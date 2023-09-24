Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 400 млн евро

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Его объем - 400 миллионов евро. Украина получит танки «Гепард», зенитно-ракетные комплексы IRIS-T и 200 бронированных машин MRAP для борьбы с минными заграждениями. В пакет помощи войдут также боеприпасы для 155-мм артиллерийских систем, минометные боеприпасы и минные ракеты AT-2 для дистанционно развертываемых мин.

Кроме того, Украине будут переданы зимняя техника, комплекты запасных частей к уже поставленным системам, транспортные средства и 50 надводных беспилотников.

Германия также продолжит обучение украинских военнослужащих. «Ожидается, что к концу года будет обучено в общей сложности 10 тысяч украинских военных. В настоящее время основное внимание уделяется подготовке руководящего состава нижних тактических звеньев, то есть командиров групп, взводов и рот», - сказано в сообщении Минобороны Германии.

Решение о новом пакете помощи вынесено по итогам 15-го заседания в формате «Рамштайн». На данный момент Германия занимает первое место в Европе и второе место в мире после США по объему помощи Украине.