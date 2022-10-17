Германия ужесточила требования к получателям шенгенских виз

В Киеве в Шевченковском районе утром 17 октября произошло несколько взрывов. Очевидцы рассказали об атаках иранскими дронами-камикадзе: они получили прозвище «шахид-мопед» из-за характерного звука мотора.

В результате удара повреждено несколько зданий, один из домов частично обрушился – из-под завалов извлекли тела четверых погибших. По словам мэра Киева Виталия Кличко, среди них женщина на шестом месяце беременности и ее муж.

По словам Кличко, после первого удара дрона начался пожар в нежилом здании. Там на месте работают пожарные подразделения. Кроме того, произошел взрыв в жилом доме. В нем из-под завалов спасли 18 человек.

Видео последствий удара по Киеву опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

«Целую ночь и все утро враг терроризировал мирное население. Дроны-камикадзе и ракеты атаковали всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом», – написал он.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российские войска атаковали украинскую столицу дронами-камикадзе.

«Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия», – написал он.

Виталий Кличко выложил в своем телеграм-канале фотографию с обломками дрона. На них видна надпись «Герань-2». Так в Минобороны РФ называют дроны-камикадзе Shahed-136, которые закупаются в Иране.

В соцсетях распространяются видео атак.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что целью атаки был один из объектов критической инфраструктуры недалеко от вокзала. Он добавил, что объект функционирует.

Геращенко также отметил, что атака дронов продолжается, и группа БПЛА замечена на юге и востоке Киевской области. По его данным, пострадала жилая многоэтажка.

С утра 17 октября в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу.

По данным главы военной администрации Сумской области Дмитрия Живицкого, утром 17 октября российские военные нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Роменском районе.

Глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что российские войска всю ночь обстреливали регион "Градами" и тяжелой артиллерией. По его словам, три ракеты были сбиты силами ПВО, еще одна ударила по объекту энергетической инфраструктуры, в результате чего начался пожар.

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что за минувшую ночь на юге страны были уничтожены 26 дронов-камикадзе.

Российская сторона пока не комментировала удары.

Ранее Россия неоднократно использовала дроны-камикадзе для атаки на украинские города. Так в сентябре несколько раз сообщалось об ударах беспилотниками по Одессе и Одесской области. 15 октября глава Запорожской области Александр Старух заявил, что по Запорожью было нанесено четыре удара дронами-камикадзе. В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские дроны-камикадзе Shahed-136 для использования в ходе войны с Украиной. Иран и Россия поставки для российской армии отрицали.