словам, доход от мёда-джара помог ему отремонтировать дом, который находится в нескольких минутах ходьбы от этого дерева.

Помимо свежего меда, некоторые жители Аджарии варят этот огненный, но мягкий медовый напиток из своих урожаев. По оценкам, ежегодно производится около 6 тонн джара-меда, по сравнению с 2–3 тоннами до 2017 года. В настоящее время активно работают чуть более двух десятков пчеловодов-джара.

Тамаз Путкарадзе собирает урожай на шатком каркасе из дерева и проволоки, который он встроил около 20 лет назад в расщелину скалы.

69-летний мужчина говорит, что был «очарован» методом пчеловодства джара с тех пор, как был маленьким мальчиком – наблюдая, как его отец вырубает ульи и тщательно работает с пчелами своего отца. Своего взрослого сына (на фото в белой футболке) Путкарадзе научил тем же приемам.

Внутри одного из 20 ульев, принадлежащих мужчине, соты свисают с вершины полого бревна. Он говорит, что всю свою жизнь работал с пчелами в основном для того, чтобы «сохранить традицию», но благодаря растущему рынку уникального меда планирует добавить еще 10 ульев в своё лесное «портфолио».

Чтобы собрать мед, Тамаз Путкарадзе с помощью изогнутого лезвия аккуратно срезает соты с крыши улья. Сладкое сокровище плюхается ему на руку, как блин, пропитанный сиропом.

Он опускает мешок с нежным урожаем своему сыну, который ждет внизу с ведром, чтобы вынести соты с горы. Сбор урожая проводится только один раз в год.

Путкарадзе не только установил свои ульи выше досягаемости медведей, но и сделал "колдовскую" ограду по периметру из лязгающих металлических обрезков советских времен и медвежьих костей (на фото), чтобы напугать сладкоежек.