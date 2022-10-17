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Германия ужесточила требования к получателям шенгенских виз
Германия ужесточила требования к россиянам, желающим получить шенгенские визы в ее посольстве и консульствах. Теперь в качестве доказательства финансовой обеспеченности потребуется предоставить выписку со счета в банке, который продолжает работать в Евросоюзе. Счета большинства российских банков в Европе не обслуживаются.
Ранее при подаче документов на шенгенские визы российским заявителям нужно было предъявить финансовые гарантии - справки о доходах или выписки с банковских счетов, но диппредставительства принимали выписки со счетов любых российских банков. По новому правилу, о котором сообщил визовый центр Германии Visametric, принимаются только выписки со счетов банков, действующих в странах-членах ЕС и поддающихся проверке в Европе.
Пользователи социальных сетей, обратившие внимание на изменение требований, обсуждают возможность открытия счетов в банках неевропейских стран, например Казахстана или Турции.
После начала военного вторжения России в Украину Евросоюз ввел жесткие экономические санкции, которые, в частности, привели к тому, что банковские счета и карты большинства российских банков больше не обслуживаются в европейских странах. Их обладатели не могут расплачиваться российскими банковскими картами в Европе или снимать с них средства.
Также консульские органы некоторых стран Евросоюза, включая и Германию, потребовали от заявителей на шенгенские визы предоставлять медицинские страховки, заключенные с европейскими, а не российскими страховыми компаниями.
- Еврокомиссия с 12 сентября полностью отказалась от соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Это означает, что визовый сбор для россиян вырастает до 80 евро, сроки обработки заявок могут быть увеличены до 45 дней, для подачи заявления требуется больше документов, а выдача многократных виз может быть ограничена.
Другие новости дня
Делегация Палаты представителей Конгресса США прибыла в Ереван
В Ереван сегодня прибыла делегация Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем Комитета демократического партнерства Дэвидом Прайсом.
Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу Национального собрания Армении, 18 октября в 16:30 планируется пресс-конференция председателя постоянной комиссии НС Армении по внешним отношениям Эдуарда Агаджаняна и председателя Комитета демократического партнерства Палаты представителей Конгресса США Дэвида Прайса.
Дэвида Прайса сопровождают члены Палаты представителей Диана Деггетт, Джим Купер и Энди Левин.
17-19 сентября в Армении находилась спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В ходе своего визита Пелоси отметила, что «Армения противостоит незаконному и смертоносному нападению Азербайджана».
Москва и Киев обменялись пленными. Украина вернула к себе 108 женщин
Киев вернул из российского плена 108 женщин, включая 12 гражданских. Об этом сообщил советник президента Украины Андрей Ермак. По его словам, среди вернувшихся на родину 37 эвакуированных с завода «Азовсталь».
Ермак отметил, что в числе обменянных несколько женщин, попавших в заключение еще в 2019 году за их «проукраинскую позицию».
В свою очередь глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин написал в телеграме, что Украина передала 80 гражданских моряков, а также 30 военнослужащих из республик Донбасса и регионов России. Пушилин отметил, что обмен состоялся по формуле «110 на 110».
- Крупный обмен Россия и Украина проводили 22 сентября. Тогда Киеву выдали 215 человек, включая бойцов батальона «Азов». В Россию вернулись 55 человек, включая воевавших на стороне сепаратистов в Донбассе. Среди выданных России был пророссийский политик Виктор Медведчук. Посредником в обмене выступала Турция.
Военный самолет упал на жилой дом в городе Ейск Краснодарского края
Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в городе Ейск Краснодарского края. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на единую диспетчерскую службу города.
"У нас самолет упал на город. Ейск. В районе жилого дома – Коммунистическая, дом 20/1. Скорые и пожарные едут со всего города, вертолеты в воздухе", – сказал собеседник ТАСС. Другой житель уточнил, что в этом жилом здании девять этажей.
Местные жители в соцсетях упоминают, что после падения самолёта и возгорания были слышны звуки взрывов. Они предполагают, что это детонировал боекомплект самолёта. По их сообщениям, из-за взрывов машины скорой помощи не смогли сразу приблизиться к месту происшествия.
По данным телеграм-канала "112", предварительно, два пилота успели катапультироваться. Борт упал при взлете с местного аэродрома.
В министерстве обороны России подтвердили падение самолета на жилой дом. По данным ведомства, воздушное судно потерпело крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.
По данным ГУ МЧС по Кубани, площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров. Огнем охвачены четыре этажа многоэтажки.
Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолёта. Он также приказал выехать на место крушения губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
В Тбилиси открылось посольство Королевства Норвегии
В Тбилиси появилось посольство Королевства Норвегии. Церемония открытия посольства состоялась сегодня с участием глав МИД Грузии и Норвегии - Анникен Хюитфельд находится в Тбилиси с официальным визитом.
Грузия и Норвегия установили дипломатические отношения еще в 1918 году, в период Первой Грузинской демократической республики, сообщает агентство «Новости-Грузия». После советизации Грузии дипотношения были прерваны и восстановлены только в 1992 году, после распада СССР. Открыть посольство Норвегии в Тбилиси было решено в 2018 году.
«Мы рады тому, что увеличивается количество аккредитованных в Грузии представительств иностранных государств, что делает Тбилиси региональным дипломатическим хабом. В долгой истории дипломатических отношений между Грузией и Норвегией сегодня действительно исторический день. В этом году исполняется 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений между двумя странами», - заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили на церемонии открытия посольства.
Говоря о связях между Грузией и Норвегией, Анникен Хюитфельд упомянула о путешествии в Грузию всемирно известного норвежского писателя Кнута Гамсуна.
«Прошло 30 лет с момента восстановления двусторонних отношений между нашими странами. Дипломатические отношения впервые были установлены в 1918 году, когда Норвегия признала Грузинскую Демократическую Республику. Примерно за 20 лет до этого один из самых известных норвежских писателей Кнут Гамсун побывал на Кавказе и влюбился в Грузию. Вернувшись на родину, он написал книгу «В сказочном царстве», где описывает горы и долины Грузии, а также с восхищением говорит о грузинском народе. Он пишет, что Грузия и Кавказ напоминают ему родной дом, а именно Северную Норвегию, где он вырос. Уверена, что трудолюбие, мастерство и отношение, которые прославил Кнут Гамсун как в Грузии, так и в Норвегии, останутся самой большой ценностью для обеих стран. Трудолюбие, дипломатические навыки и последовательное отношение никогда не были так важны, как сегодня», - заявила Анникен Хюитфельд.
Глава МИД Норвегии уже провела в Тбилиси двусторонние переговоры со своим грузинским коллегой, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Шалвой Папуашвили. Стороны обсудили интенсификацию двусторонних отношений по линии НАТО.
Россия вновь наносит удары по объектам энергетики в Украине
Из Украины в понедельник днем поступают сообщения о новых российских ракетных ударах. По имеющимся данным, целями стали прежде всего объекты энергетической инфраструктуры в западных областях страны.
Агентство УНИАН сообщает о серии взрывов в Винницкой области, власти подтвердили попадание в «объект критической инфраструктуры». Сообщается также об атаке на Хмельницкую, Ровенскую, Тернопольскую область. Пока нет сообщений о поражении каких-либо объектов, однако известно, что в этих областях возникли перебои с электричеством, пишет Би-би-си.
Reuters сообщил, что в результате обстрелов оказалась повреждена единственная электроподстанция, обеспечивающая работу Запорожской АЭС. Украинский «Энергоатом» подтвердил, что АЭС перешла на питание с аварийных генераторов. Реакторы Запорожской АЭС были остановлены ранее, однако электростанция нуждается во внешнем электричестве, чтобы обеспечивать охлаждение топливных элементов.
Они также зафиксированы в Сумской области на севере Украины. Там в результате обстрела в Роменском районе сообщается о гибели трех человек.
Утром в понедельник российские боевые беспилотники иранского производства нанесли удары по Киеву и Одессе. В Киеве в результате попадания в жилой дом погибли не менее четырех человек. Около 20 человек спасатели извлекли из-под завалов.
Сообщается о поражении здания компании «Укрэнерго».
На протяжении недели российские войска наносят удары по объектам энергетики в Украине. Наиболее массированная атака была в прошлый понедельник, 10 октября.
Китай приостановил поставки сжиженного газа в Европу
Китай приостановил поставки в Европу и Азию сжиженного газа, сообщает Bloomberg. Такое решение, по словам агентства, вызвано необходимостью для Китая обеспечить газом на зиму собственных потребителей. В свете энергетического кризиса, вызванного решением Евросоюза свести к минимуму использование российских энергоносителей, Китай был важным газовым поставщиком: на его долю приходилось около 7% всего европейского газового импорта.
Источники Bloomberg сообщили, что китайский Комитет национального развития и реформ обратился к государственным энергетическим концернам, таким как PetroChina, Sinopec и CNOOC, с распоряжением о приостановке экспорта сжиженного газа.
Ранее из-за спада в промышленности, вызванного жесткими мерами по борьбе с эпидемией коронавируса, потребности Китая в природном газе снизились и государство стало продавать освободившиеся излишки на экспорт. Большая часть этого газа закупалась Китаем в России. Перепродажа российского газа Китаем позволяла также обходить экономические санкции Евросоюза, касавшиеся его прямых поставок из России.
Тем временем российская газета «Коммерсант» приводит данные, согласно которым экспорт российского сжиженного газа в Европу растет, несмотря на геополитические разногласия. Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что за девять месяцев 2022 года Евросоюз нарастил импорт российского СПГ на 50%, до 15 млрд кубометров.
Сжиженный газ стал более востребован после того, как летом российский «Газпром» снизил поставки в Европу трубопроводного газа по «Северному потоку – 1», а затем полностью прекратил их, объяснив остановку техническими причинами. В сентябре уже неработающий «Северный поток – 1» и одна из веток не запущенного в эксплуатацию нового газопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море вышли из строя – предположительно, в результате диверсии.
Экс-командир чеченского отряда из Сирии получил гражданство Украины
Чеченский полевой командир Рустам Ажиев, известный как Абдул-Хаким Шишани, получил гражданство Украины. Фотографии его идентификационной карточки публикует ряд телеграм-каналов. Также об этом сообщает научный сотрудник фонда Рондели (Тбилиси) Алеко Квахадзе на своей странице в фейсбуке.
На данный момент на официальных сайтах государственных органов Украины информации об этом нет. Получить оперативный комментарий от пресс-службы МИДа Украины, а также от МВД и миграционного сервиса страны редакции Кавказ.Реалии не удалось.
На прошлой неделе стало известно, что Ажиев будет руководить отрядом, воюющим на стороне Украины против российских войск. Ранее он руководил группой «Аджнад аль-Кавказ» в Сирии, действовавшей против правительственных войск, сообщает телеграм-канал «Чеченцы в Украине». В России «Аджнад аль-Кавказ» признана террористической организацией.
По данным источника Кавказ.Реалии, Ажиев и его отряд будут частью Отдельного батальона особого назначения (ОБОН) Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия в составе интернационального легиона Украины.
Кроме того, председатель Кабинета Министров непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Ахмед Закаев объявил, что назначил Ажиева заместителем и.о. Верховного главнокомандующего ЧРИ и присвоил ему звание полковника.
- Рустам Ажиев также командовал Центральным фронтом непризнанной Ичкерии во время второй российско-чеченской войны. В 2019 году говорилось о его самоподрыве, но впоследствии неподтвержденные источники в зоне конфликта это опровергли. В октябре прошлого года в Турции задержали шесть уроженцев Чечни, которых обвинили в подготовке покушения на Ажиева и оппозиционного блогера Хасана Халитова.
- На стороне Украины сражаются батальон им. Джохара Дудаева (командир Адам Осмаев) и отряд «Бешеная стая» в составе структуры ВСУ, а также батальон им. Шейха Мансура под командованием Муслима Чеберлоевского – на правах добровольческого отряда. Ранее Кадыров пообещал заплатить миллион долларов за информацию о местонахождении командиров украинских батальонов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура – Адама Осмаева и Муслима Чеберлоевского.
- В мае Ахмед Закаев посетил Киев, где провел встречи в парламенте, в администрации президента Украины и с видными политиками страны. Обсуждалось в том числе участие чеченцев в войне с Россией. По итогам визита было объявлено о назначении нового консула Ичкерии в Украине – им стал Юрий Шулипа. После этого объединение депутатов «За свободный Кавказ» внесло в Верховную раду проект постановления о признании независимости Ичкерии.
- В июле военные из состава батальонов, воюющих под флагом Украины, сделали заявление, что готовы начать формирование вооруженного подполья в Чечне против режима Кадырова.
- Рамзан Кадыров призвал уроженцев республики, участвующих в войне в Украине, убить Ахмеда Закаева. Тем, кому это удастся, политик пообещал свободу и обеспеченную жизнь.
Члены наблюдательной миссии ЕС прибудут в Армению из Грузии
Евросоюз направит наблюдательную миссию в Армению, соответствующее решение сегодня на встрече в Люксембурге утвердили министры иностранных дел стран-членов ЕС.
Договоренность о развертывании этой миссии была достигнута в начале месяца в Праге в ходе встречи глав Армении, Азербайджана, Франции и Европейского совета. После сегодняшнего решения министр иностранных дел ЕС Жозеп Боррель отметил, что ЕС остается приверженным своей главной цели.
«Размещение до 40 экспертов-наблюдателей Евросоюза вдоль армяно-азербайджанской международной границы нацелено на укрепление доверия в нестабильной ситуации, вследствие которой ставится под угрозу жизнь людей и нарушается процесс урегулирования конфликта. Это еще одно доказательство полной приверженности ЕС достижению конечной цели устойчивого мира на Южном Кавказе», – сказал Боррель.
Эксперты прибудут в Армению из Грузии, где Евросоюз с 2008 года, после российско-грузинской войны, разместил гражданскую миссию в составе 200 человек. Эксперты прибывают из Грузии для максимально быстрого развертывания, при этом наблюдательная миссия в Грузии не пострадает, сообщает генеральный секретариат Совета министров ЕС.
Цель прибывающих в Армению экспертов – наблюдать, анализировать и докладывать о ситуации в регионе, сообщают в ЕС, добавляя, что миссия носит временный характер и пробудет на границах не более двух месяцев.
Это решение министров иностранных дел стран ЕС последовало за состоявшейся 6 октября в Праге четырехсторонней встречей, после которой через несколько дней в Армению прибыла первая группа наблюдателей ЕС - миссия по технической оценке. Эту группу в Армении принял секретарь Совета безопансости Армен Григорян, который подтвердил готовность Еревана поддерживать миссию во всех вопросах. На следующий день группа встретилась с начальником Генштаба ВС Армении Эдвардом Асряном, а сегодня членов миссии приняли министр обороны Сурен Папикян, обсудивший с ними «технические и организационные вопросы миссии», и министр иностранных дел Арарат Мирзоян.
Минобороны Армении сообщает, что визит наблюдателей Евросоюза в Армению ожидается в этом месяце, пишет Радио Азатутюн.
Таджикистан расследуют факт причастности граждан страны к нападению в Белгородской области
Радио Озоди - Таджикская служба Радио Свобода - с помощью читателей выяснило личность одного из двух граждан Таджикистана, которые, по сообщениям, открыли стрельбу по людям на военном полигоне под Белгородом и сами были убиты. Это Эхсон Аминзода. Как сообщили Радио Озоди его близкие, ему было 24 года, он работал в одном из московских ресторанов. Гражданства России, как утверждают родственники, у него не было.
По словам родных, Аминзода в последний раз выходил на связь 10 октября, тогда он находился в Москве и не говорил о планах отправиться в российскую армию. 15 октября стало известно о стрельбе на полигоне, в результате которой, по официальным данным, были убиты 11 человек (не считая двух нападавших).
Тоджиддин Аминзода, отец Эхсона, сотрудник администрации Хатлонской области, в телефонном разговоре с Радио Озоди 17 октября подтвердил гибель сына. Фируз Аминзода, брата погибшего в беседе с Радио Озоди из Москвы, сообщил, что его брат семь месяцев назад приехал в Россию и работал в одном из московских ресторанов. Он подчеркнул, что не знает, как Эхсон Аминзода попал на полигон.
Один из друзей Эхсона на условиях анонимности сообщил Радио Озоди, что у него не было намерений участвовать в войне в Украине, он хотел заработать деньги, вернуться на родину и сыграть свадьбу. "Он не был радикалом, ничем не отличался от других молодых людей. Был бы он исламским радикалом, то никогда не работал бы в ресторане" - сказал друг погибшего. И из его слов неясно, как именно гражданин Таджикистана, не имевший российского гражданства, оказался в российской армии.
Власти Таджикистана сообщили, что расследуют факт причастности гражданина страны к нападению в Белгородской области. Управление информации МИД Таджикистана 17 октября сообщило Радио Озоди, что этим вопросом занимается посольство Таджикистана в Москве.
Издание "База", первым сообщившее о стрельбе на полигоне под Белгородом, утром в понедельник назвало имена предполагаемых стрелявших. Помимо Эсхона Аминзоды ("База" называет его фамилию как "Аминзод"), это, как утверждается, ещё один гражданин Таджикистана. "База" утверждает, что они были мобилизованы в качестве добровольцев. Издание публикует список предполагаемых убитых - также добровольцев из разных регионов России. Официального подтверждения этой информации нет.
Вечером 15 октября Минобороны России сообщило, что на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ был совершён террористический акт. Официально имена подозреваемых и их гражданство не сообщалось. Различные СМИ публиковали разные версии случившегося, в том числе о конфликте на религиозной почве. По словам некоторых источников, стрелявших было трое, один из них скрылся, официально это не подтверждено.
В Цхинвали нет денег на благоустройство улицы Путина
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия ищут средства на благоустройство улицы имени Владимира Путина. О проблеме югоосетинскому президенту доложил глава цхинвальской администрации Гено Каджаев.
«(Каджаев) отметил, что до конца года необходимо решить проблему недостроенного участка дороги по ул. Путина. По его словам, работы по строительству и благоустройству улицы не удается решить ввиду отсутствия финансирования», – говорится в сообщении по итогам встречи югоосетинского лидера с главами городских и районных администраций.
«Речь также шла о проблеме выпаса скота в столичном парке и об участившихся нападениях бродячих собак на жителей города. Президент поручил администрации города в кратчайшие сроки провести соответствующие мероприятия по озвученным вопросам», – заявили в пресс-службе Гаглоева.
Одну из центральных улиц Цхинвали – Московскую – назвали в честь президента России Владимира Путина в 2019 году. Решение было объявлено в день рождения российского лидера. Кроме того, в цхинвальском микрорайоне «Московский» есть переулок, который также носит имя Владимира Путина.
Совет ЕС одобрил создание миссии по обучению украинских военных
Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник утвердили решение о создании миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM).
"Целью миссии является содействие повышению способности Вооружённых сил Украины эффективно проводить военные операции, чтобы позволить Украине защитить свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ, эффективно осуществлять свой суверенитет и защищать гражданское население", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского Совета.
Целью миссии будет прежде всего обучение и специализированная подготовка украинских военнослужащих на территории ЕС. Предполагается, что в программе примут участие до 15 тысяч украинских военных.
Оперативный штаб миссии будет располагаться в Брюсселе, её командующим назначен вице-адмирал Эрве Блежан. На её деятельность будет выделено более 100 миллионов евро. Обучение будет производиться в разных странах - в частности Франции и Польше. МИД Венгрии сообщил, что эта страна не поддержала инициативу по подготовке украинских военных в Европе и не примет в ней участие.
Также министры договорились о выделении из Европейского фонда мира ещё 500 миллионов евро для закупки вооружений для Украины. Речь идёт уже о шестом подобном транше.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к заседанию совета министров иностранных дел ЕС прямо из бомбоубежища, в котором он находился в связи с воздушной тревогой. Утром в понедельник Киев атаковали российские беспилотники иранского производства. Как написал Кулеба в твиттере, он призвал ЕС ввести санкции против Ирана в связи с поставкой этих беспилотников, а также принять 9-й пакет санкций против России.
Иран отрицает поставки России беспилотников "Шахед-136" (в российской терминологии "Герань-2"). Представители ЕС заявляют, что необходимы чёткие доказательства поставок из Ирана, ряд стран заявляют о необходимости санкций против Тегерана, если факт поставок подтвердится.
Югоосетинский лидер прокомментировал вопрос сноса Старого моста
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев прокомментировал судьбу Старого моста в Цхинвали. Ранее против его сноса прошла акция протеста. Многие жители считают мост историческим символом города.
«Я не являюсь строителем и экспертом в подобных вопросах и не могу брать на себя ответственность давать заключения касательно данного вопроса, также, как и члены инициативной группы, выступающие против его сноса. Решение по данной проблеме было принято два года назад. Тогда были подписаны все документы относительно сноса моста и строительства нового. Деньги Российской Федерацией были выделены. Я беседовал с инициативной группой, протестующей против сноса Старого моста, разъяснил все нюансы. Что касается самих жителей того района города, то они выступают за снос, объясняя это аварийным состоянием моста и страхом его обрушения. Именно об этом говорят и специалисты, которые проводили экспертизу», – сказал Гаглоев.
О подготовке к демонтажу моста стало известно в начале октября. В югоосетинском правительстве сообщили, что 125 жителей правобережного района «обратились в правительство с коллективной просьбой принять решение о скорейшем строительстве нового моста».
Президент Грузии допустила пересмотр «либерального визового режима» с РФ
Президент Грузии на пресс-конференции в Кишиневе заявила, что грузинские власти могут пересмотреть «либеральный визовый режим», действующий, в частности, и для граждан России.
Предположительно, речь идет не об отмене безвизового режима, а об ужесточении сроков пребывания россиян в стране. Действующая норма предполагает, что граждане РФ могут оставаться в Грузии в течение 365 дней. После этого они могут «обнулить» срок – для этого необходимо пересечь границу с любой из стран, после чего они могут вернуться в Грузию.
При этом решение о пересмотре визовой политики должно принять правительство Грузии. Там неоднократно заявляли, что введение визового режима для россиян не планируется.
«Въезд российских граждан в Грузию – это действительно вызов. Я бы не сказала, что это угроза, но это вызов. Среди прибывающих в страну россиян есть бывшие граждане Грузии, которые возвращаются сюда, учитывая сложившиеся в России условия. Также есть граждане России, которые приезжают в Грузию по разным причинам. Главное, чтобы общественность была уверена в том, что все механизмы контроля задействованы, чтобы не возникало опасности. Для этого, думаю, нужно больше коммуникации, больше информирования нашего общества, чтобы все возможные угрозы и вопросы были реально учтены государством, чтобы принимались все меры. Также не исключено, что нам придется пересмотреть визовый режим, который в сегодняшних условиях достаточно либеральный и менее приемлем в условиях российской агрессии, но все это должны решить власти совместно с обществом», – заявила Зурабишвили.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» для продолжения войны на территории Украины. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов». Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
- После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки.
- Власти Грузии не рассматривают возможность введения визового режима для россиян после объявления в РФ военной мобилизации. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Оппозиция критикует получившего абхазский паспорт бизнесмена Татуляна
Интервью лидера Абхазского народного движения (АНД) Адгура Ардзинба «Эху Кавказа» спровоцировало скандал в Абхазии.
Напомним, что Ардзинба направил запрос в Генеральную прокуратуру самопровозглашенной республики с просьбой провести проверку законности выдачи абхазских паспортов. При этом он рассказал, что 1 декабря 2020 года паспорт получил российский бизнесмен, руководитель Федерации спортивной борьбы города Сочи Рубен Татулян. Он известен по прозвищу «Робсон».
В ответ Татулян заявил, что его прадеды, деды и родители родились и проживали в Абхазии, а родственники «проливали кровь» за её свободу. При этом бизнесмен обвинил Ардзинба в распространении фейков и предложил ему средства на приобретение шампуня Head & Shoulders.
В организации ветеранов «Аруаа» это заявление Татуляна назвали «оскорбительным и провокационным выпадом», выразив при этом надежду, что необдуманные заявления не нанесут ущерб межэтническим отношениям в Абхазии.
«Хотим напомнить, что запрос в прокуратуру общественной организацией был направлен не только в отношении Татуляна, а в отношении всех, кто получил гражданство за последние два года именно по указу президента», – сказано в заявлении.
Возмущение в связи с заявлением Татуляна выразила и оппозиционная общественная организация «Аидгылара».
«Абсолютно непонятно, почему и на каком основании житель Краснодарского края Российской Федерации Татулян Рубен решил, что у него есть право и основания вмешиваться в политическую жизнь страны и давать на этот счёт комментарии», – сказано в заявлении.
«Татуляну, которому показалось, что меценатство способно развязать руки и распустить язык, сообщаем, что никакие транспортные средства и финансовая помощь, оказываемая его друзьям, или друзьям его друзей, ни в коей мере не способны гарантировать его право на разнузданность и вседозволенность в своих высказываниях и действиях», – добавили в общественной организации.
В провластной партии «Амцахара» выступили в защиту «известного мецената» Татуляна, в частности, передавшего в мае текущего года Абхазии пять новых автомобилей марки «Нива».
«Его родство и связь с Абхазией исчисляется сотней лет, и мы, ветераны, знаем и чтим заслуги его родных в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг. Не может не знать Адгур Ардзинба, какую помощь на протяжении многих десятков лет оказывает Рубен Татулян Абхазии, в том числе, в один из тяжелейших периодов – COVID–19», – говорится в заявлении.
В партии «Амцахара» также напомнили, что именно тема паспортизации привела к 2014 году к отставке абхазского президента Александра Анкваба.
«Нас нисколько не удивила очередная попытка использовать актуальную в обществе патриотическую тему для личных интересов – возвращения во власть. Ситуация не новая. И лица знакомые, и сценарий тот же», – сказано в заявлении.
В Абхазском народном движении, в свою очередь, реакцию провластной партии назвали «истеричной».
«Рьяная защита интересов полукриминального «бизнесмена» из Сочи, который периодически фигурирует в криминальных сводках зарубежной прессы, ставшего главным «меценатом» при правлении Аслана Бжания, красноречиво характеризует правление действующего президента. Дошло до того, что данный человек с явной поддержки высших должностных лиц страны стал в оскорбительной форме «советовать» абхазскому народу, как ему устраивать своё государство. Аслан Бжания в своем стремлении обогатить себя и свою семью привел нашу страну к полной маргинализации», – заявили в АНД.
- В 2017 году в Чехии были задержаны криминальные авторитеты, среди них был также бизнесмен Рубен Татулян. Его документы проверили и нарушений не обнаружили, он был отпущен. Полиция Чехии тогда отметила, что у него также был дипломатический паспорт Армении, что подтвердили и в МИД Армении. В Ереване заявили, что он был внештатным советником министра иностранных дел.
- В конце 2017 года Минфин США внес Рубена Татуляна в санкционный список вместе с известными криминальными авторитетами из стран бывшего СССР за оказание материальной поддержки «ворам в законе». Татулян тогда назвал фейком утверждения о его связях с криминальным миром.
Собянин сообщил о завершении мобилизации в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении в российской столице так называемой частичной мобилизации на войну в Украине.
В сообщении, опубликованном на сайте мэрии, говорится, что по информации военного комиссара Москвы все задачи по мобилизации выполнены. Пункты сбора мобилизованных закрываются уже сегодня в 14:00 мск, а повестки, разосланные ранее, прекращают своё действие.
В течение последних нескольких дней сообщалось об "облавах" в общежитиях Москвы, а также у станций метро, где сотрудники полиции и военкоматов вручали повестки. При этом военком Москвы утверждал, что этого не происходит.
Президент России Владимир Путин в пятницу заявлял, что мобилизация должна завершиться в течение ближайших двух недель. Ряд регионов заявлял о её завершении ещё раньше.
Адвокат: Овсянникова «под защитой одного из европейских государств»
Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, выступившая в прямом эфире с протестом против войны в Украине, покинула Россию после того, как скрылась из-под домашнего ареста. Об этом в понедельник сообщил её адвокат.
"Овсянникова была вынуждена уехать из России и сейчас находится под защитой одного из европейских государств", — цитирует "Сота" адвоката Дмитрия Захватова. Другие подробности пока не известны.
Суд в Москве в понедельник рассматривал вопрос о месте проживания несовершеннолетней дочери Овсянниковой. Он постановил, что она должна жить с отцом, с которым журналистка развелась. Как пишет "Сота", отдел опеки выступил за то, что "ребёнок должен остаться с отцом, потому что мама ведет политическую деятельность".
При этом сам Игорь Овсянниковранее сообщил, что Марина Овсянникова бежала из-под домашнего ареста и взяла с собой 11-летнюю дочь. Из слов адвоката Захватова неясно, как Марина Овсянникова, объявленная в розыск, смогла пересечь границу России, и выехала ли с ней из страны её дочь. Овсянникова пока не выступала с комментариями, последний пост в её телеграм-канале, в котором она сообщает о том, что не будет соблюдать правила домашнего ареста, датируется 5 октября. В тот же день суд в Москве по формальным основаниям не стал заочно арестовывать Овсянникову.
Марина Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр во время выпуска новостей. За это суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав ее виновной в "организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления". Вскоре она уехала в Германию, где проработала несколько месяцев и в июле вернулась в Россию. Целью своего возвращения она назвала намерение выиграть суд о судьбе дочери.
Во время её пребывания в России против Овсянниковой возбудили уголовное дело о так называемых фейках об армии и отправили под домашний арест, из-под которого она бежала в конце сентября.
В России заблокирован сайт «Хочу жить» с инструкциями по сдаче в плен
Украинский сайт "Хочу жить", с помощью которого российским военнослужащим, находящимся на территории Украины, предлагается сдаться в плен, заблокирован на территории России, сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на проект "Роскомсвобода".
Отмечается, что ресурс был заблокирован в воскресенье, 16 октября, по требованию Генеральной прокуратуры РФ, а решение об этом ведомство приняло ещё неделю назад.
"Хочу жить" - проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины, запущенный для военнослужащих армии России, не желающих участвовать в боевых действиях на украинской территории.
На сайте проекта размещены подробные инструкции по сдаче в плен и указаны телефоны уполномоченных представителей командования Вооружённых сил Украины, с которыми необходимо предварительно обсудить условия сдачи. Взамен украинские власти обещают пленным "соблюдение Женевских конвенций, трёхразовое питание, медицинское обслуживание, юридическое сопровождение со стороны международных организаций, регулярную связь с родными и возможность обмена на военнослужащих ВСУ, находящихся в плену в России".
Обещается также, что все добровольно сдавшиеся "будут оформлены как попавшие в плен в бою, что сохранит все выплаты и льготы, полагающиеся российским военнослужащим, и защитит их от возможного преследования" на родине.
Кроме того на сайте "Хочу жить" размещена инструкция по уклонению от мобилизации, объявленной в России.
- Правозащитные организации и журналисты фиксировали случаи жестокого обращения с российскими пленными в Украине, в сети появлялись видеозаписи, на которых, как утверждается, были запечатлены пытки и убийства российских пленных. Представители украинских властей обещали расследовать эти инциденты, однако о результатах таких расследований, если они проводились, публично не сообщалось.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, а приоритет отдаётся тем, кто имеет боевой опыт. Однако фиксируются многочисленные случаи призыва и отправки на фронт без обучения людей без реального военного опыта.
Президент Грузии прибыла с рабочим визитом в Молдову
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня прибыла с рабочим визитом в Молдову.
Из тбилисского аэропорта в Кишинев Зурабишвили вылетела самолетом Air Moldova. Сегодня авиаперевозчик преступил к выполнению регулярных рейсов между Грузией и Молдовой.
Зурабишвили проведет переговоры со своей молдавской коллегой Майей Санду – как с глазу на глаз, так и в расширенном формате, с участием делегаций. После у них запланирована совместная пресс-конференция.
Также президент Грузии встретится с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей и председателем парламента страны Игорем Гросу, пишет агентство «Новости-Грузия».
В своем Twitter Зурабишвили заявила, что «с нетерпением ждет встреч» с лидерами Молдовы.
«Это мой первый рабочий визит в Молдову. Грузия и Молдова стали близкими партнерами на пути к европейской интеграции. В эти трудные времена наш голос должен оставаться единым», — говорится в сообщении президента.
В состав делегации под руководством Зурабишвили входят посол Грузии в Молдове Леван Диасамидзе, глава администрации президента Натия Сулава и директор европейского департамента МИД Грузии Нино Бараташвили.
Отметим, что визит проходит на фоне митингов пророссийских сил в Кишиневе.
Накануне полиция снесла палаточный городок оппозиционеров, которые проводят акции с требованием отставки Майи Санду.
Страны Балтии призвали ЕС создать трибунал над руководством России
Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призвали страны Евросоюза и их международных партнёров создать трибунал, который бы расследовал преступления российских военных на территории Украины и заложил бы основы для юридической ответственности виновных в этих преступлениях.
В совместном заявлении глав МИД стран Балтии говорится, что расследований, которые отдельно проводятся Украиной, некоторыми европейскими государствами и Международным уголовным судом, недостаточно для того, чтобы "привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России".
"Недавние умышленные нападения на жилые дома, школы и детские площадки, а также гражданскую инфраструктуру по всей Украине являются лишь эпизодом террористической кампании России против украинского народа. Европейский союз должен действовать, чтобы поиск ответственных за ужасные преступления находился в центре нашей политики", - подчёркивается в заявлении.
- Российские войска вторглись на территорию Украины 24 февраля по приказу Владимира Путина. По данным ООН, к началу октября в результате военной агрессии погибли свыше 6 тысяч украинских мирных жителей, из них почти 400 погибших - дети. Власти Украины расследуют сотни уголовных дел в отношении российских военных. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
ООН: война России против Украины ввергла в нищету миллионы детей
Из-за войны России против Украины и растущей инфляции четыре миллиона детей в Восточной Европе и Центральной Азии оказались за чертой бедности. Об этом сообщается в отчёте Детского фонда ООН на основании данных из 22 стран.
За последний год число бедных детей увеличилось на 19 процентов, отмечают эксперты ЮНИСЕФ. "Дети несут наибольшее бремя экономических последствий войны в Украине", - заявил региональный директор организации по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан.
Согласно отчету, на долю России приходится три четверти прироста детей, живущих в бедности, где в результате войны число бедных детей увеличилось на 2,8 миллиона.
Количество бедных детей в Украине, по данным ООН, увеличилось на полмиллиона из-за войны. Продолжающийся военный конфликт затронул более семи с половиной миллионов украинских детей. В стране повреждены или разрушены дома, школы, больницы, сотни тысяч людей остались без чистой воды и электричества. Дети были разлучены со своими семьями. Обстрелы и мины представляют собой ежедневную угрозу для жизни детей.
Авторы отчёта отмечают, что резкий рост детской бедности приведет к проблемам с образованием и потере будущего.
ЮНИСЕФ занимается сбором средств для детей Украины.
Четыре человека погибли в Киеве в результате атаки дронами-камикадзе
В Киеве в Шевченковском районе утром 17 октября произошло несколько взрывов. Очевидцы рассказали об атаках иранскими дронами-камикадзе: они получили прозвище «шахид-мопед» из-за характерного звука мотора.
В результате удара повреждено несколько зданий, один из домов частично обрушился – из-под завалов извлекли тела четверых погибших. По словам мэра Киева Виталия Кличко, среди них женщина на шестом месяце беременности и ее муж.
По словам Кличко, после первого удара дрона начался пожар в нежилом здании. Там на месте работают пожарные подразделения. Кроме того, произошел взрыв в жилом доме. В нем из-под завалов спасли 18 человек.
Видео последствий удара по Киеву опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.
«Целую ночь и все утро враг терроризировал мирное население. Дроны-камикадзе и ракеты атаковали всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом», – написал он.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российские войска атаковали украинскую столицу дронами-камикадзе.
«Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия», – написал он.
Виталий Кличко выложил в своем телеграм-канале фотографию с обломками дрона. На них видна надпись «Герань-2». Так в Минобороны РФ называют дроны-камикадзе Shahed-136, которые закупаются в Иране.
В соцсетях распространяются видео атак.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что целью атаки был один из объектов критической инфраструктуры недалеко от вокзала. Он добавил, что объект функционирует.
Геращенко также отметил, что атака дронов продолжается, и группа БПЛА замечена на юге и востоке Киевской области. По его данным, пострадала жилая многоэтажка.
С утра 17 октября в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу.
По данным главы военной администрации Сумской области Дмитрия Живицкого, утром 17 октября российские военные нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Роменском районе.
Глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что российские войска всю ночь обстреливали регион "Градами" и тяжелой артиллерией. По его словам, три ракеты были сбиты силами ПВО, еще одна ударила по объекту энергетической инфраструктуры, в результате чего начался пожар.
Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что за минувшую ночь на юге страны были уничтожены 26 дронов-камикадзе.
Российская сторона пока не комментировала удары.
Ранее Россия неоднократно использовала дроны-камикадзе для атаки на украинские города. Так в сентябре несколько раз сообщалось об ударах беспилотниками по Одессе и Одесской области. 15 октября глава Запорожской области Александр Старух заявил, что по Запорожью было нанесено четыре удара дронами-камикадзе. В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские дроны-камикадзе Shahed-136 для использования в ходе войны с Украиной. Иран и Россия поставки для российской армии отрицали.
Каждый третий еврей в России может репатриироваться в Израиль в 2022 году
61 тысяча евреев из России могут репатриироваться в Израиль в 2022 году на фоне войны в Украине. 26 тысяч человек уже прибыли в страну, еще 35 тысяч ожидают получения документов. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на еврейское агентство «Сохнут», помогающее репатриантам в оформлении документов.
Это примерно каждый третий еврей в России - их число оценивалось «Сохнутом» примерно в 165 тысяч человек. В начале месяца еврейское правительство одобрило предложение об ускорении процедуры иммиграции россиян, попадающих под право репатриации. Кроме того «Сохнуту» разрешили создать транзитные лагеря для репатриантов в Азербайджане и Финляндии, передавала русскоязычная газета «Вести».
Издание Jerusalim Post ранее в октябре сообщало со ссылкой на агентство, что не все из подающих документы действительно планируют уезжать, многие просто хотят удостовериться, что имеют на это право. Издание отмечало нехватку языковых школ для олимов (новых репатриантов). Занимающееся помощью репатриантом министерство алии запросило у правительства миллиард шекелей срочного финансирования для олимов из России, но получило только 90 миллионов (это 282 и 25 миллионов долларов соответственно).
- Согласно оценкам министерства алии, в России до начала войны могло быть до 450 тысяч граждан, имеющих право на репатриацию. Российский еврейский конгресс оценивал число евреев в России в миллион - миллион триста тысяч в 2021 году. Однако эта оценка была сделана на основе социологических опросов и самоидентификации граждан.
В Тбилиси прошла акция, посвященная Дню защитников Украины
Сегодня, 16 октября, украинцы, проживающие в Грузии, собрались на акцию, посвященную Дню защитников Украины, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Участники акции развернули украинский флаг на площади Свободы, спели гимны Украины и Грузии, подписали и оставили надписи в поддержку на украинском флаге, а затем встали вокруг памятника Свободы в «круг защиты», в знак защиты «символа свободы, демократии и свободы».
Некоторые из них держали транспаранты с надписями: «Путин, нас не напугаешь», «Останови Путина».
К участникам акции обратились по видеосвязи первый заместитель командира полка АЗОВ, начальник штаба, майор Богдана Кротевич «Тавр» и и.о. заместителя командира полка по работе с личным составом младшего лейтенанта Ильи Самойленко «Гендальф».
Они заявили, что поддержка Грузии критически важна для Украины в эти дни и благодарили грузинский народ за поддержку.
Эта акция прошла по всему миру 14 октября, однако украинские активисты перенесли акцию в Тбилиси из-за трагедии в парке Ваке.
14 октября украинцы отмечают одновременно три праздника: День защитников Украины, День украинского казачества и праздник Покрова Божией Матери.
Сегодня граждане Украины провели акцию солидарности со своей страной и в Батуми. Как заявили участники акции, они присоединяются к митингам солидарности с Украиной, которые проходят в разных странах мира.
Акция прошла возле колоннады Центрального парка Батуми. Прозвучал гимн Украины. Участники митинга принесли большой украинский флаг и грузинские флаги.
Мать внебрачных детей Сергея Шойгу через суд пытается вернуть себе вид на жительство в Литве
Предполагаемая мать внебрачных детей российского министра обороны Елена Каминскас требует через суд вернуть ей отозванный у нее этим летом вид на жительство в Литве. Дочь министра успела получить литовское гражданство. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение.
49-летняя Каминскас, в девичестве Шебутнова, - бывшая бортпроводница летного отряда российского Министерства по чрезвычайным ситуациям, которое Шойгу возглавлял 21 год. О ее общем сыне с министром в 2006 году писала бульварная «Экспресс-газета», а в 2019 - российское издание The Insider. Мальчик по имени Данила и с отчеством Сергеевич родился в 2001 году, в 2008 Шебутнова родила дочь Дарью Сергеевну.
В 2017 году Шебутнова получила вид на жительство в Литве, следует из материала LRT. Не позднее 2019 она вышла замуж за гражданина Литвы Адолфаса Каминскаса и взяла его фамилию. Он официально удочерил Дарью, она получила литовское гражданство. Сама Шебутнова по-прежнему гражданка России.
Литовская телерадиокомпания не приводит причин, по которым Каминскас была лишена вида на жительство. В письменном ответе Департамента миграции журналистам говорится, что юристы ведомства представят доводы, на основании которых было принято решение об аннулировании ее вида на жительство, на судебном заседании.
Согласно российским базам данных, муж Каминскас не позднее весны 2022 года получил российское гражданство.
- В официальной биографии Шойгу его дети от Шебутновой не упоминаются, он женат первым браком с 1977 года с Ириной Шойгу (Антипиной), у них двое детей.
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