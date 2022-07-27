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Германия вложит 180 млрд долларов в переход на «зеленую» энергию
Правительство Германии намерено вложить 177,5 миллиарда евро (180 млрд долларов) в развитие экологически чистой энергетики. Инвестиционный план на четыре года одобрил в среду кабинет министров; теперь его должен утвердить парламент. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что переход на возобновляемые источники энергии не только станет важным шагом с изменениями климата, но и поможет Германии преодолеть нефтегазовую зависимость от России.
Средства на осуществление плана не затронут федеральный бюджет. Они будут поступать из специально созданного «Фонда климата и трансформации», а также из штрафных отчислений за выбросы выхлопных газов. Правительство будет субсидировать ремонт старых зданий и модернизацию инфраструктуры, направленные на то, чтобы сделать их более энергоэффективными. Также оно намерено развивать водородный сектор энергетики и снижать эмиссию парниковых газов в атмосферу.
Субсидии на производство электрических транспортных средств, напротив, будут снижены почти вдвое: по словам Линднера, они уже достигли своей цели. Электромобили приобрели популярность, их производители получают многомиллиардные прибыли, и правительство больше не видит необходимости в их широкомасштабной поддержке. Та часть субсидий, которую Минфин готов сохранить, будет касаться в основном производства более компактных и дешевых моделей электромашин, чтобы сделать их доступными более широким слоям покупателей.
Линднер подчеркнул, что вторжение России в Украину сделало необходимость перехода на новые возобновляемые источники энергии еще более настоятельной, чем раньше.
До начала войны России в Украине российский газ составлял 55% всего газа, потребляемого в Германии. К концу июня зависимость от него была снижена до 26%. Германия и Евросоюз в целом активно ищут замену российским энергоносителям, учитывая в том числе и освоение альтернативных источников энергии.
Другие новости дня
CNN рассказал об одобренном Байденом плане обмена американцев на Виктора Бута
Президент США Джо Байден поддержал план своей администрации обменять двух арестованных в России американцев на осужденного в США за торговлю оружием россиянина Виктора Бута. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на анонимные источники, знакомые с темой. Белый дом это официально не комментировал.
По данным канала, Бут, который был приговорен в 2012 году к 25 годам тюрьмы за подготовку продажи оружия колумбийским повстанцам, может быть обменян на двукратную олимпийскую чемпионку, баскетболистку WNBA Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Грайнер была арестована в марте в Подмосковье по обвинению в перевозке наркотиков через границу. Уилан осужден в июне 2020 года в Москве за шпионаж.
Ранее 27 июля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон передал Москве «существенное предложение» в отношении Уилана и Грайнер, которых американские власти считают неправомерно задержанными. Он сказал, что планирует обсудить этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Грайнер ранее обращалась с письмом к Байдену и просила принять все меры для ее освобождения. Обменять Уилана просили от американских властей его родственники. В феврале о переговорах об обмене осужденных в России американцев заявлял российский адвокат Уилана Сергей Жеребенков.
В США осуждены последние обвиняемые по делу Джорджа Флойда
В США осуждены два последних обвиняемых по делу Джорджа Флойда, погибшего в 2020 году при задержании полицией. Бывшие сотрудники полиции Миннеаполиса Ту Тао и Джей Александр Куэнг, участвовавшие в задержании Флойда, признаны виновными в неоказании помощи и приговорены к лишению свободы. Куэнг проведет в тюрьме три года, Тао - 42 месяца.
Оба бывших полицейских входили в наряд, задержавший Флойда. Сами они к Флойду не прикасались, но находились рядом и бездействовали, когда Флойд просил о помощи.
Афроамериканец Джордж Флойд был задержан нарядом полиции в Миннеаполисе по подозрению, что он расплатился в магазине фальшивой купюрой. При задержании полицейские повалили Флойда на асфальт, несмотря на то, что он, по словам очевидцев, не оказывал сопротивления. Один из полицейских, Дерек Шовин, наступил коленом ему на шею, второй - Томас Лейн - держал за ноги. Несмотря на просьбы Флойда о помощи и жалобы на нехватку воздуха, Шовин не отпустил его; Флойд скончался от удушья.
Гибель Джорджа Флойда вызвала бурную реакцию в американском обществе, прежде всего среди чернокожих жителей США. В сотнях городов США прошли массовые акции протеста против расизма под лозунгом Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Эти события оказали существенное влияние на общественно-политические процессы в стране и запустили множество дискуссий о системном расизме в США и мире.
В июне 2021 года суд признал Дерека Шовина виновным в непреднамеренном убийстве и приговорил его к 22,5 годам лишения свободы. Сам Шовин вину не признал. Томас Лейн приговорен к 2,5 годам тюрьмы. Семье Джорджа Флойда власти Миннеаполиса согласились выплатить 27 млн долларов - это самая крупная сумма, которая когда-либо выплачивалась в штате Миннесота в связи с гражданским иском о возмещении ущерба за смерть человека.
Гогашвили рассказал об отставке патриарха Грузии, планируемой «агентами Кремля»
Агенты влияния Кремля добивались отставки Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго и его замены приемлемым кандидатом, утверждает бывший замглавы Службы госбезопасности Грузии (СГБ) Сосо Гогашвили.
Задержанный в середине июля по обвинению в разглашении данных спецслужб, сегодня Гогашвили написал еще одно письмо из руставской тюрьмы. В нем говорится о связях СГБ и людей из «путинского окружения».
«Романовский и Адамия - агенты влияния ФСБ и путинского окружения - Матвиенко, Полтавченко, перед которыми стоит задача заменить патриарха Грузии желаемым кандидатом. То, что они связаны со спецслужбами Грузии, подтверждает текущее дело, в этом у меня лично нет сомнений, общественность должна делать выводы сама», - цитирует Гогашвили агентство «Новости-Грузия».
По его словам, в качестве основного кандидата на замену Илие Второму рассматривался митрополит Сенакский и Чхороцкуйский, местоблюститель патриаршего престола Шио (Муджири). Гогашвили уверяет, что Муджири узнал об этом именно от него.
Также в письме говорится, что 14 октября 2021 года Илия Второй уже собирался объявить об отставке, однако тогда власти смогли переубедить его. Как поясняет бывший замглавы СГБ, уход патриарха накануне муниципальных выборов был крайне невыгоден для правящей «Грузинской мечты».
Ранее адвокат Гогашвили сообщал, что Романовский и Адамия фигурируют в деле в качестве потерпевших. По его словам, двое граждан РФ пожаловались на то, что бывший чиновник СГБ распространил их персональные данные. В интервью «Пирвели» Гогашвили выдвинул версию о том, что Романовский и Адамия приехали в Грузию, чтобы определить рейтинг влияния среди 12 высокопоставленных грузинских священнослужителей. Гогашвили представил Романовского и Адамия как «бизнесменов из Петербурга» и говорил, что они лично встречались с Илией Вторым.
В Сухуми приговорили к предварительному заключению задержанную гражданку Грузии
В Сухуми приговорили к двухмесячному предварительному заключению 24-летнюю гражданку Грузии Кристину Такаландзе, задержанную абхазскими силовиками по обвинению в шпионаже, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телеканал «Мтавари».
Задержание произошло в ночь на 26 июля в селе Набакеви Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия. Местная служба безопасности обвинила молодую женщину в «сборе информации» в пользу грузинской стороны.
На кадрах оперативной съемки были продемонстрированы доказательства – удостоверение гражданки Грузии, скидочные карты грузинских аптечных сетей и записка родственницы, просившей купить определенные медикаменты, на грузинском языке. Изъяты также карта памяти, модем, телефон и ноутбук.
На сегодняшнем заседании суда выяснилось, что в телефоне Такаландзе нашли фото российского блокпоста. Утверждается, что этот снимок Такаландзе отправила грузинской разведке. Сама гражданка Грузии отрицает эти обвинения. Свидетелями по ее делу проходят сотрудники ФБС России.
В Службе госбезопасности Грузии накануне заявили, что активно работают «для освобождения гражданки Грузии из незаконного заключения». Активизирована «горячая линия», проинформированы наблюдательная миссия ЕС и сопредседатели Женевских дискуссий.
Филиппины отменили сделку с Россией о покупке военных вертолетов
Правительство Филиппин отменило сделку с Россией о покупке военных вертолетов, сообщает агентство Associated Press. Как заявили представители Министерства обороны Филиппин, после вторжения России в Украину продолжение военно-торгового сотрудничества с ней могло бы навлечь на Филиппины санкции США. Сделка стоимостью 227 млн долларов была заключена до начала вторжения, но теперь Филиппины расторгнут ее.
По договору, подписанному в ноябре 2021 года, российский «Совтехноэкспорт» должен был поставить филиппинской армии 16 военно-транспортных вертолетов Ми-17. По словам бывшего министра обороны Филиппин Дельфина Лоренцаны, риск санкций от США в случае продолжения военных закупок у России слишком велик. Он сообщил, что Вашингтону известно о решении Филиппин расторгнуть договор, и что США, со своей стороны, тоже могут поставить Филиппинам аналогичные вертолеты своего производства.
В США действует федеральный закон, позволяющий оказывать санкционное давление на страны, признанные противниками Америки, и на тех, кто с ними сотрудничает.
- Ми-17 - многоцелевой вертолет, который используется для пассажирских и грузовых перевозок. Он может перевозить до 26 пассажиров и до 8 тонн груза.
- В апреле покупку 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В5 у России решила отложить Индия.
Der Spiegel: Берлин одобрил продажу Украине 100 самоходных гаубиц
Правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. По данным издания Spiegel, сумма сделки составляет 1,7 млрд евро.
Как сообщили в компании Krauss-Maffei Wegmann, производство вооружения должно начаться немедленно, однако пока неизвестно, когда первые гаубицы поступят в Украину. Ожидается, что производство всех гаубиц будет продолжаться несколько лет.
Ранее стало известно о том, что Германия передала Украине три реактивных системы залпового огня MARS-II и три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000. По данным СМИ, Германия также готовит к отправке в Украину системы противовоздушной обороны IRIS-T и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Panzerhaubitze 2000 считаются одними из самых современных самоходных артиллерийских установок в мире, они способны попадать в цели на расстоянии до 40 километров и стрелять со скоростью до 10 снарядов в минуту.
Аслан Бжания и Инал Ардзинба отправились с рабочим визитом в Москву
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает пресс-служба абхазского лидера.
В российской столице уже состоялась встреча Аслана Бжания и заместителя секретаря Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. В ней приняли участие прибывшие в Москву вместе с Бжания министр иностранных дел Инал Ардзинба и председатель Службы госбезопасности Роберт Киут. В ходе встречи обсуждались актуальные аспекты абхазо-российских отношений.
В рамках рабочего визита Аслана Бжания планируется встреча и в администрации президента Российской Федерации, говорится в сообщении.
Рабочая поездка в Москву проходит на фоне политического кризиса в Абхазии, возникшего после направления в абхазский парламент на ратификацию соглашения о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии (в Пицунде), подписанное 19 января 2022 года.
Вчера российский посол в Сухуми Михаил Шургалин поддержал скорейшую ратификацию упомянутого документа.
«Соглашение полностью отвечает духу двусторонних российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах союзничества и стратегического партнерства и опирающихся на безусловную поддержку граждан России и Абхазии», - говорилось в комментарии Шургалина.
- Предметом соглашения является передача комплекса государственных дач в Пицунде под номерами 8,9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Соглашение также предусматривает передачу в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия может получить и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га.
Рада одобрила на пост генпрокурора Украины депутата Андрея Костина
Верховная Рада поддержала назначение новым генпрокурором Украины депутата от правящей партии "Слуга народа" Андрея Костина. Ранее в среду сообщалось, что его кандидатуру на пост внёс на рассмотрение парламента президент Владимир Зеленский.
За назначение Костина проголосовали 299 депутатов. Всего в Раде 450 законодателей. Перед этим его поддержал профильный парламентский комитет по правоохранительной деятельности, отмечает Украинская служба Радио Свобода.
Андрей Костин - юрист, был депутатом горсовета Одессы. С 2019 года он депутат Рады от "Слуги народа", с середины января 2020 года возглавляет парламентский комитет по вопросам правовой политики, пишет РБК-Украина. Костин претендовал на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но эксперты из общественных организаций отнесли его к кандидатам с сомнительной репутацией, отмечает "Украинская правда".
Ранее в июле Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову, которая руководила ведомством на протяжении двух с половиной лет. В этот же день президент принял аналогичное решение в отношении главы СБУ Ивана Баканова. Комментируя данный шаг, Зеленский сказал, что его причина - в сотнях уголовных дел о госизмене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, досудебного расследования и других правоохранительных структур. Как отмечал глава государства, эти факты "порождают очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям".
Суд ЕС отклонил жалобу RT France на запрет вещания после начала войны
Суд Европейского Союза в Люксембурге отклонил апелляцию российского телеканала RT France на принятое в марте решение запретить его вещание "из-за систематического распространения дезинформации".
"Большая палата Суда общей юрисдикции отклоняет ходатайство RT France об отмене актов Совета, принятых после начала войны в Украине и временно запрещающих организации транслировать контент", - говорится в сообщении судебного органа.
Евросоюз приостановил вещание некоторых поддерживаемых государством российских медиа, в том числе RT, 1 марта. Европейские регуляторы СМИ поставили под сомнение объективность освещения телеканалом событий, связанных с российским вторжением на украинскую территорию. Главный редактор RT Маргарита Симоньян тогда обвинила Евросоюз в нарушении принципа свободы слова и заявила, что канал не имеет отношения к вторжению на территории Украины, а значит, его блокировка после начала войны "просто удобный предлог".
В обнародованном 27 июля решении суда подчёркивается, что сложившиеся обстоятельства были достаточными для принятия ЕС тех мер, которые он принял, и что эти меры "не ограничивают несоразмерно свободу RT France на его деятельность".
Финансируемый российскими властями телеканал Russia Today (впоследствии RT) начал работу в 2005 году, периодически расширяя вещание и запуская сайты на разных языках, включая английский, французский, испанский и арабский. В ряде стран его работа была запрещена, к примеру, в Литве и Латвии.
«Дело о прослушке»: еще 19 грузинских журналистов требуют признать их потерпевшими
«Медиаомбудсмен» - организация, защищающая права журналистов, - сообщает, что еще 19 журналистов ходатайствуют о признании их потерпевшими в рамках дела о прослушке.
Согласно опубликованному 27 июля заявлению, «Медиаомбудсмен» уже направил заявления в Прокуратуру Тбилиси с просьбой признать 19 журналистов потерпевшими в связи с фактами незаконного тайного прослушивания и слежки.
Речь идет о материалах, обнародованных 13 сентября 2021 года, которые включают около 58 тысяч дел о предположительном незаконном, негласном прослушивании и слежке со стороны Службы госбезопасности Грузии (СГБ).
Эти файлы содержат подробную информацию о частном общении и личной жизни журналистов, представителей религиозных организаций, политиков, гражданских активистов, дипломатов и других. Подлинность записей подтвердили многие люди, в том числе и журналисты.
Список 19 журналистов, которые просят признать их потерпевшими, выглядит следующим образом:
Ниния Какабадзе — правозащитник, бывший член Попечительского совета Общественного вещания.
Давид Гамисония — Радио Свобода
Гела Мтивлишвили — Mtisambebi
Татья Халиани — Интернет-издание Publika
Леван Сутидзе — Интернет-издание Tabula
Мариам Ломадзе — Телекомпания Kavkasia
Саломе Чадунели — Телекомпания Formula
Гиорги Кикабидзе — Телекомпания Formula
Элисабед Цицишвили – Телекомпания Formula
Лука Хачидзе – телекомпания Formula
Нино Вардзелашвили — Телекомпания Formula
Георгий Квижинадзе – телекомпания Formula
Ната Каджая — Телекомпания TV Pirveli
Нанука Каджая — Телекомпания TV Pirveli
Васил Дабрашвили — Телекомпания TV Pirveli
Русудан Джабанишвили — Телекомпания TV Pirveli
Майя Мамулашвили — Телекомпания TV Pirveli
Сесили Бокерия — Телекомпания TV Pirveli
Нато Гогелия — Телекомпания TV Pirveli
Ранее, 12 июля 2022 года, «Медиаомбудсмен» подал в Европейский суд по правам человека жалобу от имени десяти журналистов по делу о негласном прослушивании-наблюдении. Среди журналистов подавших жалобу: репортер «Netgazeti» Нино Бидзинашвили, журналисты Радио Свобода — Георгий Мгеладзе и Гела Бочикашвили, журналисты телекомпании «Formula» — Нино Жижилашвили, Софо Майсурадзе, Георгий Дарчашвили и Тамуна Чихладзе, журналисты TV Pirveli — Нодар Меладзе, Инга Григолия и Тамта Доленджашвили.
Власти Литвы запретили патриарху Кириллу въезд в страну
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу запрещён въезд в Литву. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на сообщение МИД Литвы.
Согласно сообщению, решение о включении Кирилла в список нежелательных лиц было принято ещё 23 июня. В комментарии литовского внешнеполитического ведомства предстоятель РПЦ назван "одним из наиболее активных сторонников войны против Украины" и близким соратником президента России Владимира Путина.
Литва входит в шенгенскую зону. Запрет на въезд в неё означает, что данные патриарха Кирилла должны появиться в Шенгенской информационной системе, что, с большой долей вероятности, означает, что он не сможет въезжать и в другие страны шенгенской зоны (хотя возможны исключения). Ранее Венгрия настояла на том, чтобы патриарха Кирилла не вносили в санкционный список ЕС. Патриарх, однако, включён в санкционные списки США и Канады.
Патриарх Кирилл в своих проповедях и выступлениях после российского вторжения в Украину неоднократно говорил о том, что "Россия никогда ни на кого не нападала", и обвинял в разжигании конфликта страны Запада и некие антицерковные силы. Он также говорил о том, что российские военные в Украине защищают страну.
Кроме того, подвергаются репрессиям те клирики, которые публично выступают против войны, особенно если такие выступления сопровождаются критикой патриарха. В частности, в Литве были отстранены от должностей и отправлены за штат священники РПЦ, выразившие несогласие с патриархом по вопросу о войне.
Иран будет поставлять в Россию детали и оборудование для самолётов
Иран будет экспортировать в Россию запасные детали для самолётов и оборудование, произведённые на своей территории. Также достигнута договорённость о предоставлении ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российским воздушным судам ремонтными центрами Ирана.
Об этом сообщают иранские СМИ, в частности агентства IRNA и MEHR, со ссылкой на итоги встречи главы Организации гражданской авиации Ирана с не названным по имени замминистра транспорта России.
Как отмечается, на переговорах в Тегеране 26 июля Мохаммад Мохаммади-Бахш и российский представитель подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в сфере авиаперевозок, была достигнута договорённость об увеличении количества пассажирских рейсов между двумя государствами до 35 в неделю. Упоминается также право авиакомпаний двух государств выполнять грузовые рейсы без ограничения по частоте полетов.
Российские информагентства также сообщили о переговорах. ТАСС отмечает, что участники встречи обсудили пути расширения двусторонних связей, был подписан меморандум о взаимопонимании.
19 июля президент России Владимир Путин ездил в Иран на переговоры. Для него это был первый после вторжения в Украину визит за пределы стран бывшего СССР.
В администрации президента США ранее в этом месяце заявили, что Иран готовится продать России сотни боевых дронов в "ускоренные сроки", для чего российские чиновники неоднократно посещали аэродром в центральной части республики за последний месяц. В Тегеране эту информацию отрицали, пишет "Коммерсантъ".
- После начала российского военного вторжения в Украину в конце февраля многие страны, в частности, государства Евросоюза, Великобритания, США, Канада, закрыли своё воздушное пространство для самолётов российских авиакомпаний.
- Западные санкции в отношении Москвы, введённые из-за агрессии в отношении Украины, запрещают продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Кроме того, компании – владельцы лайнеров, находящихся у российских авиакомпаний в лизинге, требуют вернуть эти самолёты, аннулировав лицензии на их эксплуатацию. Известно уже о нескольких случаях ареста таких самолётов за рубежом.
- Что касается Ирана, то он уже много лет находится под жёсткими международными санкциями, связанными с его ядерной программой и подозрениями относительно попыток создать ядерное оружие. Ограничения сказались, в том числе, на состоянии иранской авиации. Тегеран всегда настаивал на мирном характере своих разработок.
Поставки газа по "Северному потоку" с утра 27 июля вновь сократились
Поставки газа по "Северному потоку" с утра 27 июля сократились до 20% от его пропускной способности. Об этом сообщил немецкий оператор Gascade. Это примерно 30 млн кубометров в сутки.
"Газпром" несколько дней назад предупреждал о новом сокращении поставок, заявив, что газотурбинному двигателю на компрессорной станции "Портовая" требуется плановый капитальный ремонт и техобслуживание.
В июне "Газпром" сократил поставки в Германию для европейского рынка по газопроводу "Северный поток-1" на 40 процентов - до 67 миллионов кубометров в сутки. Причиной назвали отсутствие турбины для компрессорной станции, которую компания Siemens увезла на ремонт и не вернула в срок из-за санкций.
Кремль будет сохранять поставки газа в Европу на минимальном уровне, пока продолжается противостояние вокруг Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией российского руководства.
По словам собеседников агентства, технические проблемы, которыми Россия объясняет снижение поставок, являются лишь предлогом. В действительности Кремль использует газ, чтобы надавить на лидеров европейских стран и заставить их пересмотреть санкции, а также подход к поддержке Киева. Если поставки не вернутся к прежним объемам к зиме, Европу ждет катастрофическая нехватка топлива, отмечает Bloomberg.
По словам одного из источников, "Газпром" уже проанализировал финансовые последствия сокращения поставок для будущего года и решил сократить ущерб за счет растущих цен. Россия ради достижения своих геополитических целей готова держать поставки на низком уровне и дальше, несмотря на потерю дохода, подчёркивает Bloomberg.
- Во вторник страны Евросоюза согласовали план, по которому потребление газа будущей зимой сократится на 15 процентов.
- Правительство Германии неоднократно заявляло, что считает причину снижения поставок в Европу не технической, а политической, и обвиняло Россию в ведении "газовой войны" против стран ЕС. Москва обвинения категорически отвергает.
Бидзина Иванишвили: Определенные силы пытались втянуть Грузию в войну
Несмотря на огромные трудности, правящая команда работала правильно, заняла верную и принципиальную позицию, и главную трудность, первый этап опасности войны, уже преодолела, - об этом говорится в заявлении бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили.
По его словам, «благодаря этим усилиям непосредственная угроза вовлечения Грузии в войну сегодня максимально нейтрализована».
Иванишвили поясняет, что «определенные силы активно пытались втянуть Грузию в войну, и это их желание и цель, к сожалению, актуальны и сегодня».
«Прошло уже полтора года с тех пор, как я сообщил общественности о своем решении уйти из политики, и с тех пор я полностью соблюдал и соблюдаю свое решение. За весь этот период я опубликовал единственное публичное заявление, и то только для того, чтобы никому не дать возможности спекулировать моим именем. Я не хотел, чтобы какое-либо влияние на политические процессы имел не то что я, но даже мой фактор, и именно это было и есть причиной моего полного дистанцирования от публичного пространства.
В то же время, как сын этой страны и один из ее сторонников, я, естественно, со всем вниманием наблюдаю за событиями, протекающими в Грузии. На фоне сложнейшей политической ситуации, существующей в регионе, Грузии и ее правящей команде в течение последних месяцев пришлось и приходится пройти через очень болезненные процессы. Ситуацию для Грузии и ее власти особенно осложняет то обстоятельство, что определенные силы активно пытались вовлечь Грузию в войну, и это их желание и цель, к сожалению, актуальны и сегодня.
Несмотря на огромные трудности, правящая команда работала правильно, заняла верную и принципиальную позицию, и главную трудность, первый этап угрозы войны, уже преодолела. Благодаря этим усилиям непосредственная опасность вовлечения Грузии в войну сегодня максимально нейтрализована. Однако здесь же отмечу, что до окончания войны в Украине все еще остаются определенные риски, и как власть, так и общество должны быть максимально осторожны, чтобы Грузия окончательно избежала роковой войны.
При этом сегодня, когда непосредственная опасность войны уже максимально нейтрализована, считаю, что правящая команда имеет возможность в большей степени перенести свое внимание на еще один важнейший приоритет и позаботиться, чтобы отношения Грузии со стратегическим партнером, Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом не повредились.
Что касается моей личной проблемы, которая возникла в отношениях со швейцарским банком и актуальна и по сей день, то я считаю, что она имеет прямую связь с происходящими в Грузии процессами. Однако, исходя из того, что Грузия практически справилась со сложной ситуацией и миновала непосредственная опасность войны, предпочитаю оставить отношения между мной и швейцарским банком своей личной проблемой и излишне не навязывать обществу эту проблему. Тут не имеет значения и то, на что я планировал потратить остановленные швейцарским банком средства - на личные цели или на общественные нужды. Предпочитаю, чтобы общество во всех случаях рассматривало проблему, созданную банком, как мою личную проблему. Сравнительно детальные пояснения по этому делу делал мой адвокат будет делать и в будущем.
Для меня главное, чтобы Грузия смогла окончательно должным образом выйти из сложнейшего положения и сохранить мир, а о своем личном вопросе я позабочусь сам, и не буду пытаться перегружать общество этой проблемой.
В заключение, поскольку публично был поднят вопрос о проведении встречи между мной и американским послом после начала войны в Украине, я хотел бы разъяснить общественности, что такая встреча действительно состоялась по просьбе посла 21 марта, и продолжалась около трех часов», - говорится в заявлении Бидзины Иванишвили, передает ИнтерпрессНьюс.
Кремль сохранит минимальные поставки газа в ЕС на время войны с Украиной
Кремль будет сохранять поставки газа в Европу на минимальном уровне, пока продолжается противостояние вокруг Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией российского руководства.
По словам собеседников агентства, технические проблемы, которыми Россия объясняет снижение поставок, являются лишь предлогом. В действительности Кремль использует газ, чтобы надавить на лидеров европейских стран и заставить их пересмотреть санкции, а также подход к поддержке Киева. Если поставки не вернутся к прежним объемам к зиме, Европу ждет катастрофическая нехватка топлива, отмечает Bloomberg.
По словам одного из источников, "Газпром" уже проанализировал финансовые последствия сокращения поставок для будущего года и решил сократить ущерб за счет растущих цен. Россия ради достижения своих геополитических целей готова держать поставки на низком уровне и дальше, несмотря на потерю дохода, подчёркивает Bloomberg.
Во вторник страны Евросоюза согласовали план, по которому потребление газа будущей зимой сократится на 15 процентов.
В июне "Газпром" сократил поставки в Германию для европейского рынка по газопроводу "Северный поток-1" на 40 процентов - до 67 миллионов кубометров в сутки. Причиной назвали отсутствие турбины для компрессорной станции, которую компания Siemens увезла на ремонт и не вернула в срок из-за санкций.
С 27 июля "Газпром" остановит работу ещё одной турбины "Северного потока-1", сокращая объём прокачки до 20% от плановой мощности. Таким образом, со среды суточная производительность газопровода составит не более 33 млн кубометров газа в сутки. По заявлению корпорации, газотурбинному двигателю на компрессорной станции "Портовая" требуется плановый капитальный ремонт и техобслуживание.
Правительство Германии неоднократно заявляло, что считает причину снижения поставок в Европу не технической, а политической, и обвиняло Россию в ведении "газовой войны" против стран ЕС. Москва обвинения категорически отвергает.
В Госдуме предложили признать Украину «государством-террористом»
В Госдуму РФ внесен законопроект о признании Украины «террористическим государством», сообщило во вторник агентство ТАСС со ссылкой на главу думской фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова. Именно эта фракция разработала документ.
РИА Новости, ознакомившись с законопроектом, уточняет, что речь в нем идет также о порядке признания других иностранных государств «террористическими» или государствами-»спонсорами терроризма». Спонсорами будут признаваться страны, поставляющие в «террористические» государства продукцию военного назначения. За составление перечня таких государств должно отвечать правительство РФ.
Основаниями для признания государства «террористическим» будут считаться «доказанная ответственность за организацию взрывов, поджогов или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека»; «организацию незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества»; «призывы к отчуждению части территории или нарушение территориальной целостности РФ».
Признание страны «террористической», согласно документу, влечет за собой разрыв всех дипломатических отношений и конфискацию имущества, которое принадлежит ее гражданам.
С начала вооруженного вторжения российских войск на территорию Украины президент Владимир Зеленский неоднократно призывал западные страны, в частности - США, признать Россию террористическим государством. В Украине по новому законодательству разрешено конфисковать имущество российских граждан, поддерживающих так называемую «специальную операцию», во время военного положения в стране.
Новый «слив» Гогашвили: журналиста Мухтарлы похитили по приказу Иванишвили
Азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы похитили по приказу основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили, утверждает бывший замглавы Службы госбезопасности Грузии (СГБ) Сосо Гогашвили.
Задержанный в середине июля по обвинению в разглашении данных спецслужб, сегодня Гогашвили написал письмо из руставской тюрьмы. В нем речь, в частности, идет о событиях пятилетней давности, когда проживавший в Тбилиси азербайджанский журналист-расследователь при до сих пор невыясненных обстоятельствах силой был вывезен в Баку.
Гогашвили утверждает, что все доказательства по этому делу уничтожил Оперативно-технический департамент СГБ (ОТО), в функции которого входит проведение тайных следственных мероприятий, пишет агентство «Новости-Грузия». «Поручение Бидзины – похищение «зондерами» Мухтарлы, также удалено ОТО», - сказано в письме.
Гогашвили также обличает исполнителей «незаконных приказов» Иванишвили. Упоминаются глава СГБ Григол Лилуашвили и министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
Сам Афган Мухтарлы уже прокомментировал заявления бывшего шефа грузинской спецслужбы. Журналист намерен добиваться, чтобы следователи опросили Гогашвили по делу о его похищении. «После консультации с юристом мы решим, как действовать дальше. Мы обязательно постараемся добиться от Сосо Гогашвили показаний в прокуратуре», - сказал Мухтарлы в интервью телеканалу «Мтавари». Он добавил, что планирует в Европе подать иск против Иванишвили, Гомелаури и экс-премьера Георгия Квирикашвили, который, как утверждает Мухтарлы, был проинформирован о его похищении.
- 29 мая 2017 года азербайджанский журналист-расследовать Мухтарлы вышел из своей квартиры в центре Тбилиси и не вернулся. В тот же день его жена Лейла Мустафаева заявила, что ее мужа похитили и привезли в Баку, обвинив в этом азербайджанских и грузинских силовиков. На следующий день Мухтарлы действительно оказался в Баку в наручниках и в сопровождении полиции. Его обвинили в незаконном переходе границы и перевозе крупной суммы денег.
- Сам Мухтарлы не признал вину. Журналист провел в заключении почти три года. На фоне беспрецедентного давления международного сообщества в марте 2020 года был освобожден из тюрьмы. До последнего времени он проживал в Германии.
- Дело Мухтарлы расследуется по подпункту «а» 3-й части статьи 143 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы группой лиц по предварительному сговору. Только в 2021 году азербайджанскому журналисту присвоили статус потерпевшего.
Зеленский получил премию имени Черчилля за «невероятное мужество»
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля получил премию имени сэра Уинстона Черчилля – «за невероятное мужество, непокорность и достоинство перед лицом варварского вторжения Путина», сообщается в твиттере британского правительства.
Награду украинскому президенту вручил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Церемония прошла на Даунинг-стрит. Зеленский в ней участвовал по видеосвязи, позже написав в телеграме, что «эта награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся на защиту свободы от тирании, которая пытается вернуть нас к худшему».
Во время церемонии награждения Зеленский также добавил, что украинцы и европейская история всегда будут помнить тех, кто не колеблясь пришел на помощь украинскому народу и идее свободы в целом. Украинский президент призвал продолжать поставки оружия Украине в необходимом объеме и усиливать санкции против России,
Награда, которой был удостоен Зеленский, вручается людям, которые «продемонстрировали выдающиеся лидерские качества, которыми характеризовался лидер военного времени сэр Уинстон Черчилль», говорится на сайте Международного общества Черчилля. В прошлом обладателями премии становились принц Уэльский Чарльз, премьер-министры Великобритании Маргарет Тэтчер и Джон Мейджор, госсекретари США Мадлен Олбрайт и Джеймс Бейкер.
Путин ищет сотрудничества с производителем «Байрактаров»
Президент России Владимир Путин ищет сотрудничества с турецкой компанией Baykar, производителем известных беспилотников «Байрактар». Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил на съезде «Партии справедливости и развития», передает CNN Turk.
«Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar. Он предложил создать завод в России, как это сделали в Объединенных Арабских Эмиратах», - сказал Эрдоган.
5 августа президент Турции планирует встретиться с российским президентом в Сочи. СМИ допускают, что стороны могут обсуждать сотрудничество по беспилотникам.
Ранее гендиректор Baykar Халук Байрактар заявил в интервью CNN, что компания не собирается продавать дроны России.
Дроны турецкого производства находятся на вооружении украинской армии с 2021 года. После начала войны поставки турецких вооружений стали вызывать недовольство Москвы. В итоге Турция засекретила продажи «Байрактаров» Киеву.
- Совладелец и технический директор Baykar – Сельчук Байрактар - приходится Эрдогану зятем.
Тенгиз Церцвадзе снова заболел коронавирусом
Глава Тбилисской инфекционной больницы, профессор Тенгиз Церцвадзе, координирующий работу ковид-больниц в Грузию, заболел коронавирусом, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на пресс-службу инфекционной больницы.
«Болезнь протекает в средней форме тяжести и подлежит лечению», - сказали в больнице.
74-летний Церцвадзе переносит коронавирус уже во второй раз. У него имеется сопутствующее заболевание = неходжкинская лимфома.
Впервые COVID-19 у Церцвадзе подтвердился осенью 2020 года. Тогда профессор был госпитализирован.
США обнаружили в Украине 18 российских фильтрационных лагерей
США обнаружили на территории Украины не менее 18 российских фильтрационных лагерей, созданных для задержания и насильственной депортации украинцев в Россию. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на замглавы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан.
По ее словам, Россия начала готовить лагеря по обе стороны украинско-российской границы еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.
На встрече ОБСЕ в Вене Остриан заявила, что фильтрационные лагеря находятся в школах, спортивных центрах и учреждениях культуры на восточных и юго-восточных территориях Украины, которые сейчас находятся под контролем российских войск. По ее мнению, российские власти готовились "фильтровать" украинское население еще до начала вторжения в Украину.
"Российские официальные лица, вероятно, составили списки для фильтрации и задержания украинских граждан, которые угрожают российскому контролю над Украиной, включая всех, кто придерживается проукраинских взглядов, – политических деятелей и активистов, а также сотрудников службы безопасности", – заявила Остриан.
Она сравнила практику фильтрационных лагерей со сталинскими репрессиями, которые назвала "самым долгим в российской истории примером массовой депортации и уничтожения народов". Остриан процитировала данные украинского правительства, согласно которым за время войны в Российскую Федерацию из Украины было насильно перемещено около 1,6 миллиона жителей, в том числе около 250 тысяч детей. "Проверить это данные невозможно. Нет ни открытых списков, ни горячих линий, по которым можно было бы узнать судьбу людей, ни отчетности", – добавила Остриан.
Ранее мировые СМИ публиковали свидетельства украинцев, прошедших фильтрационные лагеря на границе с Россией. Многие из них жаловались на жестокое обращение и угрозы. По словам украинцев, тех, кого в процессе "фильтрации" заподозрили в поддержке действующей украинской власти, уводили, их дальнейшая судьба неизвестна. Они также сообщали, что у многих конфисковали документы и требовали принять российское гражданство.
Экс-канцлер ФРГ приехал в Москву и поселился рядом с офисом "Роснефти"
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер приехал в Россию, по его словам – в отпуск. Об этом он сказал корреспонденту RTL, который встретил Шрёдера 25 июля в центре Москвы недалеко от штаб-квартиры "Роснефти".
Однако жена политика в комментарии Spiegel сообщила, что Шрёдер находится в России не в отпуске, а "проводит переговоры по энергетике". По данным источников издания, их темой могут быть поставки газа по газопроводу "Северный поток-1".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил: в Кремле в курсе, что Шрёдер находится в Москве, но "встреч как таковых нет", хотя его контакты с Путиным не исключены.
В мае 2022 года Герхард Шрёдер вышел из совета директоров "Роснефти", после того, как ему пригрозили санкциями. Он также отказался от предложения войти в совет директоров "Газпрома", сделанного ему в феврале.
- Герхард Шредер возглавлял правительство Германии в 1998-2005 годах. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод "Северный поток".
- В сентябре 2017 года на собрании акционеров "Роснефти" Шрёдер единогласно был избран председателем совета директоров. В июне 2021 года стало известно, что он был переизбран на эту должность. Его зарплата составляла $600 тысяч.
- 25 июля "Газпром" объявил, что остановит работу ещё одной турбины газопровода "Северный поток – 1", сокращая таким образом объём прокачки до 20% от плановой мощности. 26 июля страны Евросоюза договорились о добровольном сокращении потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
- Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек неоднократно заявляли, что считают причину снижения поставок российского газа в Европу не технической, а политической, и обвиняли Россию в ведении "газовой войны" против стран ЕС. Москва обвинения категорически отрицает.
США стали крупнейшим экспортёром сжиженного газа в мире
В первой половине 2022 года США увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и стали его крупнейшим экспортёром в мире, обогнав Австралию и Катар. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Управление энергетической информации США.
По данным управления, за полгода экспорт американского СПГ вырос на 12% по сравнению со вторым полугодием 2021 года. Увеличению экспорта способствовало повышение цен и спроса, особенно в Европе. В Европу поставляется 71% всего американского СПГ.
В первой половине 2022 года страны Евросоюза и Великобритания импортировали из США на 63% больше СПГ. Доля американского сжиженного газа в общем объёме импортного СПГ составила 47%. Ещё 15% Европа импортирует из Катара, 14% – из России, 17% приходится на четыре африканские страны, в том числе Нигерию и Алжир.
Европа пытается накопить до зимы достаточно газа в своих хранилищах, так как Россия резко сократила поставки газа по трубопроводу после своего вторжения в Украину и последовавшими в ответ на это западными санкциями.
- Страны Евросоюза согласились сократить потребление газа на 15% с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года из-за опасений, что Россия может прекратить поставки топлива.
- Ранее "Газпром" объявил, что с 27 июля 2022 года сократит объём поставок газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" до 20% от плановой мощности. Вызвано это, согласно заявлению компании, капитальным ремонтом турбины. В Европе считают решение политическим и обвиняют Россию в использовании поставок газа как "энергетического оружия".
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не предусматривает эмбарго на российский газ.
В Чечне на военную форму добавили надпись «На Киев»
В Чечне на форме некоторых сотрудников силовых структур сменили шевроны: теперь вместо обычных нашивок с обозначением принадлежности к тому или иному подразделению, на их спинах появились надписи «На Киев». Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
По данным собеседника редакции, изменения произошли в начале прошлой недели. «С 18 июля в городе замечают – практически все силовики носят эту надпись на спине», – сообщил источник.
На снятом в Грозном видео такие шевроны видны на спинах сотрудников из полка полиции специального назначения им. Ахмата Кадырова. По сведениям собеседника Кавказ.Реалии, подобные изменения коснулись также подразделений ОМОНа и других.
Ранее Кавказ.Реалии сообщал, что в Чечне неработающих местных жителей заставляют объяснять отказ от службы в армии. Сотрудники военкомата заставляют заполнить анкеты с объяснением, почему мужчины отказываются работать в силовых структурах или служить в войсках Минобороны России. Такая аудиозапись рассылается жителям республики, источник редакции среди чеченских чиновников подтвердил эту информацию.
- В конце июня стало известно о создании четырех именных батальонов в Чечне. Источники Кавказ.Реалии в республике рассказали, что силовиков перевели в новые батальоны, так как достаточно «добровольцев» не нашлось. Теперь, как утверждают собеседники, жителям Чечни «бесплатно» предлагают устроиться в отделы полиции – в республике распространена практика платить за получение работы в правоохранительных органах.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что новые чеченские батальоны были сформированы за счет сотрудников полиции и Росгвардии – сделано это якобы ради высокого уровня профессионализма подразделений, а не из-за нехватки кадров в республике.
- Как ранее писал Кавказ.Реалии, обязательства Рамзана Кадырова перед президентом России Владимиром Путиным подразумевают еженедельную отправку для участия в войне в Украине не менее 200 «добровольцев» из Чечни.
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