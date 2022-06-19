Германия примет чрезвычайные меры по сокращению потребления газа

Германия - на фоне существенного сокращения поставок российского газа в последнее время - намерена ввести новые чрезвычайные меры по сокращению потребления газа и переходу на другие источники энергии. Об этом заявил вице-канцлер, министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Документ цитирует агентство DPA.

В частности, должно быть сокращено использование газа для производства электроэнергии и в промышленности. Приоритетом должно стать наполнение газохранилищ - чтобы обеспечить наличие газа зимой. Власти намерены выделить до 15 млрд евро в качестве кредита на дополнительные закупки газа за пределами России - с целью заполнения хранилищ. Кроме того, как пишет Deutsche Welle, промышленные потребители, которые смогут сократить использование газа, получат компенсацию.

Предполагается, что для производства электричества будет задействовано большее число угольных электростанций.

Министр Хабек предлагает также меры по ограничению потребления газа домохозйствами, однако решения об этом не принято. Канцлер Олаф Шольц выступил против каких-либо ограничений для граждан, во всяком случае до тех пор, пока не будет готов четкий план на случай дальнейшего снижения поставок из России.

«Газпром» в последние дни существенно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу «Северный поток». Он объяснил это необходимостью ремонта газовых турбин Siemens, который из-за санкций сейчас невозможен - утверждается, что одна из турбин, отправленная на ремонт в Канаду, не возвращается в Россию в связи с введенными санкционными ограничениями. Сейчас через «Северный поток» ежедневно прокачивается не более 67 млн кубометров газа, что более чем в 2 раза ниже его пропускной способностью. Транзит газа продолжается также через территорию Украины, однако также в меньших объемах, чем ранее.