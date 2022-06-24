Германия может национализировать участок «Северного потока-2»

Власти Германии рассматривают возможность национализации проложенного по территории страны и в её территориальных водах участка не вступившего в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

По данным издания, план разрабатывает министерство экономики. Речь идёт об отделении германской части трубопровода и её подключении к мобильному терминалу для приёма сжиженного природного газа.

Как пишет Spiegel, технически это возможно, однако реализация плана требует повторных экологических согласований. Кроме того, в Германии не исключают возможных ответных мер России, в частости, экспроприации активов германских компаний. Осложняет национализацию и тот факт, что газопровод формально принадлежит не "Газпрому", а зарегистрированной в Швейцарии компании Nord Stream 2 AG.

Альтернативный план - строительство газопровода, параллельного трассе "Северного потока-2".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал в пятницу, что пока не готов комментировать сообщения Spiegel, а в случае, если германские власти предпримут какие-то действия, это станет заботой юристов.

Газопровод "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию был достроен, несмотря на противодействие США и ряда стран ЕС, однако не вступил в эксплуатацию - власти Германии после российского вторжения в Украину остановили процесс его сертификации.

Накануне в Германии был введён второй уровень режима тревоги из-за угроза дефицита газа. Россия в последние дни резко ограничила экспорт газа через газопровод "Северный поток". В Германии не исключают, что Россия может полностью перекрыть поставки на фоне обострения отношений в связи с войной в Украине. В этом случае роль поставок сжиженного газа крайне возрастёт.