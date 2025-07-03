Георгия Миндадзе приговорили к 5 годам лишения свободы по обвинению в нападении на полицейского

Судья Тбилисского городского суда Нино Галусташвили приговорила 21-летнего студента медицинского университета Георгия Миндадзе к пяти годам лишения свободы. Его обвинили в нападении на полицейского во время проевропейской акции в Тбилиси.

Потерпевшим по делу выступал инспектор Шмаги Джачвадзе. На одном из судебных заседаний он заявил, что на его ногу попал фрагмент пиротехнического заряда, в результате чего он получил ожог. По его словам, «лицо, запустившее указанную пиротехнику в сторону водомётной машины», находилось в зале – на скамье подсудимых.

Перед началом заседания в Тбилисском городском суде произошла стычка между гражданами, пришедшими поддержать обвиняемого, и сотрудниками службы судебных приставов.

Слушание в последний момент было перенесено в малый зал №10, рассчитанный примерно на 25 человек. Это вызвало возмущение у членов семьи Миндадзе, активистов и других граждан, не сумевших попасть внутрь. Протестующие потребовали переноса заседания в зал, доступный для всех желающих, однако судья Нино Галусташвили отклонила ходатайство адвокатов и продолжила слушание в малом зале.

В фойе суда началась давка, после чего Служба судебных приставов вытолкала часть протестующих из здания, вход в зал был заблокирован, а передвижение граждан внутри суда ограничено. У входа в здание и во дворе были размещены наряды полиции.

В результате инцидента в фойе женщине потребовалась медицинская помощь. Позже в клинику был госпитализирован активист Ладо Джахуа. По словам очевидцев, он подвергся физическому насилию со стороны приставов и, вероятно, получил перелом носа.

Георгию Миндадзе предъявлено обвинение по статье 353 Уголовного кодекса — «нападение на сотрудника полиции». По версии следствия, 29 ноября 2024 года во время одной из массовых акций в Тбилиси он использовал пиротехническое устройство, которое, как утверждается, попало в полицейского и причинило ему травму ноги. В качестве доказательств прокуратура представила фотографию, на которой Миндадзе держит пиротехнику в руках, и свидетельские показания одного полицейского.