Экзит-поллы не выявили победителя на парламентских выборах в Германии

Ни одной из участвовавших в выборах в немецкий парламент политических партий, вероятнее всего, не удалось набрать достаточного числа голосов для самостоятельного формирования правительства. Таковы результаты первых после закрытия избирательных участков экзит-поллов. Их публикует объединение общественных телерадиокомпаний страны.

Согласно первым результатам, две политические силы - объединение христианских демократов и Социал-демократическая партия Германии набрали около 25 процентов голосов. »Союз 90/Зеленые» получили 15 процентов. Правопопулистская «Альтернатива для Германии» и Свободная демократическая партия - приблизительно по 11 процентов голосов. Еще около пяти процентов досталось «Левым». Такие результаты предполагают, что правительство придется формировать коалиции как минимум из двух участников выборов.

Избирательные участки закрылись в 19 часов по московскому времени. Первые предварительные официальные результаты ожидаются в ночь на понедельник. Они могут значительно отличаться от опросов с участков. Предполагается, что около половины избирателей в этом году могли проголосовать по почте - почтовое голосование было открыто еще в середине августа.

По итогам выборов 2021 года впервые за 16 лет правительство будет сформировано без действующего канцлера, Ангелы Меркель. 67-летний политик еще в 2018 году анонсировала завершение карьеры. Она не пришла на избирательный участок и проголосовала по почте.