Глава МИД Германии призвала поставить Украине тяжёлое вооружение

Германская оружейная корпорация Rheinmetall заявила о готовности поставлять Украине произведённое ею тяжёлое вооружение, включая танки. Об этом пишет газета Handelsblatt - на фоне прозвучавших в понедельник заявлений главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Украине необходимо поставлять тяжёлое оружие.

Как пишет издание, речь идёт о нескольких десятках танков "Леопард 1", списанных с вооружения Бундесвером, который использует более современные танки "Леопард 2". По словам главы концерна Армина Паппергера, первый "Леопард" может быть поставлен Украине через шесть недель. Условие поставок - одобрение правительства Германии, которого пока нет. Слова Бербок могут быть свидетельством того, что эта позиция начала меняться. По словам главы МИД Германии, в поставках оружия Украине необходима "креативность".

До российского вторжения 24 февраля Германия - в отличие от ряда стран НАТО - отказывалась поставлять Украине вооружения. Затем этот запрет был снят. Были поставлены противотанковые и противовоздушные системы. Украинские власти, однако, настаивают на том, что им нужен более полный спектр вооружений, включая тяжёлую бронетехнику и самолёты.

На прошлой неделе сообщалось о поставке в Украину группы танков Т-72, ранее находившихся на вооружении Чехии. Ведутся переговоры и о поставках самоходных гаубиц из Словакии.