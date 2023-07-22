Германия подтвердила готовность помочь Польше в случае угрозы

Германия поддержит Польшу, своего союзника по НАТО, в случае если Варшава столкнется с потенциальной угрозой нападения группировки «Вагнер» с территории соседней Беларуси. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об этом в пятницу на пресс-конференции в Праге. Министру был задан вопрос о том, как отреагировала бы Германия на перспективу обострения ситуации на восточной границе Польши. На это обратил внимание американский телеканал CNN.

«Мы все вместе, мы тесно координируем наши действия – и не только когда мы очно встречаемся друг с другом на уровне министров обороны, но и в других случаях. Когда наши польские друзья потребуют помощи – если случится худшее из худшего, – они получат ее», – ответил Писториус на вопрос журналиста.

Участники ЧВК «Вагнер» прибыли в Беларусь после краткосрочного мятежа, устроенного командованием этого военного формирования в прошлом месяце. В минувшую среду Евгений Пригожин, как предполагается, появился на видеокадрах, приветствуя своих подчиненных на территории Беларуси. Министерство обороны этой страны объявило в четверг, что ее военнослужащие проведут совместные военные учения с вагнеровцами вблизи границы с Польшей.

Польское государственное агентство ПАП (PAP) сообщило в пятницу со ссылкой на председателя Комитета безопасности Польши Збигнева Хоффманна, что армейские части будет передислоцированы с запада на восток страны.

Хоффманн заявил, что такое решение было принято министром обороны Польши Мариушем Блазчаком в результате рассмотрения Комитетом безопасности «вероятной угрозы со стороны группы «Вагнер», находящейся в Беларуси.

CNN отмечает, что Писториус выразил уверенность в готовности двух союзников по НАТО к возможному нападению, если таковое было бы предпринято.

В тот же день, 21 июля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша вызовет посла России в МИД после слов российского диктатора Владимира Путина, что Сталин якобы «подарил» Польше земли.

«Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в Министерство иностранных дел».

Президент России Владимир Путин ранее в пятницу выступил с обвинениями в адрес Польши, которая якобы вынашивает планы «непосредственно вмешаться» в войну и отторгнуть от Украины часть территорий. Как пишет CNN, Путин также утверждал, что Польша желает аннексировать часть территорий Беларуси.