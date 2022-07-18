Власти Тбилиси перестанут обеспечивать беженцев из Украины бесплатным жильем

Власти Тбилиси вместо бесплатного жилья начнут выдавать беженцам из Украины ежемесячное денежное пособие. Об этом сообщает «Интерпрессньюс» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Беженцы из Украины с 15 июля получат ежемесячно 300 лари ($101) и еще 45 лари ($15) на каждого человека дополнительно. Кроме этого, международная организация World Vision и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) рассматривают возможность выделения помощи в размере 235 ($79) лари на человека.

В этой связи 31 июля будет прекращена программа по обеспечению бесплатным жильем, которая была запущена в марте этого года после вторжения России в Украину.

В рамках этой программы Тбилиси принял более 5100 человек, из них более 2300 человек до сих пор проживают в почти 40 гостиницах столицы. На конец июля сумма, потраченная на обеспечение жильем беженцев из Украины, составит 14 млн лари (более $4,7 млн), говорится в сообщении мэрии.

С 1 июля в Латвии сократили госпрограмму помощи беженцам из Украины из-за того, что у властей больше нет денег на проживание людей. Власти теперь выделяют на проживание одного человека в день лишь $3,5 евро, на них разместить людей в отелях, хостелах или общежитиях в Риге невозможно. Беженцы оказываются на улице: снимать жилье самостоятельно у них нет денег.

При этом в Латвию каждый день приезжают примерно 120 беженцев из Украины: в основном это люди с оккупированных территорий, которые были вывезены или были вынуждены уехать в Россию, а сейчас пытаются уехать в Европу или обратно в Украину.